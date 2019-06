Sahte Pokemon Go uygulamalarına dikkat

Pokemon Go çılgınlığının kısa sürede dünyayı sarmasının ardından, farkı yöntemlerle para kazanmaya çalışan hacker gruplarına da gün doğdu. Sahte Pokemon Go uygulamalarından tutun, zararlı Apk dosyalarına kadar her yöntem mevcut.

Pokemon Go oyununun, popüler olmasının yanında halen çok az bir ülkede faaliyette olması da diğer bir etken. Bu bakımdan Android kullanıcıları harici kaynaklara yöneliyor. Eğer güvenilir değilse, risk de kaçınılmaz oluyor. Diğer taraftan oyunun olmadığı Android ülke mağazalarında, fırsatçı gruplar sahte uygulamaları mağazaya koyuyor ve kullanıcı avına çıkıyor.

Güvenlik firması ESET, kullanıcıları sahte uygulamalara karşı uyarıyor. Örneğin Pokemon Go Ultimate adındaki yazılım, Google Play üzerinde tehlike saçıyor. Uygulama aslında oyun görünümünde ancak PI Network adıyla çalışıyor. Kurulduğu anda telefonunuzu kilitleyen uygulama, daha sonra reset atsanız bile arka plana yerleşiyor ve sahte reklam tıklamaları oluşturmaya başlıyor.

Ayrıca Install Pokemon Go adındaki zararlı yazılımın pek çok versiyonu mağazada tespit edilmiş. Yine, Guide & Cheats for Pokemon Go adında, sanki rehber olarak hazırlanmış süsü verilen uygulamalar da, kullanıcı cihazlarını ele geçiriyor.

Hali hazırda Pokemon Go oyunu, ABD, Avrupa, Avusturalya, Yeni Zelanda, Filipinler, İngiltere ülkelerinde indirmeye sunuldu. Niantic, yaklaşık 200 pazara oyunu sunmak istediğini dile getirmişti.