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Samsung Galaxy Note 10'un 5G özellikli versiyonu da olacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S10 serisine resmiyet kazandırması ile birlikte gözler Galaxy Note 10'a çevrildi. Akıllı telefonun 5G özellikli varyantı ile ilgili ilk bilgiler geldi.
2 ay
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9
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Galaxy Note 10 ile tanışmamız için daha önümüzde aylar olsa da akıllı telefonla ilgili söylentiler gündeme gelmeye başladı. Bazı raporlarda 6.66 inç 4K ekrana sahip olacağı öne sürülürken bazılarında ise dört arka kamera ile geleceği iddia ediliyor.
Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 7 ve Office desteğinin sonlanacağını kullanıcılara bildirimlerle duyuracak"
Amiral gemisi telefonla ilgili en son bilgi XDA-Developers formlarından geldi. Geliştiriciler, Exynos yonga setinin güç verdiği Galaxy S10'un kernel kaynak kodunda Note 10'a ilişkin bir ipucu buldular. Resimden de görülebileceği gibi son satırda "davinci5G" şeklinde bir ibare var.

Yeni bir katlanabilir telefon da yolda

Son yayınlanan raporlarda Galaxy Note 10'un ‘davinci’ kod adına sahip olduğu bildirilmişti. Dolayısı ile kod satırındaki "davinci5G" bölümü bize Galaxy Note 10'un 5G özellikli bir varyantının da piyasaya sürüleceğini gösteriyor.
Bununla birlikte, aynı kaynak kodunda "luge" kod adına sahip bir başka telefona da rastlandı. Bu cihazın da Güney Koreli şirket tarafından geliştirilen bir başka katlanabilir telefon olduğu düşünülüyor.

https://www.xda-developers.com/samsung-galaxy-s10-kernel-source-5g-samsung-galaxy-note-10/ Yorum Yaz
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emrhyldrm 2 ay
Ne zaman tanıtılacak acaba. Note 8'den geçmeyi düşünüyorum.
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R0llingMan 2 ay
Note serisine gerek yok bence. Kalem özel bir kitleye hitap ediyor. S ve Note birleşip tek bir ürün olmalı.
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Lumibrite 2 ay R0llingMan
İleride note serisine gerek kalmayacak gibi(Birkaç sene içerisinde)
Katlanır telefonla bahsettiğin gibi bir telefon yapabilirler...
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esmerbuyucu 2 ay R0llingMan
S10e, S10, S10+ ve ayriyeten içinde kalem bulunan S10 Note diye bir şey çıkarabilirlerdi. Ama Samsung yapmaz, maksat senede iki amiral gemisi çıkarıp daha çabuk eskitmek.
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carman 2 ay
s10 un 5 g versiyonu var bununda tabiki olacak
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esmerbuyucu 2 ay
6.66 inç 👁
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sniper23 2 ay esmerbuyucu
Illuminati, Ameriga
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AtiMX4 2 ay
Hep para tuzağı yeminle. Almayacaksın hepsi elinde patlayacak.
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