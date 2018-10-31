Rusya'nın tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov'da kaza!

Rus uçak gemisi Admiral Kuznetsov'un bakımının yapıldığı yüzer kuru havuzun batması sonucu istenmeyen olaylar yaşandı. Rus medyasına göre ülkenin tek uçak gemisinin hasar görmesine neden olan kazada 1 personel kayboldu, 4 işçi ise ağır yaralandı.

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Kaza, Admiral Kuznetsov'un kuru havuzdan alınacağı sırada gerçekleşti. Konuyla ilgili açıklama yapan bir basın sözcüsü olaya elektrik kesintisinin neden olduğunu açıkladı. Rusya'nın tek uçak gemisi, güvertesindeki 70 tonluk vincin çökmesi sonucu zarar görürken ön raporlar geminin uğradığı hasarın önemli olmadığını gösteriyor.

Bakım-onarım çalışmaları uzayabilir

330 metre uzunluğunda ve 76 metre genişliğindeki yüzer kuru havuz 1980'de Sovyet Donanması için İsveç'te inşa edildi. Ayırca 80.000 ton kapasiteye sahip. Eski Sovyetler Birliği'nin büyük gemileri ve denizaltılarının onarımı için özel olarak tasarlanmıştı.

Yapılacak bakım-onarım çalışmaları ile Admiral Kuznetsov'un hizmet ömrünün 25 yıl uzatılması planlanıyordu. Kazanın ardından bakım süresinin bir kaç yıl daha uzayabileceği belirtiliyor.

https://ukdefencejournal.org.uk/russias-only-aircraft-carrier-admiral-kuznetsov-damaged-after-floating-dry-dock-sinks/