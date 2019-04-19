Samsung Galaxy Fold parçalarına ayrıldı: Katlanır mekanizmaya ilk yakından bakış

Samsung Galaxy Fold, firmanın ilk katlanabilir ekrana sahip telefonu ve son derece pahalı mühendislik ürünü, Weibo üzerinde paylaşılan fotoğraflarda ilk kez parçalarına ayrıldı.

Beş parçadan oluşan ana mekanizma, karmaşık bir yapıya sahip. Mekanizmanın ana amacı telefonu açtığınızda tam düz halde tutmak, kapandığında ise kapalı tutmak olarak görülebiliyor. Bunun parçaları yakından incelendiğinde bir mekanik saat işçiliği var diyebiliriz. Raporlara göre bu mekanizma, telefonun prototipleme aşamalarında defalarca yeniden tasarlanmış.

Galaxy Fold’u parçalayan Weibo kullanıcısının aktardığına göre ana katlanma mekanizması çok hassas konumlandırmaya dayanıyor. Bunun anlamı, parçaların konumlarında ufak bir değişiklik bile olsa ana ekran zarar görebilir.

Büyük katlanabilir ekranın sökülmesi anlatıcıya göre gayet kolay. Lastik gibi yumuşak olan bu ekranı kırmaktan çok fazla endişelenmenize gerek yok. Küçük ekran ise başka bir hikaye. Aktarılana göre bu küçük, esnek olmayan ekran parçaları sökme sırasında kırılıp parçalarına ayrılmış.

Samsung Galaxy Fold’un iki yarısı, iki tane yassı kabloyla birbirine bağlanıyor. Cihazın iki tarafında yer alan piller ise ilginç şekilde farklı şekillerde. Kapasiteler arasında fark olup olmadığı ise maalesef anlaşılamıyor.

Samsung bu 2.000 dolarlık “prototip” telefonunda ekran tamiri için ne kadar ücret talep edecek hep birlikte merakla(!) bekliyoruz.