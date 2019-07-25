Samsung Galaxy Note 10+ 5G resmi basın görseliyle karşımızda

Samsung, 7 Ağustos'ta Galaxy Note 10 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Mobil sektörün tanınan isimlerinden biri olan Evan Blass bugün Galaxy Note 10+ 5G'nin resmi basın görsellerini yayınladı. Üç arka kameraya sahip olduğu görülen akıllı telefonda Note 10+ gibi ek ToF sensörü yok.

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Daha önceki söylentilere göre Galaxy Note 10, 6.3 inç Quad HD+ Dynamic AMOLED ekran ile gelecek. Cihazın dünya genelindeki birçok pazarda Exynos 9825, ABD'de ise Snapdragon 855 Plus yonga seti ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB UFS 3.0 depolama alanı ile gelecek.

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Amiral gemisi telefonun arkasında 12 MP Dual Pixel + 16 MP Ultra Geniş Açılı Lens + 12 MP Telefoto Kamera kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi görev yapacak. Ön tarafında ise 10 MP çözünürükte selfie kamerasının yer alacağını belirtelim. Ayrıca 45 W hızlı şarj ve 20 W kablosuz şarjı destekleyen 3.600 mAh'lik pil içerecek.

Galaxy Note 10+ modelinin ise 6.8 inç Quad HD+ Dynamic AMOLED ekran, 12 GB RAM ve 512 GB UFS 3.0 depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Akıllı telefonda üç arka kameraya ek olarak bir de ToF sensörü bulunacak. Pil kapasitesinin 4.300 mAh olacağı da gelen haberler arasında. Samsung Galaxy Note 10 serisi 7 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

https://twitter.com/evleaks/status/1154206365331709952