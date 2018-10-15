Samsung Galaxy Note 10, 6.66 inçlik bir ekranla gelebilir

Teknoloji Editörü
Koreli haber kaynaklarına göre gelecek yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy Note 10, şimdiye kadarki en büyük boyut olan 6,66 inç panel ile donatılacak. Anlaşılan o ki Samsung ve Apple önümüzdeki yıl sonbaharda piyasaya sürecekleri akıllı telefonlarda büyük ekran rekabetine girecekler.
Galaxy Note 10 ismi de değişebilir
Galaxy Note 9'un 6.4 inç ekran boyutu ve en boy oranının aynı kaldığını varsayarsak, Samsung yeni amiral gemisi olan Galaxy Note 10 modelinde 6.6 inçlik ekranla yaklaşık olarak %8 daha fazla yüzey alanı sunacak. Ekran olarak karşılaştırıldığında iPhone Xs Max, en boy oranı ve çentik nedeniyle 6.5 inçlik bir ekrana sahip olmasına rağmen yüzey alanı Note 9'dan daha küçük.Samsung'un, Da Vinci kod adıyla geliştirdiği Galaxy Note 10'un, önümzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S10'ların isimlendirme şeması değiştirilebileceği için isim değişikliğine uğrama ihtimali olduğu da belirtiliyor. Bakalım gittikçe büyüyen bu ekran boyutu savaşları nereye kadar sürecek hep beraber göreceğiz.
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