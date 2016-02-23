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Rüzgar enerjisi nükleeri alt etti

Rüzgar enerjisinin dünya genelinde kazandığı önem her geçen gün artıyor. Birçok ülkenin çok büyük yatırımlar yaptığı rüzgar enerjisi, 2015 yılında da kendini tekrar kanıtlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Rüzgar enerjisi tarihte ilk kez nükleer enerjisini geride bırakmayı başardı. Dünya genelinden gelen raporlar, toplam rüzgar enerjisi kapasitesinin 2015 yılında nükleeri farkla geçtiğini gösteriyor.

Global Wind Energy Council'in geçtiğimiz günlerde yayımladığı rapora göre 2015'deki toplam rüzgar enerji kapasitesi 432.42 giğawatta ulaştı. 2014 yılına oranla %17 daha fazla olan global rüzgar gücü, tam 63.01 gigawatt artış göstererek bu alanda yeni bir rekora daha imza attı.

Nükleer enerjisinin toplam kapasitesi ise 1 Ocak 2016 itibariyle 382.55 gigawatt olarak ölçüldü. Toplam rüzgar gücünden yaklaşık 50 gigawatt daha düşük çıkan nükleer enerjisinin global ölçümleri Londra merkezli Dünya Nükleer Topluluğu tarafından yapıldı.
Ayrıca Bkz. "İklim değişikliği en çok hangi bölgeleri tehdit ediyor? İşte haritası"
Rüzgar enerjisinde lider ülke koltuğunda şu an için çok büyük bir farkla Çin oturuyor. 145.10 gigawatt kapasitesiyle Çin, diğer tüm ülkelerin önünde bulunuyor. 2015 yılı içerisinde toplam 30.5 gigawatt gücünde rüzgar türbini kuran Çin, aynı zamanda tüm Avrupa Birliği'nin toplamını da geride bırakmayı başarıyor.

Lider ülke Çin'i bu alanda; 74.47 GW ile ABD, 44.95 GW ile Almanya, 25.09 GW ile Hindistan ve son olarak 23.03 GW ile İspanya takip ediyor. 

http://www.japantimes.co.jp/news/2016/02/20/national/global-wind-power-capacity-tops-nuclear-energy-for-first-time/#.VsuA6kj9Vv1 Yorum Yaz
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Ülkemiz de rüzgar enerjine en çok yatırım yapılan ülkelerden birisi. Am diğer taraftan nükleer enerjiden kimsenin vazgeçtiği yok. Hali hazırda onlarca santral inşaatı devam ediyor dünyada. Çin, Abd, Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya, Hindistan vs vs onlarca yeni santral yapılıyor. Ama aynı anda rüzgar enerjisine de yatırım yapılıyor. Ya o ya bu diye bir şey yok. İkisi de olmalı, iki teknoloji de olmalı. Nükleer çok kötüyse önce g20 ülkeleri inşaatları durdursun.
Ülkemiz de rüzgar enerjine en çok yatırım yapılan ülkelerden birisi. Am diğer taraftan nükleer enerjiden kimsenin vazgeçtiği yok. Hali hazırda onlarca santral i...
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ekomar16 3 yıl
Nükleer santrali savunanlar bi zahmet okusunlar.
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ULYSES 3 yıl
sayi77

Nükleer santral dibimizdeki Bulgaristan da 30 seneden fazladır var. Zamanında ülkeyi yönetenler kurmuş olsalar şu an tüm enerjimizi rüzgar santrallerine harcayabilirdik. O boş politika yapıldığı zamanlar da kimse ne rüzgar ne nükleer sorguladi varsa yoksa başörtüsü ile okula girilir mi devlet dairesinde çalışılır mı...


Nükleer santral projesi o boş politikaların yapıldığı yıllarda hazırlandı. Başörtüsü ile okula gidilmediği yıllarda. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış her işi son 13 yılda yapıldı sanan, her olumsuzluğu önceki döneme mal eden seçici geçirgen kafa yapınızı biraz değiştirin artık.

Bu arada Bulgaristandaki santral sovyet döneminde yapılmıştır. 60 yıllıktır. Büyük büyük konuşmadan önce biraz araştırın. Komik oluyorsunuz.
sayi77Nükleer santral dibimizdeki Bulgaristan da 30 seneden fazladır var. Zamanında ülkeyi yönetenler kurmuş olsalar şu an tüm enerjimiz...
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
İşin bir farklı boyutu var ki bence sorunun temel kaynağı nüfus.

Hergün haberler işte yenilenebilir enerji kaynakları,nükleer,soğuk-sıcak füzyon vs vs.

Arkadaşlar sorunun temel kaynağı nüfus bakın dünya nüfusu 7 milyar olmasaydı nasıl daha fazla enerji üretebiliriz veya nasıl doğaya zarar vermeden enerji üretebiliriz gibi soruları sormayacaktık.Çok fazlayız beyler doğanın kanatları altında olsaydık doğal seçilim nüfusu dengeleyecekti ama biz insanoğlu zekasını kullanarak yapay bir doğa yarattı ve gelişen teknoloji sayesinde doğal seleksiyondan kurtulduk.Çok ürüyoruz bunu kısmamız gerek hele çin,hindistan ve ortadoğu halkları tavşan gibi pırtlatmış la ne yapıyonuz siz !

Fazla nüfus demek artan enerji ve artan gıda ihtiyacı demek.Nüfus çok olduğu için nerden nasıl enerji elde edebiliriz onun hesabını yapıyoruz halbuki nüfus az olsa yenilebilir enerji kaynaklarıyla doğaya zarar vermeden enerji ihtiyacımızın %100 ünü karşılayabiliriz.

Bir başka konu gıda mesela nüfus o kadar fazla ki normal tohumların büyüme hızı ve verimi ihtiyacı karşılamıyor.Gdo lu tohumlarla besin kalitesi düşük ama bol miktarda mahsül alınıyor.Yine nüfus fazla olduğu için 1 yılda yetişen tavuk 1 ayda yetiştiriliyor sonuç sağlıksız,hormonlu,vitaminsiz bir toplum.

Ayrıca tvlerde felan genç nüfustan dem vuruluyor özellikle avrupada insanların miras bırakacakları çocuklarının olmadığından bahsediliyor bu tamamen geri kafalılıktır.5 milyon nüfuslu isveçin volvo,scania,ikea vs gibi dünya çapında markaları var yine konyadan küçük hollanda dünyaya gıda ihraç ediyor ve daf gibi bir markaları var.Yani marifet nüfusun çokluğunda değil niteliğinde.

Yine araştırmalara bakarsanız en kaliteli eğitim sistemi finlandiya,norveç,isveç gibi iskandinav ülkelerinde.Hatta kardeşim norveçe gitti sınıfların resmini gördüm hayran kaldım.Adamlar öyle bir sınıf yapmış ki ergonomisinden teknolojisine kadar herşeyi mükemmel.Adamlar da nüfus az ama öyle bir eğitim veriyorlar ki o azıcık nüfusun çoğu bilim adamı oluyor.Bizde ki o yoğun genç nüfusun yüzde kaçı bilim adamı olabiliyor ?

Tüm ülkeler anlaşıp 1 çocuktan fazlasını yasaklamalılar ilk etapta 100 yıl içinde nüfus 3 milyara sonrasında ise nüfus 1 milyarın altına çekilmelidir.

Böyle olursa ne enerji nede gıda sıkıntısı kalır.Hem doğayı temiz tutmuş oluruz hemde doğanın bize sunduğu hormonsuz nimetlerden faydalanmış oluruz.Çok daha kaliteli bir hayat süreriz.

İşin özeti üremeyin arkadaşlar çocuk sahibi olmak herkesin hakkı ama 1 çocuktan fazla yapmayın.
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LKLC 3 yıl
Seefoo
LKLC
Seefoo Konuya çok ilgililer için şu rapor detaylı bilgi veriyor ; worldenergy.org/... Ayrıca haber gene bir DH klasiği,bir gazetenin kaynak göstermeden yazdığı haberi,içerik hiç araştırılmadan,değerler neyi ifade ediyor,ne anlam çıkıyor bakmadan,mota mot çeviri.
DHyi suçlamadan önce kendiniz biraz araştırsanız iyi edersiniz. rüzgar ve nükleer kapasitesinin 2015 genel raporları aşağıda. gwec.net/... world-nuclear.org/... nawindpower.com/...
Mesajımın ilk kısmı hiç bir şey ifade etmiyordu herhalde ki,sadece son kısmı alıntıladınız.Tekrar yazayım,yenilenebilir enerjide kurulu güç değil,üretim değerleri önemlidir.Kurulu güç yerine üretilen miktarların yıllık karşılaştırmalarına bakınız.Şu an rüzgardan üretilen enerji miktarı,90lı yıllarda nükleerden üretilenden az,hemde önemli bir miktar daha az. Sizin ilgi çekmesi için rüzgar nükleeri alt etti diye başlık atmak yerine,bu bilgiyi haberin içinde vermeniz daha doğrusu olurdu.

ilk kısmını görmemiştim ama değişen bir şey yok. haberin yazımında herhangi bir yanlış içerik bulunmuyor. toplam kapasite diye çokca yazmışım, rüzgar enerjisi daha verimli bir enerji çeşiti veya nükleerden daha çok enerji üretiyor diye bir şey de yazmadım. dhyi ve dolaylı yoldan beni haksızca eleştirmeniz hoş değil.
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FatihAsl 3 yıl
Amerika 11 Eylül saldırısını galiba unuttunuz. ikiz kulelere uçak çarptıktan sonra Amerika da kim istifa etti. yada nükleer santralleri mi kapattılar. zaten bunlardan birini yapsa Terör eylemini yapanlar amacına ulaşmış olurdu.
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TEKİN 1881 3 yıl FatihAsl
İkiz kulelerin vurulması Abd nin işi zaten. Irağa girmek için böyle bir tezgah kurdu. Abd istemeseydi olmazdı.
Ondan sonra hiç bu büyüklükte bir saldırı olmadı.
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Bukalemun 3 yıl
Ülke sınırlarımıza çok yakın ve teknoloji yok olan 50/60 yıllık BULGARİSTAN-ERMENİSTAN santralleri varken!!! Halen bu tarz haberlerin gazına gelip nükleer' e hayır ama daha pahalı çevreci ve temiz Güneş/Rüzgar' a evet! destekliyoruz! diyorlar işte bunu anlamak çok zor. Hiç rüzgar/güneş için çıkan bir SAVAŞ haberi duydunuz mu? Bugün teknoloji devi japonya ve yine G.kore küçücük bir ada için savaş haline girdiler. Keza yıllardır KIBRIS sorunu boynumuza ilmek gibi geçmiş durumda.. Hazar denizi , karadeniz , akdeniz ve özellikle FİLİSTİN/Gazze kıyıları zengin yeraltı kaynakları ile dolu. İnsanlar bireysel olarak afrika daki köleleştirilmiş , sömürgeleştirilmiş ve inançları-dilleri değiştirilmiş sürekli SAVAŞ içindeki siyah renkli insanların parlak madenlerini stokluyorlar. Kimse Dünya kaynakları tüketiliyor SADECE Türkiye'de nükleer santral ve SADECE iran'da nükleer bomba olmasın yalanı ile bu teori yürümüz. ABD(USA)' nin doları ve siyonizmin rüyasından uyanmak gerekli. #ağaçsevenkomiktoplumlar
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FatihAsl 3 yıl
c36ab7c4
Diğer ülkeler ne yapar ne ederler bilemem ama ben Türkiyede nükleer enerjiye kesinlikle karşıyım.Hayal edin. Gelecekte televizyonu bir açıyorsunuz şurada ki nükleer santrale bombalı araç ile saldırı yapıldı. Santralde ciddi hasar oluştu. Haydi bakalım. Kendiniz + tanıdığınız ne kadar insan varsa onların gelecekte ki bilmem kaç nesli bile bunun acısını çekecekler.İnsan hayatının bu kadar ucuz olduğu bir ülkede benden böyle ciddi sonuçları olabilecek bir şeye destek çıkmamı kimse beklemesin.

Bir Nükleer santrali koruyamayacak kadar aciz isek, Atatürk ve Arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin kapısına kilit vurup gidelim.
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catborise 3 yıl
Arkadaslar,
rüzgar iyidir güzeldir.
günes iyidir süperdir.
Termal kaynaklar 10 numaradır.
Ama gel gelelim gece güneş yok (enerji depolanamıyor yeterli seviyede)
Rüzgar her zaman esmiyor (esse bile gerekli gücü her zaman saglayamiyor)
Termal kaynaklar yerelde ancak yeterli olabiliyor.
Barajlar sürekli enerji kaynaklarından biri ama onlarda yetmiyor.
Kömür kullanımıyla üretim kanser ediyor ve en pis üretim sekli.
Sonucta her bir enerji üretim seklinin kendine göre handikapı var.
Birisi kalkıp güvenilir enerji kaynagı alternatifi sunmadan nükleere karsı cikilmasini beklemesin. Alternatif enerji kaynakları sadece destekleyicidir ve öyle kalacaktır.
Hic bir zaman %100 enerjisini alternatif kaynaklardan sağlayan bir ülke görülmeyecek(halihazırdaki teknoloji ile, paradigma degisir birseyler cikarsa bilemem)
Günün sonunda;
nükleer istemezük kirli pis tehlikeli
günes istemezük kuşlar kavruluyor
rüzgar gülü istemezük ses yapıyor ayrıca kuşları katlediyor.
baraj istemezük dereleri irmaklari kurutuyor.
ifadelerini kuranların lafıyla iş yapılmayacagı ortada...
behey gafil ne ile üretek o zaman enerjiyi, niye kullanıyorsun enerjiyi. belli ki sen enerjiye, gelisime karsısın...
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caneycaney 3 yıl
c36ab7c4
Diğer ülkeler ne yapar ne ederler bilemem ama ben Türkiyede nükleer enerjiye kesinlikle karşıyım.Hayal edin. Gelecekte televizyonu bir açıyorsunuz şurada ki nükleer santrale bombalı araç ile saldırı yapıldı. Santralde ciddi hasar oluştu. Haydi bakalım. Kendiniz + tanıdığınız ne kadar insan varsa onların gelecekte ki bilmem kaç nesli bile bunun acısını çekecekler.İnsan hayatının bu kadar ucuz olduğu bir ülkede benden böyle ciddi sonuçları olabilecek bir şeye destek çıkmamı kimse beklemesin.

ben böyle komik bir yazı görmedim.Nükleerler askeriyeden farksızdır koruma babında.Saldırı yapsalar yapsalar tesisin dış sahasının duvarına yaparlar
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Guest-1E7109D3E 3 yıl caneycaney
caneycaney

c36ab7c4

Diğer ülkeler ne yapar ne ederler bilemem ama ben Türkiyede nükleer enerjiye kesinlikle karşıyım.Hayal edin. Gelecekte televizyonu bir açıyorsunuz şurada ki nükleer santrale bombalı araç ile saldırı yapıldı. Santralde ciddi hasar oluştu. Haydi bakalım. Kendiniz + tanıdığınız ne kadar insan varsa onların gelecekte ki bilmem kaç nesli bile bunun acısını çekecekler.İnsan hayatının bu kadar ucuz olduğu bir ülkede benden böyle ciddi sonuçları olabilecek bir şeye destek çıkmamı kimse beklemesin.


ben böyle komik bir yazı görmedim.Nükleerler askeriyeden farksızdır koruma babında.Saldırı yapsalar yapsalar tesisin dış sahasının duvarına yaparlar





Neresi orası adres ver gelelim hani senin yaşadığın Türkiye farklı bir yer galiba.

Askeri alan dedi bak ne kadar rahatladık.Daha 6 ay olmadı traktöre bombayı yükleyip karakolu uçurmuşlardı işte bizim çok üst düzey askeri gücümüz.Son olayları hiç saymıyorum bile.Bak ben nükleere karşı değilim ama bizim o santralde çalıştıracak bilim adamımız yok.La biz hangi ara nükleer santral işletecek bilim adamlarına sahip olduk ? Biz nükleer bilimde çalışmalar yapmış saç ağırtmış bilim adamlarına sahipsek bu ülke niye bu halde ?

Hükümet nükleeri ciddi bir işten ziyade yıllardır en iyi yaptığı şey olan milli servetimiz kurumları özelleştirmek gibi bir iş olarak görüyor.Nükleer santral yapıp başına yabancı ülkeden herifler konulur mu la akıl var mantık var !!!

İkinci handikap bu santrali çernobilin patlamasından sorumlu şirket yapacakmış ha birde bonus olarak milletin cebine harçlık koyacak ! olan herif de katkı yapacakmış.

Biz daha bir madeni bile işletmekten aciz bir ülkeyiz koca nükleeri mi işletecez.Daha işçiler için oksijen maskesi almayan herifler nükleer santrale soğutma sistemi koymayıp ne gerek var ısınır ısınır soğur diyebilirler.
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c36ab7c4 3 yıl
Diğer ülkeler ne yapar ne ederler bilemem ama ben Türkiye'de nükleer enerjiye kesinlikle karşıyım.
Hayal edin. Gelecekte televizyonu bir açıyorsunuz şurada ki nükleer santrale bombalı araç ile saldırı yapıldı. Santralde ciddi hasar oluştu. Haydi bakalım. Kendiniz + tanıdığınız ne kadar insan varsa onların gelecekte ki bilmem kaç nesli bile bunun acısını çekecekler.
İnsan hayatının bu kadar ucuz olduğu bir ülkede benden böyle ciddi sonuçları olabilecek bir şeye destek çıkmamı kimse beklemesin.
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vamp 3 yıl c36ab7c4
c36ab7c4
Diğer ülkeler ne yapar ne ederler bilemem ama ben Türkiye'de nükleer enerjiye kesinlikle karşıyım.
Hayal edin. Gelecekte televizyonu bir açıyorsunuz şurada ki nükleer santrale bombalı araç ile saldırı yapıldı. Santralde ciddi hasar oluştu. Haydi bakalım. Kendiniz + tanıdığınız ne kadar insan varsa onların gelecekte ki bilmem kaç nesli bile bunun acısını çekecekler.
İnsan hayatının bu kadar ucuz olduğu bir ülkede benden böyle ciddi sonuçları olabilecek bir şeye destek çıkmamı kimse beklemesin.

Daha başkentini koruyamayan, meclisinin ve komutanliklarin yani başında onlarca kisinin sehit oldugu bir memlekette bu cahillik ve denetimsizlikte dediginiz kesinlikle dogrudur.
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Neyinkafasi 3 yıl c36ab7c4
c36ab7c4

Diğer ülkeler ne yapar ne ederler bilemem ama ben Türkiye'de nükleer enerjiye kesinlikle karşıyım.

Hayal edin. Gelecekte televizyonu bir açıyorsunuz şurada ki nükleer santrale bombalı araç ile saldırı yapıldı. Santralde ciddi hasar oluştu. Haydi bakalım. Kendiniz + tanıdığınız ne kadar insan varsa onların gelecekte ki bilmem kaç nesli bile bunun acısını çekecekler.

İnsan hayatının bu kadar ucuz olduğu bir ülkede benden böyle ciddi sonuçları olabilecek bir şeye destek çıkmamı kimse beklemesin.

nükleer santrali,nükleer avm center filanmı sanıyosun trustik gezimi düzenlenecek oraya bomba soksunlar?Arkadaş zaten söylemiş askeri alanlardan farkı yok.Bana sorarsan bu santralin tek handikapı ruslara yaptırılıyor olması,faaliyete geçmeden biran önce ruslardan alınıp japonlara yaptırılmalı santral.bence asıl sorun bu.Ruslara günahım kadar güvenmiyorum çünkü.
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Reddemon35 3 yıl
ahnksqualt
Bireyler üzerine düşen görevi yapmadığı sürece.(Yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde bilgi sahibi olma,Lisansız elektrik üretiminin ne olduğunu bilme,Kendi elektriğimi nasıl üretirim sorusuna cevap arama,Devletin bu konudaki yasal teşvik ve uygulamalarının ne olduğundan haberdar olma,Ülkemizdeki yenilenebilir enerji sektöründe yer alan firmaların mevcut gelişmişlik düzeyi ve ürünleri,Vb...)Bunun gibi işlemleri yapmadığı sürece hep bir günah keçisi bulup onu suçlar ve diğer gelişmiş ülkeleri öv öv bitiremeyiz.

İş yerime hybrit güneş ve rüzgar kurmak için altyapıyı hazırladım resmi kısma gelince alt yapı kadar masraf çıktı devlet teşfik edeceği yerde köstek oluyor bu işi profesyonel yaoanlar bile kaçak yap elektriği kullan satmakla uğraşma diyor siz hangi devletin teşfikinden bahsediyorsunuz. Adamlar çift taraflı saati bana soruyor tedaş sağolsun bize rakip muamelesi yapıyor. Siz de teşfik demişsiniz. Adamlar çatıya su deposu jeneratör koyuyor tonajlı tadilat projesi isteyen yok 3 güneş paneline istenen tadilat projesi bi dünya tutuyor tututyor.şunu ablayın artık devlet satmak kar ekde etmek ve para kazanmak istiyor. Önüne çıkan bireysel elektrik satışlarını da rakip olarak görüyor ve isteksiz davranıyor. Eğer üretip satıp lisans alacaksan yani ortak iş yapacaksan devletle teşfik var yok ben evde çift yönlü saatle kullanacam diyotsan hayalden ibaret ofline bi iş yaparsın ancak
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FatihAsl 3 yıl
alibotan
gcb1903Ülkemiz de rüzgar enerjine en çok yatırım yapılan ülkelerden birisi. Am diğer taraftan nükleer enerjiden kimsenin vazgeçtiği yok. Hali hazırda onlarca santral inşaatı devam ediyor dünyada. Çin, Abd, Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya, Hindistan vs vs onlarca yeni santral yapılıyor. Ama aynı anda rüzgar enerjisine de yatırım yapılıyor. Ya o ya bu diye bir şey yok. İkisi de olmalı, iki teknoloji de olmalı. Nükleer çok kötüyse önce g20 ülkeleri inşaatları durdursun.
Almanya yeni nükleer santral mi kuruyor?:)) rica etsem kaynak gösterir misin? Nerde kuruyormu? bu santralleri? Almanya yeni santral kurmak yerine kurulu olanları tek tek kapatıyor. 2022 yılında almanyada faal santral kalmayacak.

Sen inadındın mı 2022 de Almanya da faal santral kalmayacağına. Almanya şuan kapatsak mı kapatmasak mı diye tartışıyor. bu tartışmayı da sadece göz boyamak için yapıyorlar.
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