Sağlık Bakanlığı’ndan güldüren Pokemon Go uyarısı

Bakanlığın Resmi Facebook sayfasından bugün öğle saatlerinde “Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayın” uyarısı yapıldı. Bu uyarının üzerine bir kullanıcı yorum olarak hızlıca “Pokemon aramak için de mi çıkamayacağız?” diye sordu. Bu güldüren soruya hesabı yöneten isim aynı şekilde şöyle eğlenceli bir cevap verdi:
“Evet, güneş ışınlarının dik geldiği 11-16 saatleri arasında pokemon aramanızı tavsiye etmiyoruz. Yolda yürürken, özellikle karşıdan karşıya geçerken, telefon ekranına değil, yola bakmanızı öneriyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz.”
Kısa sürede yüzlerce kullanıcının yorum, beğeni ve paylaşım ile aksiyon gösterdiği paylaşım, Pokemon Go çılgınlığının aslında ülkemizde de nasıl geniş bir zemine yayıldığının da göstergesi olmuş durumda. Bakanlığın Facebook gönderisinin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.367254496643285.72898.361974300504638/1026674837367911/?type=3&comment_id=1026679537367441&reply_comment_id=1026680644033997&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Anneniz ekmek al dese turlu bahaneler bakkalda charizard gorsen kosa kosa gidersin
Bi bitmediniz arkadaş
sorulan soru zaten issizlik ve terbiyesizlik iceriyor
cevap ne olcakti bilader????
son 20 yılda son 200 yıldan daha fazla değişti nesil. Sebep? tv vb aracılığıyla dağıtılan içeriklere maruz kalması yeni neslin ve eğitimini oradan alması. Peki bu içerikleri kim sağlıyor? Sinema salonlarından manken ajanslarına moda sektöründen Hollywood a kadar kim elinde tutuyorsa onlar. Peki o zaman yeni nesil nasıl yetişiyor? Onların istediği şekilde! Peki onların istedikleri şeyler doğru mu? İşte bunu sorgulayamıyor buna maruz kalan yığınlar. O sektör bunlara dini, ahlakı, geçmişi, sınırları, kendilerinin istemediği her şeyi sorgulayın, reddedin, bu sizin özgürlüğünüzdür diyor. Özgür dünya diyor. Ama aslında herkesin kopuk bir şekilde tek başına kalmasını ve böylece kendisi tarafından kolayca yönetilmesini istiyor. Kendisini sorgulamaya gelince ise önüne her türlü engeli koyuyor. Haydi Z kuşakları bir de bunu sorgulayın! Geçmişte de nice toplum bu hataları yaptı! Gerçek özgürlük nedir bir sorgulayın!
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