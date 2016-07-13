Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sağlık Bakanlığı’ndan güldüren Pokemon Go uyarısı

Pokemon Go çılgınlığına Sağlık Bakanlığı da dahil oldu. Bakanlığın resmi Facebook hesabına gelen bir soruya bakanlık konuya hakim bir üslupla yanıt vermekten geri durmadı.
2 yıl
33,6b
1
38
sosyal medya
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sağlık Bakanlığı’ndan güldüren Pokemon Go uyarısı

Pokemon Go çılgınlığı tüm dünayda olduğu gibi ülkemizde de hız kesmiyor. Ülkemizde henüz yayınlanmamış olmasına karşın iOS oyuncularının bölgesini ABD yaparak, Android kullanıcılarının ise APK dosyasını indirip hariçten telefona yükleyerek oynayabildiği oyuna, Sağlık Bakanlığı da kıyısından dahil oldu.

Bakanlığın Resmi Facebook sayfasından bugün öğle saatlerinde “Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayın” uyarısı yapıldı. Bu uyarının üzerine bir kullanıcı yorum olarak hızlıca “Pokemon aramak için de mi çıkamayacağız?” diye sordu. Bu güldüren soruya hesabı yöneten isim aynı şekilde şöyle eğlenceli bir cevap verdi:

“Evet, güneş ışınlarının dik geldiği 11-16 saatleri arasında pokemon aramanızı tavsiye etmiyoruz. Yolda yürürken, özellikle karşıdan karşıya geçerken, telefon ekranına değil, yola bakmanızı öneriyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz.”

Kısa sürede yüzlerce kullanıcının yorum, beğeni ve paylaşım ile aksiyon gösterdiği paylaşım, Pokemon Go çılgınlığının aslında ülkemizde de nasıl geniş bir zemine yayıldığının da göstergesi olmuş durumda. Bakanlığın Facebook gönderisinin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.


https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.367254496643285.72898.361974300504638/1026674837367911/?type=3&comment_id=1026679537367441&reply_comment_id=1026680644033997&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-9D2914531 2 yıl en beğenilen
Cevabin neresi eğlenceli onu anlayamadım :)
Yanıtla +67
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
adamlar görevlerini yapıyor.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Shin_Akuma 2 yıl
Olum bayramda kacan danaya el atmazsiniz pokemon yakalicam diye kmlerce yol yaparsiniz.

Anneniz ekmek al dese turlu bahaneler bakkalda charizard gorsen kosa kosa gidersin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sezgin.sezai 2 yıl
Sağlık bakanlığı başka şeylere kafa yorsa daha iyi yapar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
garipkatip 2 yıl sezgin.sezai
sezgin.sezai

Sağlık bakanlığı başka şeylere kafa yorsa daha iyi yapar.

Bi bitmediniz arkadaş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jacques Reverdi 2 yıl
Donanımhabere bak evlet kurumlarını şirin göstermek için elinden geleni yapıyor. Sağlık bakanlığından güldüren pokemon go uyarısıymış, yapma ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sancaryum 2 yıl
pokemoooon garı gaçıyooooo
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
parsp 2 yıl
ne pokemonmuş arkadaş..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nnoovvaa 2 yıl
haberi yapan arkadas..derdin mi var?editorsun diye onaylarindan gecmeden mi yayinliyosun yazilarini
sorulan soru zaten issizlik ve terbiyesizlik iceriyor
cevap ne olcakti bilader????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon07 2 yıl
soru cevaptan daha komik. Ne cevap verselerdi? Haberi yapan arkadas neyin kafasındasın?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dostum kertenkele 2 yıl
Yanlız karşıdan karşıya geçmek diye bir tabir olamaz. Karşıdan karşıya geçersen yine bulunduğun noktaya geri dönersin
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hypnox 2 yıl
Yahu adamlar kalkıp bakkala gidip ekmek almaya üşenir. adamları ne hale getirdiler. Pokemon için o sıcakta dışarı çıkıp saatlerce yürüyecekler bide.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savasserter 2 yıl
Bu orijinal haberi yayınlayarak komik duruma düşen donanımhaber editörü olmuş, herkes kendi işine baksın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 2 yıl
volkan_kolay

son 20 yılda son 200 yıldan daha fazla değişti nesil. Sebep? tv vb aracılığıyla dağıtılan içeriklere maruz kalması yeni neslin ve eğitimini oradan alması. Peki bu içerikleri kim sağlıyor? Sinema salonlarından manken ajanslarına moda sektöründen Hollywood a kadar kim elinde tutuyorsa onlar. Peki o zaman yeni nesil nasıl yetişiyor? Onların istediği şekilde! Peki onların istedikleri şeyler doğru mu? İşte bunu sorgulayamıyor buna maruz kalan yığınlar. O sektör bunlara dini, ahlakı, geçmişi, sınırları, kendilerinin istemediği her şeyi sorgulayın, reddedin, bu sizin özgürlüğünüzdür diyor. Özgür dünya diyor. Ama aslında herkesin kopuk bir şekilde tek başına kalmasını ve böylece kendisi tarafından kolayca yönetilmesini istiyor. Kendisini sorgulamaya gelince ise önüne her türlü engeli koyuyor. Haydi Z kuşakları bir de bunu sorgulayın! Geçmişte de nice toplum bu hataları yaptı! Gerçek özgürlük nedir bir sorgulayın!
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
33583 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
pokemon go, sağlık bakanlığı ve
4 etiket daha sosyal medya Internet Ahmet Gözütok Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl "Adil Kullanım Kotasına Hayır!" kampanyasıyla ilgili mecliste basın toplantısı düzenlendi 2 yıl Google Play aile programı pilot denemelere başladı 2 yıl Lenovo, Microsoft’un beşinci sunucu tedarikçisi oldu 2 yıl İşte Nintendo’nun yeni konsolu: NES Classic! 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 modelinde Y-OCTA ekran teknolojisi kullanılacak 2 yıl LG'nin yeni amiral gemisi V20 olacak 2 yıl Diyanet-Sen başkanı Pokemon Go’nun yasaklanmasını istedi 2 yıl TeknoSA 77 mağazasını birden kapatıyor [Güncellendi] 2 yıl Eskişehir’den Pokemon Go oyuncularına özel etkinlik 2 yıl Güneş panelleri ne kadar zararlı? 2 yıl Skoda en güvenilir otomobil markası! 2 yıl İşte Juno'nun Jüpiter yörüngesinden gönderdiği ilk fotoğraf 2 yıl Kingdom Warriors: Snail Games’den yeni bir MMORPG oyunu 2 yıl Bu donanımlar oyun ve performans tutkunları için 2 yıl LG yeni nesil ekranlara yatırım yapıyor, LCD tesislerini kapatıyor 2 yıl Samsung ve Xiaomi arasındaki ortaklık güçleniyor 2 yıl Google Hangouts, Android tarafına da video mesaj özelliğini getirdi 2 yıl iPhone 7'nin yeni kulaklıkları ortaya çıktı 2 yıl İngiltere'den yeni nesil uzay teknolojileri için 4 milyar Pound'luk dev yatırım 2 yıl Savunma sanayiinden 1.9 milyar dolarlık yurt dışı satış geliri 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sağlık Bakanlığı’ndan güldüren Pokemon Go uyarısı Sonraki Pokemon Go tüm zamanların en popüler oyunu oldu 2 yıl Yeni bir X-Men dizisi için hazırlıklara başlandı 2 yıl Türkiye’den 2 proje Google Bilim Fuarı 2016’da finale yürüyor 2 yıl İşte Nvidia GeForce GTX 1060 3GB versiyonunun fiyatı 2 yıl PC satışlarında kıpırdanma işaretleri 2 yıl Samsung Galaxy On 5 ve On7 Pro duyuruldu 2 yıl İlk grafen tabanlı batarya Çin’de üretildi 2 yıl Samsung Galaxy Note 7'nin lansman tarihi resmiyet kazandı 2 yıl İnsanoğlunu Ay'a taşıyan Apollo 11'in yazılım kodları paylaşıldı 2 yıl Asus ZenPad 3S 10 resmiyete kavuştu 2 yıl Lenovo’dan giriş seviyesine Vibe C2 2 yıl The BFG filmi vizyonda, oyunu mobilde 2 yıl Samsung hem UFS hem de microSD kartları destekleyen bir slot tasarladı 2 yıl AMD RX 480 ile DOOM Vulkan testi "%28'e varan performans artışı" 2 yıl Hacker'lar, fidyeden kazandığı paranın bir kısmını ARGE'ye ayırıyor 2 yıl Angry Birds, Windows Phone platformuna elveda dedi 2 yıl Megaupload efsanesi ücretsiz 100 GB alanla geri dönüyor 2 yıl NVIDIA GeForce GTX 1060 test değerleri AMD Radeon RX 480’in önünde 2 yıl Radeon RX 470, 8GB GDDR5 bellek seçeneğine sahip 2 yıl Yerli insansız hava araçları Bozok Füzesi ile uçuşa başlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim