TikTok’un Yasaklanması Gecikebilir: Donald Trump Müdahale Etti

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Tam Boyutta Gör ABD ile Çin arasındaki görünmez gerilim, teknoloji sektöründeki şirketler ve ürünler üzerinde etkisini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda Huawei’nin yasaklanmasının ardından ABD’de gözler, bir süredir TikTok platformuna çevirilmiş durumda. TikTok’un topluma olan etkisi ve veri toplama yöntemleri nedeniyle ABD’de yasaklanmasına yalnızca günler kala Donald Trump, duruma müdahale etti.

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Donald Trump, TikTok’un yasaklanmasını engelleyebilir

2020 yılında Donald Trump, TikTok’un yasaklanmasını desteklemiş olsa da geçtiğimiz yıllarda Trump’ın bu konudaki fikri değişti. TikTok’un yasaklanması halinde Facebook’un çok güçlü olacağını ve Facebook’un halk düşmanı olduğunu belirten Trump, ABD’nin TikTok yasağına karşı önemli bir adım attı ve yasağın ertelenmesi için Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi’ne başvurdu.

Bildiğiniz gibi ABD, geçtiğimiz yıl içerisinde TikTok platformuna büyük soruşturmalar düzenledi ve platformun ABD’li bir şirkete satılmaması halinde yasaklanacağını belirtti. Geçtiğimiz aylarda onaylanan bu yasa, 19 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek ve TikTok resmen yasaklanacak. Geçtiğimiz ay düzenlenen seçimlerde yeni ABD Başkanı seçilen Donald Trump ise 20 Ocak 2025’te koltuğa oturacak. Böylece Trump, TikTok’un yasaklanmasını engelleyemeyecek. Tüm bunlara rağmen Trump, TikTok yasağının ertelenmesi için Yüksek Mahkeme’ye başvurdu ve TikTok problemine politik bir çözüm bulmak için Yüksek Mahkeme’den ek süre istedi. ABD Yüksek Mahkemesi, 10 Ocak’ta Trump’ın itirazlarını dinleyecek ve yasağın erteleneip ertelenmeyeceğine karar verecek.



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