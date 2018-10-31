Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rusya'nın tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov'da kaza!

Rusya'nın tek uçak gemisinde ciddi bir kaza meydana geldi. Admiral Kuznetsov isimli geminin hasar almasına neden olan kaza sonucu 1 kişi kaybolurken 4 kişi de ağır yaralandı.
6 ay
40,6b
1
36
Savunma Sanayi
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Rus uçak gemisi Admiral Kuznetsov'un bakımının yapıldığı yüzer kuru havuzun batması sonucu istenmeyen olaylar yaşandı. Rus medyasına göre ülkenin tek uçak gemisinin hasar görmesine neden olan kazada 1 personel kayboldu, 4 işçi ise ağır yaralandı.
Ayrıca Bkz. "Savaş uçaklarımız artık dostu düşmanı yerli sistemle tespit edecek"
Kaza, Admiral Kuznetsov'un kuru havuzdan alınacağı sırada gerçekleşti. Konuyla ilgili açıklama yapan bir basın sözcüsü olaya elektrik kesintisinin neden olduğunu açıkladı. Rusya'nın tek uçak gemisi, güvertesindeki 70 tonluk vincin çökmesi sonucu zarar görürken ön raporlar geminin uğradığı hasarın önemli olmadığını gösteriyor.

Bakım-onarım çalışmaları uzayabilir

330 metre uzunluğunda ve 76 metre genişliğindeki yüzer kuru havuz 1980'de Sovyet Donanması için İsveç'te inşa edildi. Ayırca 80.000 ton kapasiteye sahip. Eski Sovyetler Birliği'nin büyük gemileri ve denizaltılarının onarımı için özel olarak tasarlanmıştı.
Yapılacak bakım-onarım çalışmaları ile Admiral Kuznetsov'un hizmet ömrünün 25 yıl uzatılması planlanıyordu. Kazanın ardından bakım süresinin bir kaç yıl daha uzayabileceği belirtiliyor.

https://ukdefencejournal.org.uk/russias-only-aircraft-carrier-admiral-kuznetsov-damaged-after-floating-dry-dock-sinks/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Cool Storm 6 ay Portraitclub
"normalde" birleşik yazılır. Millete laf yetiştireceğine önce kendine bak.
2 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muammer816 6 ay
uçak gemisine yapacakları yatırımları benim gördüğüm kadarıyla 1 denizaltılarına 2 orta ve uzun menzilli füzelere yapıyorlar.genel olarak amerika gibi dünya jandarmalığı yapmadıkları için yatırımlarına bu şekilde yön vermiş olabilirler.
uçak gemisine yapacakları yatırımları benim gördüğüm kadarıyla 1 denizaltılarına 2 orta ve uzun menzilli füzelere yapıyorlar.genel olarak amerika gibi dünya jan...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Portraitclub 6 ay
Gemi çok dandik duruyor. Normal de ömrünü tamamlamış olması gereken bir gemi
3 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 ay
Rusya'nın yapacağı şey belli uçak gemisi yapımı için Turkiye yi kullanırsa hem onun için iyi olur hemde bizim icin,Bize para verip yaptirirlarsa gene biz kazaniriz cunkunbizim ıçin deneyim olur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 6 ay
Güzel gemiymis.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeyKalDa 6 ay
diğer gemiyi ecevit çinlilere hedaye etmişti
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Donald Trump 6 ay
Bu gemi zaten o kadar güven vermiyor, sorunlar yaşıyor ki ne zaman sefere çıksa yanında daima arıza durumunda müdahale etmesi için römorkör bulunduruyorlar. Herhangi bir savaş durumunda işlevsel bir şekilde kullanılması imkansız ancak Suriye gibi yerlerde eğitim amaçlı kullanmak için hala serviste tutmaya devam ediyorlar sanırım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StevenBayLouise 6 ay
fetöcüler yapmıştır
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tadeon 6 ay
Amerika'nın hizmete giriş tarihi Kuznetsov'dan eski olan 6 tane uçak gemisi var adamlar 45 küsur senelik uçak gemisini yüzdürüyor, Kuznetsov'un ömrünü doldurmuş olduğu kanısına nasıl vardın ?
Bakımını ve modernizasyonunu yaptıktan sonra bir savaş gemisini pekala 30-40 sene yüzdürebilirsin, Türkiye bile 87 model fırkateynlerini son teknoloji ile modernize edip aktif olarak kullanmakta ve verim almaktadır.
Hangi bilgiye dayanarak ömrünü tamamladığını söylüyorsun, fotoğrafına bakıp eski buldum deme sakın.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Portraitclub 6 ay Tadeon
Yok hocam geçenlerde İngiltere 30 yıllık bir savaş gemisini hurdaya çıkarmıştı sanırım tam hatırlamıyorum. Ömrünü doldurdu falan diye haberlere çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam; ona istinaden böyle dedim. Ama hemen heyecanlı bir arkadaş verdi veriştirdi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 ay
Geminin ismine bak be... KUZNETSOV
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 6 ay
Güzel bir teknoloji haberi... Haberin konusu: kaza... Tamamen teknoloji kokuyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 6 ay
Çin’de de 1 uçak gemisi var ve “Lianoning” adlı tek uçak gemisinin savaşma kabiliyeti de yok.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tostumm 6 ay sistemli adam
Lianoning, admiral kuznetsov'un kardeşidir. Eski ismi varyag olan geminin yapımı rejimin karışıklık dönemine denk geldi ve inşası yarıda kaldı. Sovyetler dağıldıktan sonra gemi Ukrayna'daki tersaneler yapıldığı için Ukrayna'ya bırakıldı ve yanılmıyorsam 1998 çinlilere satıldı, hatta boğazlarımızdan geçsin mi geçmesin mi, ne karşılığı ne olacak hikayesi vardır araştırabilirsin. Çinliler bu gemiyi laboratuvar proje olarak kullandılar, şimdi bu sınıf üzerine ekleyerek kendi gemi tasarımlarını üretecekler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
largo21 6 ay
Haberden çok 1 uçak gemisi olmasına şaşırdım. Ayrıca değişik bir tasarımmış. Amerikan uçak gemileri gibi pisti düz değil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tostumm 6 ay largo21
ABD'nin gemilerinde uçaklar, reaktör sayesinde elde edilen buhar gücünün bir ray sistemine aktarılıp, bu raya bağlı hızlanmaları sayesinde fırlatılırlar, veya şimdi elektromanyetik rayla yapılıyor bu işlem. Rus gemilerinde ve dünyada yaygın olarak bu sistemler kullanılmaz çünkü çok maliyetli ve bakımı eksik olmayan bir mekanizma, onun yerine bu gemilerde uçak kalkış pistine gelir arkasında bir kapak açılır uçağın motorlarına güç verilir ve bu şekilde uçak bir anda bırakılınca önündeki rampa sayesinde yukarı doğru ivme alarak kalkış yapar. Bu sistemin dezavantajı ise uçakların kalkış ağırlığının daha az olmasıdır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
40599 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
admiral kuznetsov, kaza ve
8 etiket daha rus uçak gemisi savunma sanayii Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Playstation Plus Kasım ayı ücretsiz oyunları duyuruldu 6 ay Honor Magic Watch akıllı saati tanıtıldı 6 ay Honor FlyPods kablosuz kulaklıklar tanıtıldı 6 ay Epic Games 15 milyar dolar değerlemeye ulaştı 6 ay Yerli hava savunma sistemi duyuruldu: SİPER 6 ay Red Dead Redemption 2 en hızlı hafta sonu satışına imza attı 6 ay Samsung yeni faaliyet kârı rekoruna imza attı 6 ay Office Mac'e koyu mod seçeneği geliyor 6 ay Otomobil, mobilya, beyaz eşya ve konut vergilerinde indirim! 6 ay WatchOS 5.1 güncellemesi bazı saatlerin kilitlenmesine neden oluyor 6 ay Honor Magic 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay İki ekranlı ZTE Nubia X resmi olarak tanıtıldı 6 ay İstanbul Havalimanı'nın alan adı 16 yıl önce kapılmış 6 ay Bilim kurgu filmlerindeki çekim ışını gerçek oldu 6 ay Sony gelirlerde artış yaşadı ancak mobil bölüm halen kayıplarda 6 ay 2si1 | Ne istedik de olmadı? 6 ay Snapchat stok iPhone arama ekranına entegre oldu 6 ay MacBook Pro şimdi daha iyi grafik gücüne sahip 6 ay Bir AMD çalışanı daha Intel grafik ekibine katıldı 6 ay Mobil reklam harcamaları, televizyonu geçmek üzere 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Rusya'nın tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov'da kaza! Sonraki Netflix'ten Osmanlı dizisi: Ottoman Rising 6 ay Xbox Live Gold Kasım ayı ücretsiz oyunları duyuruldu 6 ay Yeni iPad Pro 12.9 ön inceleme 6 ay Yeni Macbook Air ön inceleme 6 ay Yeni Mac Mini ön inceleme 6 ay İstanbul Havalimanı hakkında bilmeniz gereken her şey 6 ay NASA'nın 'Güneş'e giden' uzay aracı, 42 yıllık rekoru kırdı 6 ay Yeni iPad Pro modelleri için USB Tip-C aksesuarları duyuruldu 6 ay Google, güvenlik doğrulaması reCAPTCHA'nın yeni versiyonunu yayınladı 6 ay Kablosuz şarj olan Apple Pencil 2 duyuruldu 6 ay Intel üretimin bir kısmını TSMC’ye kaydırıyor 6 ay Şirket CEO'su OnePlus 6T'de neden kablosuz şarj özelliği olmadığını açıkladı 6 ay Asus süper geniş 49 inçlik oyuncu monitörünü tanıttı 6 ay iOS 12.1 yayınlandı: İşte gelen yenilikler 6 ay Müjde: Apple Türkiye fiyatlarına indirim 6 ay Google, yapay zeka sorunlarını çözen araştırmacılar 25 milyon dolar dağıtacak 6 ay Yeni iPad Pro Türkiye fiyatı belli oldu 6 ay MacBook Air 2018 Türkiye fiyatı belli oldu 6 ay Mac Mini dört yılın ardından yenilendi! Karşınızda yeni Mac Mini 6 ay Yeni iPad Pro modelleri duyuruldu: İşte özellikler ve fiyatlar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim