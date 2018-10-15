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Samsung Galaxy Note 10, 6.66 inçlik bir ekranla gelebilir

Samsung, Note 9'u birkaç ay önce piyasaya sürmesine rağmen, Note 10 sızıntıları çıkmaya başladı bile. Yayınlanan bir rapor akıllı telefonun 6.66 inçlik bir ekranla geleceğini iddia ediyor.
7 ay
4,6b
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25
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Koreli haber kaynaklarına göre gelecek yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy Note 10, şimdiye kadarki en büyük boyut olan 6,66 inç panel ile donatılacak. Anlaşılan o ki Samsung ve Apple önümüzdeki yıl sonbaharda piyasaya sürecekleri akıllı telefonlarda büyük ekran rekabetine girecekler.

Galaxy Note 10 ismi de değişebilir

Galaxy Note 9'un 6.4 inç ekran boyutu ve en boy oranının aynı kaldığını varsayarsak, Samsung yeni amiral gemisi olan Galaxy Note 10 modelinde 6.6 inçlik ekranla yaklaşık olarak %8 daha fazla yüzey alanı sunacak. Ekran olarak karşılaştırıldığında iPhone Xs Max, en boy oranı ve çentik nedeniyle 6.5 inçlik bir ekrana sahip olmasına rağmen yüzey alanı Note 9'dan daha küçük.
Samsung'un, Da Vinci kod adıyla geliştirdiği Galaxy Note 10'un, önümzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S10'ların isimlendirme şeması değiştirilebileceği için isim değişikliğine uğrama ihtimali olduğu da belirtiliyor. Bakalım gittikçe büyüyen bu ekran boyutu savaşları nereye kadar sürecek hep beraber göreceğiz.

http://thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201810120100017430001050&lcode=00&page=1&svccode=00 Yorum Yaz
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Patren 7 ay en beğenilen
Glaxy Note Devil edition.
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Ussuz 7 ay
21:9 boyutunda yaparlar kürek niyetine kullanırız artık...
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Guest-CBD9CC12F 7 ay
Şüphesiz ki biçimsiz yapacaklar ki bunun zamanına denk gelen katlamalı telefona yöneltmek isterler müşteriyi 666 rakamını birazda zorlayarak buna yoruyorum el oğlu çinli 7 uğursuz deyip atlarken bu adamlar bunu atlamış olamaz hatta kullanmak istemişlerdir ticari olarak lehlerine;).
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gosHawk. 7 ay
boyutlar böyle büyüyecekse sonu ne olacak acaba
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ThePscho 7 ay
Galaxy Note X olur muhtemelen. Gelsin bakalım, zaten alamayacağız.
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QuexSeeL 7 ay
Kalemle kullanılan bir cihazın ekranı 18.5:9 gibi abuk sabuk bir ölçekle tv kumandasına benzer bir şey olmamalı(Hiç bir telefon böyle olmamalı aslında). 16:9 ekran olmalı ya da 17:9 ekran ölçeği olmalı, note 4 de 5.7" 16.9 ekranda kalemle yazı yazarken alan zar zor yetiyor.
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adroid 7 ay
S8'e kumanda diyorduk şimde note 10 kumandayı da aştı desene
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Johan Elmander 7 ay
Enden 10 santim, boydan da 25 santim yapın. Bir de şarj soketinden takılabilen bir tutacak ekleyin kutuya. Isıya da dayanıklı yaparsınız sonra da fırın küreği olarak kullanırız.
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alemburda34 7 ay
10 inç yapsın rakamlada eşit olmuş olur.
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cheetah_first 7 ay
"666" gönderme gibi olmuş sanki
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borukuzen 7 ay
Note serisi fablet kategorisinden uzaklaşmaya başladı. Tablet ile Fableti birleştir yeni segment ortaya çıkar ki telefon olarak sadece S serisi kalsın mı diyor acaba? Samsung zaten büyük olan ekranı neden daha da büyütmeye çalışıyor anlamıyorum.
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seckinar 7 ay
Biraz daha büyük boyutlu yapsınlar, zaten cebe sığmıyordu, avuca da sığmasın.
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10ff 7 ay seckinar
Sıkmadı mı şu cebe sığmıyor espirisi...
6.44 inç boyutlu tepsi gibi mı max 2 kullandım o bile sığıyordu cebe. Tutuş diyorsanız iphone 8 plus dan daha iyi duruyor elde note 8. Kesinlikle daha konforlu.
buradaki tek sorun ağırlığı bence.
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samsung, ekran ve
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