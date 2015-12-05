Rock Band VR ile konser oyunlarının zevki sanal ortama taşınıyor

Konsollarda oynadığımız müzik oyunları her ne kadar bizi yıldız gibi hissetirmek istese de hem kontrolcüler hem de içinde bulunduğumuz ortam bunu bir miktar engelliyor. Rock Band oyununun yapımcıları Harmonix ve Oculus'un kurucusu Palmer Luckey yan yana geldiğinde ise bu deneyimi arttıracak bir projeyi başlattılar.

Oculus VR için geliştirilen Rock Band VR oyunu bizleri sanal ortamdaki konser sahnesinin üzerine bırakıyor. Oyun yapımcıları yayınlanan kısa tanıtım videosuyla birlikte oyunun kullanıcılarını gerçek bir rock yıldızı gibi hissettireceğini söylüyor. 2016 yılının ilk çeyreğinde çıkacağı açılanan Rock Band VR gerçekte nasıl bir deneyim sunacak merak konusu. Oyunun ilk tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://techcrunch.com/2015/12/03/oculus-announces-rockbandvr/?ncid=txtlnkusaolp00000595