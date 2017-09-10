Rockstar ilk VR oyununu duyurdu

Max Payne ve GTA gibi oyunların arkasındaki usta isim Rockstar Games nihayet VR sektörüne girmeye karar verdi. 2011 yılının beğenilen dedektiflik oyunlarından L.A Noire, sanal gerçeklik kaskları için optimize ediliyor.

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L.A Noire: The VR Case Files adını alacak olan oyun HTC Vive kaskında oynanabilecek. Orijinal oyundan 7 olay barındıran VR versiyonunda kontrolcüleri kullanarak oyuncular sahneler ile birebir etkileşime girebilecekler. Örneğin arabaya binebilecekler, sürebilecekler veya oto teybini kurcalayabilecekler. Ya da elde ettikleri dellilleri birbiri ile karıştırabilecekler, not alabilecekler. Bölümler VR için yeniden kurgulandı.

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1940’lı yıllarda Los Angeles şehrinde geçen oyun yeni dedektif Cole Phelps’in olayları çözerek kendisini geliştirmesini anlatıyor. Phelps ilerledikçe Los Angeles’ın karanlık suç dünyasını da keşfediyor.

Sanal gerçeklik konsepti için yavaş yavaş oyunların artmaya başladığını görüyoruz. Hareketli aksiyon oyunlarının bir süre sonra oyuncuya rahatsızlık verdiği ve baş dönmesi gibi yan etkilere neden olduğu biliniyor. Bu tarz dedektiflik oyunları ile oyunculara biraz daha sakin bir ortam sunulabilir. L.A Noire: The VR Case Files oyununun ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.