Rüzgar enerjisi nükleeri alt etti

Nükleer enerjisinin toplam kapasitesi ise 1 Ocak 2016 itibariyle 382.55 gigawatt olarak ölçüldü. Toplam rüzgar gücünden yaklaşık 50 gigawatt daha düşük çıkan nükleer enerjisinin global ölçümleri Londra merkezli Dünya Nükleer Topluluğu tarafından yapıldı.

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Lider ülke Çin'i bu alanda; 74.47 GW ile ABD, 44.95 GW ile Almanya, 25.09 GW ile Hindistan ve son olarak 23.03 GW ile İspanya takip ediyor.

http://www.japantimes.co.jp/news/2016/02/20/national/global-wind-power-capacity-tops-nuclear-energy-for-first-time/#.VsuA6kj9Vv1

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Rüzgar enerjisi tarihte ilk kez nükleer enerjisini geride bırakmayı başardı. Dünya genelinden gelen raporlar, toplam rüzgar enerjisi kapasitesinin 2015 yılında nükleeri farkla geçtiğini gösteriyor.Global Wind Energy Council'in geçtiğimiz günlerde yayımladığı rapora göre 2015'deki toplam rüzgar enerji kapasitesi 432.42 giğawatta ulaştı. 2014 yılına oranla %17 daha fazla olan global rüzgar gücü, tam 63.01 gigawatt artış göstererek bu alanda yeni bir rekora daha imza attı.Rüzgar enerjisinde lider ülke koltuğunda şu an için çok büyük bir farkla Çin oturuyor. 145.10 gigawatt kapasitesiyle Çin, diğer tüm ülkelerin önünde bulunuyor. 2015 yılı içerisinde toplam 30.5 gigawatt gücünde rüzgar türbini kuran Çin, aynı zamanda tüm Avrupa Birliği'nin toplamını da geride bırakmayı başarıyor.