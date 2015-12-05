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Rock Band VR ile konser oyunlarının zevki sanal ortama taşınıyor

Sanal gerçeklik gözlükleri tam anlamıyla piyasada yer almadan önce içeriklerdeki eksiklikler de birer birer kapanıyor. Oculus'un kurucusu bu kez Rock Band oyununun VR ortamına geleceğini müjdeledi.
3 yıl
3,2b
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2
Oyunlar
Oğuz Avcı
Editör
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Rock Band VR ile konser oyunlarının zevki sanal ortama taşınıyor
 
Konsollarda oynadığımız müzik oyunları her ne kadar bizi yıldız gibi hissetirmek istese de hem kontrolcüler hem de içinde bulunduğumuz ortam bunu bir miktar engelliyor. Rock Band oyununun yapımcıları Harmonix ve Oculus'un kurucusu Palmer Luckey yan yana geldiğinde ise bu deneyimi arttıracak bir projeyi başlattılar.

Oculus VR için geliştirilen Rock Band VR oyunu bizleri sanal ortamdaki konser sahnesinin üzerine bırakıyor. Oyun yapımcıları yayınlanan kısa tanıtım videosuyla birlikte oyunun kullanıcılarını gerçek bir rock yıldızı gibi hissettireceğini söylüyor. 2016 yılının ilk çeyreğinde çıkacağı açılanan Rock Band VR gerçekte nasıl bir deneyim sunacak merak konusu. Oyunun ilk tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://techcrunch.com/2015/12/03/oculus-announces-rockbandvr/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
orithyia 3 yıl
hmm güzele benziyor
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ShadowofDeath06 3 yıl
Aşırı derecede zevkli olur umarım deneyimleyebilirim
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