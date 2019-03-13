Samsung Galaxy Note 10'un 5G özellikli versiyonu da olacak

Galaxy Note 10 ile tanışmamız için daha önümüzde aylar olsa da akıllı telefonla ilgili söylentiler gündeme gelmeye başladı. Bazı raporlarda 6.66 inç 4K ekrana sahip olacağı öne sürülürken bazılarında ise dört arka kamera ile geleceği iddia ediliyor.

Ayrıca Bkz.

"Microsoft, Windows 7 ve Office desteğinin sonlanacağını kullanıcılara bildirimlerle duyuracak"

Amiral gemisi telefonla ilgili en son bilgi XDA-Developers formlarından geldi. Geliştiriciler, Exynos yonga setinin güç verdiği Galaxy S10'un kernel kaynak kodunda Note 10'a ilişkin bir ipucu buldular. Resimden de görülebileceği gibi son satırda "davinci5G" şeklinde bir ibare var.

Yeni bir katlanabilir telefon da yolda

Son yayınlanan raporlarda Galaxy Note 10'un ‘davinci’ kod adına sahip olduğu bildirilmişti. Dolayısı ile kod satırındaki "davinci5G" bölümü bize Galaxy Note 10'un 5G özellikli bir varyantının da piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Bununla birlikte, aynı kaynak kodunda "luge" kod adına sahip bir başka telefona da rastlandı. Bu cihazın da Güney Koreli şirket tarafından geliştirilen bir başka katlanabilir telefon olduğu düşünülüyor.

https://www.xda-developers.com/samsung-galaxy-s10-kernel-source-5g-samsung-galaxy-note-10/