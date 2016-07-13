Sağlık Bakanlığı’ndan güldüren Pokemon Go uyarısı





Pokemon Go çılgınlığı tüm dünayda olduğu gibi ülkemizde de hız kesmiyor. Ülkemizde henüz yayınlanmamış olmasına karşın iOS oyuncularının bölgesini ABD yaparak, Android kullanıcılarının ise APK dosyasını indirip hariçten telefona yükleyerek oynayabildiği oyuna, Sağlık Bakanlığı da kıyısından dahil oldu.

Bakanlığın Resmi Facebook sayfasından bugün öğle saatlerinde “Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayın” uyarısı yapıldı. Bu uyarının üzerine bir kullanıcı yorum olarak hızlıca “Pokemon aramak için de mi çıkamayacağız?” diye sordu. Bu güldüren soruya hesabı yöneten isim aynı şekilde şöyle eğlenceli bir cevap verdi:

“Evet, güneş ışınlarının dik geldiği 11-16 saatleri arasında pokemon aramanızı tavsiye etmiyoruz. Yolda yürürken, özellikle karşıdan karşıya geçerken, telefon ekranına değil, yola bakmanızı öneriyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz.”

Kısa sürede yüzlerce kullanıcının yorum, beğeni ve paylaşım ile aksiyon gösterdiği paylaşım, Pokemon Go çılgınlığının aslında ülkemizde de nasıl geniş bir zemine yayıldığının da göstergesi olmuş durumda. Bakanlığın Facebook gönderisinin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.367254496643285.72898.361974300504638/1026674837367911/?type=3&comment_id=1026679537367441&reply_comment_id=1026680644033997&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D