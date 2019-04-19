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Samsung Galaxy Fold parçalarına ayrıldı: Katlanır mekanizmaya ilk yakından bakış

Samsung'un 1.980 dolara satışa çıkarmak üzere olduğu katlanır ekranlı ilk akıllı telefonu Galaxy Fold, Weibo'da paylaşılan fotoğraflarda parçalarına ayrıldı. Cihazın iç donanımı hassas işçiliğe sahip.
1 ay
7,7b
1
13
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Samsung Galaxy Fold, firmanın ilk katlanabilir ekrana sahip telefonu ve son derece pahalı mühendislik ürünü, Weibo üzerinde paylaşılan fotoğraflarda ilk kez parçalarına ayrıldı.
Beş parçadan oluşan ana mekanizma, karmaşık bir yapıya sahip. Mekanizmanın ana amacı telefonu açtığınızda tam düz halde tutmak, kapandığında ise kapalı tutmak olarak görülebiliyor. Bunun parçaları yakından incelendiğinde bir mekanik saat işçiliği var diyebiliriz. Raporlara göre bu mekanizma, telefonun prototipleme aşamalarında defalarca yeniden tasarlanmış. 
Galaxy Fold’u parçalayan Weibo kullanıcısının aktardığına göre ana katlanma mekanizması çok hassas konumlandırmaya dayanıyor. Bunun anlamı, parçaların konumlarında ufak bir değişiklik bile olsa ana ekran zarar görebilir. 
Büyük katlanabilir ekranın sökülmesi anlatıcıya göre gayet kolay. Lastik gibi yumuşak olan bu ekranı kırmaktan çok fazla endişelenmenize gerek yok. Küçük ekran ise başka bir hikaye. Aktarılana göre bu küçük, esnek olmayan ekran parçaları sökme sırasında kırılıp parçalarına ayrılmış. 
Samsung Galaxy Fold’un iki yarısı, iki tane yassı kabloyla birbirine bağlanıyor. Cihazın iki tarafında yer alan piller ise ilginç şekilde farklı şekillerde. Kapasiteler arasında fark olup olmadığı ise maalesef anlaşılamıyor. 
Samsung bu 2.000 dolarlık “prototip” telefonunda ekran tamiri için ne kadar ücret talep edecek hep birlikte merakla(!) bekliyoruz.

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Frost05 1 ay en beğenilen nebulabado
Bunun yeni bir serinin ilk örneği olduğunun farkındasındır herhalde. Daha dur hele kardeşim biraz süre geçsin tasarımı falan iyileştirip daha değişik şeyler eklerler.
Bunun yeni bir serinin ilk örneği olduğunun farkındasındır herhalde. Daha dur hele kardeşim biraz süre geçsin tasarımı falan iyileştirip daha değişik şeyler ekl...
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Emre D 1 ay nebulabado
Yüksek mühendis teşhisi koydu hemen.
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nebulabado 1 ay
Gördüğüm en rezil tasarım.
"Telefon yapalım ortadan ikiye katlansın" demişler ve bunun için akıllarına ilk yöntem ne ise onu yapmışlar.
Sıfır mühendislik...
Gördüğüm en rezil tasarım."Telefon yapalım ortadan ikiye katlansın" demişler ve bunun için akıllarına ilk yöntem ne ise onu yapmışlar.Sıfır mühendislik...
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3 Yanıt Yanıtla +4
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sistemli adam 1 ay
Mübarek sanayi sitesinden yapılmış gibi. Beş para etmez.
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Virtual Reality 1 ay
LG'nin bükülebilir ekranlarını gördükten sonra katlanabilir telefonlar hikaye diyorum. Katlanabilir telefonlarda aman aman bir mühendislik yok. 2 adet klasik ekranın arasına menteşe koyarak katlanabilir ekran yaptık demişler. Gerçek anlamda katlanabilir ekran teknolojisi bu değil. LG'nin yeni nesil ekran teknolojilerini takip ederseniz, gerçek anlamda bükülebilir ve katlanmaya daha elverişli ekranları görebilirsiniz. Bilimin getirdiği son ekran teknolojisi budur. İki düz ekran arasına menteşe koymak yaratıcılık değildir, bilim hiç değildir. Olsa olsa yıllar önce yapılmış teknoraflarda bekletilen inovatif bir tasarımdır.
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leocorte 1 ay
"Modern teknolojinin ilkel tasarımları." 200$ olsa dahi satılmaz gördüğüm bu ilkel tasarıma 2.000$ zor. Bu modelleri yok olup gidecek ürünler içinde görüyorum ben.
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Askaparta 1 ay
Mekanik saat gibi yüksek mühendislik gerektiren plastik kırılgan alet.
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nebulabado 1 ay
Yanlışın var bu türün ilk örneği MateX'dir.
Malum hem Samsung'dan önce duyurdular, hemde bu garabetten daha zarif ve kullanışlı.
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Greylights 1 ay nebulabado
Samsung'dan önce lansman yaptılar sadece. Samsung çok önceden teaser vermişti zaten biz yapıyoruz diye. Hem satışa ilk çıkanda fold oldu. Mate X daha zarif ama fold kadar dayanıklı olabileceğini düşünmüyorum. Fold un tasarımı iyileştirilirse en kullanılabiliri bence fold olur. MateX in ekranı gerçek kullanımda çizikten geçilmez ve darbere karşı aşırı hassas bir yapısı var. Görüntü güzel evet ama tasarım şu anki teknolojiyle gitmez gerçekçi olalım.
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walkererdem 1 ay nebulabado
hayır ilk örnek flexpaai mi ne öyle bir marka erdi özüağ tarafından incelemesi yapıldı daha önce
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nebulabado 1 ay
Bu iğrenç kablo ve plastik yığınını gören herkes ne kadar dandik olduğunu anlar.
Görüpte anlamayanlar, MateX'e bakıp bunu anlayabilirler.
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LegalPW 1 ay
Ortadaki flex kırılmaya mahkumdur ...
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nebulabado 1 ay
Gördüğüm en rezil tasarım.
"Telefon yapalım ortadan ikiye katlansın" demişler ve bunun için akıllarına ilk yöntem ne ise onu yapmışlar.
Sıfır mühendislik...
3 Yanıt Yanıtla +4
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Frost05 1 ay nebulabado
Bunun yeni bir serinin ilk örneği olduğunun farkındasındır herhalde. Daha dur hele kardeşim biraz süre geçsin tasarımı falan iyileştirip daha değişik şeyler eklerler.
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Emre D 1 ay nebulabado
Yüksek mühendis teşhisi koydu hemen.
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l4her0 1 ay nebulabado
Bende telefonu 2 ye büktüm aynısı oldu adam haklı beyler. Bir kusuru var çalışmıyor
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