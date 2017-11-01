Rus kaynaklı reklamlardan 126 milyon ABD’li Facebook kullanıcısı etkilendi

Rus kaynaklı girişimlerin ABD Başkanlık seçimlerini etkilemek amacıyla sayısız platformdan ayrıştırmaya yönelik reklamlar verdiği suçlaması giderek ciddileşiyor. İnternet devleri ABD Senatosu’nda şahitlik etmeye başlarken önemli ayrıntılar da gün yüzüne çıktı.

Bir süredir soruşturulan Rusya kaynaklı reklamların temelinde insanları ayrıştırmak yatıyor. O dönemde farklı eyaletlerde yaşanan protestolar ve polis şiddeti reklamların temelini oluşturmuş. Don't Shoot Us - Bizi Vurmayın mottosunu kullanan bu reklam faaliyetlerinin aslında güvenlik güçlerinin meşhur Kıpırdama! Ellerini Kaldır söyleminden yola çıkıyor ve sürekli polis şiddetini vurgulayarak insanların öfkesini arttırmayı amaçlıyor.

Rus kaynaklı reklamlar ne kadar etkili?

Facebook’un senato için hazırladığı raporlara göre Rusya kaynaklı ayrıştırmaya yönelik reklamlar sosyal ağda yaklaşık 126 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu rakam Facebook’un ABD’deki kullanıcı sayısının neredeyse yarısı.

2015-2017 yılları arasında oluşturulan Rus kaynaklı içeriklerin yaklaşık 80 000 civarında olduğu belirtiliyor. Bu içerikler 29 milyon kişiye ulaşmış. Bu kişiler içerikleri paylaşıp beğenince de zincirleme olarak rakam 129 milyona yükselmiş. Facebook bu içeriklerin kullanıcıları etkilediğini itiraf ediyor.

Ayrıca Bkz.

"En ucuz Nokia akıllı telefonu duyuruldu"

Ayrıca Instagram üzerinde de 170 Rus kaynaklı hesabın silindiği belirtiliyor. Bu hesaplar toplamda 120 bin gönderi paylaşmış. Bunların bir kısmında politikacılara yönelik güvenlik tehditlerinin olduğu da ifade ediliyor.

Facebook bu araştırmayı yaparken yaklaşık 11 trilyon civarında sayfa gönderisini incelemek zorunda kalmış. Aslında kullanıcı sayısı 2 milyara dayanan sosyal ağın ne kadar devasa verilerle uğraştığı da böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Facebook kısa süre içerisinde ayrıştırmaya yönelik reklam yayınlarına bir tedbir alacak.

Google da senatoya sunulmak üzere bir rapor hazırlamış. Raporda YouTube üzerinde Rus girişimler ile alakalı 18 kanalın kapatıldığı belirtiliyor. Bu kanallarda 1100 civarında video tespit edilmiş. Videoların yüzde 97’si 5000 izlemenin altında. Yani bu platformda büyük ilgi uyandırılamamış. ABD’li kullanıcılardan toplamda 309 bin izlenme geldiği belirtiliyor.