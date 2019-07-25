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Samsung Galaxy Note 10+ 5G resmi basın görseliyle karşımızda

Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı yeni amiral gemisi ile ilgili sızıntılar internete düşmeye devam ediyor. Bu kez Samsung Galaxy Note 10+ 5G'nin basın görseli ortaya çıktı.
3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, 7 Ağustos'ta Galaxy Note 10 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Mobil sektörün tanınan isimlerinden biri olan Evan Blass bugün Galaxy Note 10+ 5G'nin resmi basın görsellerini yayınladı. Üç arka kameraya sahip olduğu görülen akıllı telefonda Note 10+ gibi ek ToF sensörü yok.
Ayrıca Bkz. "Amiral gemisi Nubia Z20'nin yeni görüntüsü ortaya çıktı"
Daha önceki söylentilere göre Galaxy Note 10, 6.3 inç Quad HD+ Dynamic AMOLED ekran ile gelecek. Cihazın dünya genelindeki birçok pazarda Exynos 9825, ABD'de ise Snapdragon 855 Plus yonga seti ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB UFS 3.0 depolama alanı ile gelecek.

Galaxy Note 10 için geri sayım başladı

Amiral gemisi telefonun arkasında 12 MP Dual Pixel + 16 MP Ultra Geniş Açılı Lens + 12 MP Telefoto Kamera kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi görev yapacak. Ön tarafında ise 10 MP çözünürükte selfie kamerasının yer alacağını belirtelim. Ayrıca 45 W hızlı şarj ve 20 W kablosuz şarjı destekleyen 3.600 mAh'lik pil içerecek.
Galaxy Note 10+ modelinin ise 6.8 inç Quad HD+ Dynamic AMOLED ekran, 12 GB RAM ve 512 GB UFS 3.0 depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Akıllı telefonda üç arka kameraya ek olarak bir de ToF sensörü bulunacak. Pil kapasitesinin 4.300 mAh olacağı da gelen haberler arasında. Samsung Galaxy Note 10 serisi 7 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

https://twitter.com/evleaks/status/1154206365331709952 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
damn2u 1 sa.
Çirkinlikte Samsung gibi ol slogan olacak bu gidişle.
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napolyon94 2 sa.
P30 çakmasi olmuş. Samsung bitmiş, zaten hep yari bitikti.
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koyunsayar 2 sa.
Vaaşş ipon kudurtucu
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Xloud 2 sa.
P30 Pro ve Note 9'un çocuğu olmuş
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Murat.Ak 2 sa.
Basit birşey yapın ve alt üst çerçeveleri eşit boyuta getirin lütfen, ya birini daha kalın yapın, yada diğerini inceltin lütfen, bu kadar zor bir konumu bu?
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Galatas4ray 2 sa.
Şarkıcı İnna gibi beni var bunun ekranda
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