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Rusya; Twitter ve Facebook'a 1 milyar doların üstünde finansman sağlamış

96 adet gazete ve medya organı tarafından oluşturulan Paradise Papers(Cennet Belgeleri) verilerine göre Rus hükümeti tarafından desteklenen kuruluşlar Fcebook ve Twitter'a finansman sağlamış.
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Rusya; Twitter ve Facebook'a 1 milyar doların üstünde finansman sağlamış
 
Dünya genelinde faaliyet gösteren toplam 96 adet gazete ve yayın organında çalışan gazetecilerin oluşturduğu Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu(ICIJ), dünyanın en zengin insanlarının ve en büyük şirketlerinin ''vergi cenneti'' olarak adlandırılan ülkelerde yaptıkları faaliyetlere ilişkin önemli belgeler yayınladı. Paradise Papers(Cennet Belgeleri) olarak adlandırılan ve toplamda 13 milyondan fazla belgenin yer aldığı dosyada Rus hükümetinin; Facebook'u ve Twitter'ı nasıl finanse ettiğine ilişkin önemli iddialar da yer alıyor.


Rus Milyarder Yuri Milner Aracılığıyla Yapıldı 

Paradise Papers'a göre Rusya vatandaşı olan risk sermayedarı, milyarder Yuri Milner söz konusu finansal faaliyetlerin odağındaki kişi. Twitter ve Facebook'u finanse etmek için para ödeyen şirketler ise Rus devletinin kontrolünde faaliyet yürüten bir banka olan VTB ile hükümet tarafından idare edilen bir finans kurumu olan ve aynı zamanda  petrol ve doğal gaz şirketi Gazprom'un mali birimi olan Gazprom Investholding. Belgelere göre ABD hükümeti tarafından çeşitli yaptırımlarla ülkedeki faaliyetleri kısıtlanan VTB, 2011 yılında Yuri Milner'ın, vergi cenneti olarak adlandırılan bir ülkede faaliyet gösteren, şirketlerinden birine 191 milyon dolarlık finansman sağladı. Yuri Milner'ın şirketi ise bu meblağ ile Twitter'ın hisselerinin yüzde 5'ini satın aldı.


Aynı yıl gerçekleşen bir diğer finansman hareketinde ise yine ABD hükümeti tarafından çeşitli yaptırımların uygulandığı Gazprom'un mali birimi Gazprom Investholding, Yuri Milner'ın farklı bir şirketine Facebook'a yatırım yapılması için 1 milyar dolarlık para akışı sağladı. Milner'ın şirketi de bu meblağ ile Facebook hisselerinin yüzde 8'ini satın aldı. Tabi Yuri Milner'ın; Airbnb, Spotify ve Çinli e-ticaret devleri Alibaba ve JD.com da dahil olmak üzere 30'dan fazla internet şirketine yatırım yaptığı düşünüldüğünde Twitter ve Facebook'a yapılan yatırımların da son derece normal olduğu görülüyor. Üstelik yabancı şirketlerin, yabancı devletlerle bağlantıları olsa bile Amerikan şirketlerine yatırım yapmalarının önünde herhangi bir yasal engel bulunmuyor.


Olayı bir anda gündeme oturtan unsur ise Rusya'nın ABD seçimlerine sosyal medyadaki propagandalar ile müdahale ettiğinin iddia edilmesi. Rusya'nın; Facebook, Twitter ve Google üzerinden çeşitli reklamlarla kamuoyunu yönlendirme çalışmaları bir süredir ABD Kongresi tarafından araştırılıyordu. Söz konusu reklam ve propaganda faaliyetleri nedeniyle inceleme altında olan Facebook ve Twitter'ın yanı sıra Trump'ın yakın çevresi de Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Trump lehine hareket ettiği gerekçesiyle soruşturma altında. Ortaya çıkan yeni belgeler ile birlikte inceleme ve soruşturmanın daha da detaylanabileceği düşünülüyor.


Trump'ın Damadı da Gündemde 

Belgelerde adı geçen Yuri Milner zaten mal varlığının büyük bir kısmını başarılı yatırımlarla elde ettiği için Facebook ve Twitter yatırımlarının da Milner açısından olağan olduğu düşünülüyor ancak Milner'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı olan Jared Kushnar'ın iş ortağı olması soruşturmayı farklı bir noktaya götürebilir. Yuri Milner, Kushnar'ın işletmelerine sadece ticari amaçlı yatırımlar yaptığını ve Kushnar ile geçtiğimiz yıl sadece bir defa görüştüğünü söyleyip  "Herhangi bir siyasi faaliyete katılamadım, herhangi bir siyasi harekete finansman sağlamadım.'' açıklamalarını yapsa da Rusya'nın ABD seçimlerine olan etkisini araştıran yetkililerin Yuri Milner ve Jared Kushnar arasındaki ilişkiyi detaylıca araştıracağı düşünülüyor.


Twitter ve Facebook ise belgelerin ortaya çıkmasından sonra yaptıkları açıklamalarda söz konusu finansal desteğin Rusya tarafından kontrol edilen kurumlardan geldiğinin farkında olmadıklarını açıkladı. Facebook ayrıca Gazprom destekli yatırımın beş yıl önce, Facebook'un halka açılmasından sonra gerçekleştiğinin altını çizdi.

http://www.ibtimes.co.uk/paradise-papers-kremlin-funded-facebook-twitter-investments-via-jared-kushner-associate-1645998 Yorum Yaz
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V4LKyR 1 yıl
Nasıl da bakmış Trump'a...
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