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Rockstar ilk VR oyununu duyurdu

Sanal gerçeklik kasklarına yönelik oyunların sayısı artıyor. Max Payne ve GTA gibi oyunların arkasındaki Rockstar Games, dedektiftlik oyunu L.A Noire’i sanal gerçekliğe uyarladı.
1 yıl
2,7b
1
9
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Max Payne ve GTA gibi oyunların arkasındaki usta isim Rockstar Games nihayet VR sektörüne girmeye karar verdi. 2011 yılının beğenilen dedektiflik oyunlarından L.A Noire, sanal gerçeklik kaskları için optimize ediliyor.

İçerisindeymiş gibi

L.A Noire: The VR Case Files adını alacak olan oyun HTC Vive kaskında oynanabilecek. Orijinal oyundan 7 olay barındıran VR versiyonunda kontrolcüleri kullanarak oyuncular sahneler ile birebir etkileşime girebilecekler. Örneğin arabaya binebilecekler, sürebilecekler veya oto teybini kurcalayabilecekler. Ya da elde ettikleri dellilleri birbiri ile karıştırabilecekler, not alabilecekler. Bölümler VR için yeniden kurgulandı.

Ayrıca Bkz. "Geroge Orwell'ın "Hayvan Çiftliği" adlı eseri video oyunu oluyor"

1940’lı yıllarda Los Angeles şehrinde geçen oyun yeni dedektif Cole Phelps’in olayları çözerek kendisini geliştirmesini anlatıyor. Phelps ilerledikçe Los Angeles’ın karanlık suç dünyasını da keşfediyor.

Sanal gerçeklik konsepti için yavaş yavaş oyunların artmaya başladığını görüyoruz. Hareketli aksiyon oyunlarının bir süre sonra oyuncuya rahatsızlık verdiği ve baş dönmesi gibi yan etkilere neden olduğu biliniyor. Bu tarz dedektiflik oyunları ile oyunculara biraz daha sakin bir ortam sunulabilir. L.A Noire: The VR Case Files oyununun ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.

 

https://www.tweaktown.com/news/59068/noire-case-files-rockstars-first-vr-release/index.html Yorum Yaz
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Erwin-Rommel 1 yıl en beğenilen
Rockstar dandik iş yapmaz. Bekleyelim görelim.
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soapmc 1 yıl
Rockstar dandik iş yapmaz diyenler pc'de gta 4 oynamadılar sanırım
ubisoft'a rahmet okuttular optimizede
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MetalWave 1 yıl
microsoftun ekonomik diye tanıttığı sanal gözlük gelsinde bizde katılalım şu dünyaya
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skywalker06 1 yıl
Oyun çok iyi olduğu halde optimizasyon sorunu çoktu bilgisayarda ama yinede oynayıp bitirdim.Mantıklı bir hareket olmuş team bondi oyun için geliştirdiği yüz aktarma teknolojisi sayesinde çok paralar dökmüştü beklenen satışı yakalayamadı firma battı.Bu yüzden vr'a gelmesi mantıklı belki tekrar team bondiyi ayağa kaldırıp devam oyunu yaptırırlar.
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2K 1 yıl
Umarım bu LA Noire ile ilgili olan son gelişmeler Team Bondi ile Rockstar'ı tekrar bir araya getirir ve yeni bir oyun geliştirir. Başarılı bir ekip olduğunu düşünüyorum.
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mementopolis 1 yıl 2K
2K

Umarım bu LA Noire ile ilgili olan son gelişmeler Team Bondi ile Rockstar'ı tekrar bir araya getirir ve yeni bir oyun geliştirir. Başarılı bir ekip olduğunu düşünüyorum.

Yeni bir oyun üzerinde calisiyorlardi, kapandi sanirim. Keske yeni bir oyun daha yapmis olsalardi. Nerdeyse kendi türünde de tekdi acik dünya olsa bile.
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Erwin-Rommel 1 yıl en beğenilen
Rockstar dandik iş yapmaz. Bekleyelim görelim.
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Kerim5100 1 yıl
Rockstar yaptıysa hakkını verir
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Zuko 1 yıl Kerim5100
Kerim5100

Rockstar yaptıysa hakkını verir

Insallah Bathesda gibi tam fiyat cekmezler kac yillik oyuna.
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