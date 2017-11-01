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Rus kaynaklı reklamlardan 126 milyon ABD’li Facebook kullanıcısı etkilendi

Bir süredir soruşturulan Rusya kaynaklı reklamların ne derece etkili olduğu, ABD Senatosu’nda şahitlik yapmaya başlayan internet devlerinin raporu ile ortaya çıkıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Rus kaynaklı girişimlerin ABD Başkanlık seçimlerini etkilemek amacıyla sayısız platformdan ayrıştırmaya yönelik reklamlar verdiği suçlaması giderek ciddileşiyor. İnternet devleri ABD Senatosu’nda şahitlik etmeye başlarken önemli ayrıntılar da gün yüzüne çıktı.

Bir süredir soruşturulan Rusya kaynaklı reklamların temelinde insanları ayrıştırmak yatıyor. O dönemde farklı eyaletlerde yaşanan protestolar ve polis şiddeti reklamların temelini oluşturmuş. Don't Shoot Us - Bizi Vurmayın mottosunu kullanan bu reklam faaliyetlerinin aslında güvenlik güçlerinin meşhur Kıpırdama! Ellerini Kaldır söyleminden yola çıkıyor ve sürekli polis şiddetini vurgulayarak insanların öfkesini arttırmayı amaçlıyor.

Rus kaynaklı reklamlar ne kadar etkili?

Facebook’un senato için hazırladığı raporlara göre Rusya kaynaklı ayrıştırmaya yönelik reklamlar sosyal ağda yaklaşık 126 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu rakam Facebook’un ABD’deki kullanıcı sayısının neredeyse yarısı.

2015-2017 yılları arasında oluşturulan Rus kaynaklı içeriklerin yaklaşık 80 000 civarında olduğu belirtiliyor. Bu içerikler 29 milyon kişiye ulaşmış. Bu kişiler içerikleri paylaşıp beğenince de zincirleme olarak rakam 129 milyona yükselmiş. Facebook bu içeriklerin kullanıcıları etkilediğini itiraf ediyor.

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Ayrıca Instagram üzerinde de 170 Rus kaynaklı hesabın silindiği belirtiliyor. Bu hesaplar toplamda 120 bin gönderi paylaşmış. Bunların bir kısmında politikacılara yönelik güvenlik tehditlerinin olduğu da ifade ediliyor.

Facebook bu araştırmayı yaparken yaklaşık 11 trilyon civarında sayfa gönderisini incelemek zorunda kalmış. Aslında kullanıcı sayısı 2 milyara dayanan sosyal ağın ne kadar devasa verilerle uğraştığı da böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Facebook kısa süre içerisinde ayrıştırmaya yönelik reklam yayınlarına bir tedbir alacak.

Google da senatoya sunulmak üzere bir rapor hazırlamış. Raporda YouTube üzerinde Rus girişimler ile alakalı 18 kanalın kapatıldığı belirtiliyor. Bu kanallarda 1100 civarında video tespit edilmiş. Videoların yüzde 97’si 5000 izlemenin altında. Yani bu platformda büyük ilgi uyandırılamamış. ABD’li kullanıcılardan toplamda 309 bin izlenme geldiği belirtiliyor. 

 

https://www.engadget.com/2017/10/30/facebook-exposed-126-million-americans-to-russia-linked-pages/ Yorum Yaz
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HesapsızKitapsız 2 yıl
Amerikayı yöneten çetenin insanları inandıramayacağı palavra yok. Adamların propaganda gücü forumda bile çalışıyor. Her türlü olayı kendi hükümlerini sürdürmek için bir araca çevirebiliyorlar. Seçimler döneminde ABD medyasında yapılan haber ve yorumların %80 den fazlası Trump aleyhineydi bundan neden bahseden yok? Trilyon dolarlık medya çetesi kaç milyar insanın zihnini zehirledi acaba. Türkiye'de bile Trump adını duyunca sinir krizi geçiren zehirlenme mağdurları var.
Buna rağmen Trump nasıl kazandı? Rusların sayesinde öyle mi? Clinton vakfının Ruslardan aldığı bağışlardan bahseden neden yok?
Google'nin arama sonuçlarını kendi siyasi görüşlerine göre manipüle etmesinden neden bahsedilmiyor? Kendi görüşüne uygun önceden hazırlanmış cevapları içeren sonucu en tepeye taşıyıp diğerlerini bir kenara atması ne olacak.
Youtube'da kafalarına yatmayan videoların reklamlarını kesip çok izlense bile önerilen videolar listesinde göstermemesi, fişlediği kanallar video yükleyince abonelere haber vermemesi filan bunlar hiç etkili olmuyor ama Ruslar gayet kolayca seçim sonuçlarını etkileyebiliyor öyle mi?
Şu başlıkta Rusların 3000 reklam için 100.000 dolar ödendiği yazıyor.
Bu kadar kolaymış yani.
forum.donanimhaber.com/...
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435 2 yıl
Ya bu amerikalılar adamı çıldırtır. Facebook reklamlarıyla 126 milyon insan seçim kararını değiştirebiliyorsa, Triump'ın parası mı yok, aptal mı kendi veremiyor mu bu reklamları seçilebilmek için? Ruslar hiptonize mi etti milleti reklamlarda? salak mısınız aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?
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ozbey08 2 yıl
Ruslara helal olsun. ABD yi kendi silahıyla vurmuş
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Tugrul_512bit 2 yıl ozbey08
ozbey08
Ruslara helal olsun. ABD yi kendi silahıyla vurmuş

Veya abd bilerek açık kapı bırakmıştır, pearl harbor gibi.
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