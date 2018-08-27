Samsung Galaxy Note 9 Bixby Tuşu bxActions uygulaması ile daha işlevsel

Android topluluğu, üreticilerin kısıtlamalarını aşmak için çalışmaya devam ediyor. Topluluk, cihazı rootlamadan yapılabilecek değişikliklere önem gösteriyor. Bunun en güzel örneklerinden biri olan bxActions uygulaması ise Samsung'un yeni modellerinde gördüğümüz Bixby tuşunu daha işlevsel bir hale getiriyor. Uygulama gelen güncelleme ile birlikte Galaxy Note 9 kullanıcılarına destek vermeye başladı.

bxActions ile yapabilecekleriniz

bxActions uygulaması kullanıcılarına Bixby tuşunda şu işlevleri sunuyor; tuşa bastığı zaman geri tuşu işlevi, ana ekrana dönme, kamera ve telefon gibi bazı uygulamarı açabilme, Google Now ve Google assistans uygulamasına erişim, medyayı durdurma/sonraki medya içeriğine geçiş, ses açma/kısma, rahatsız etme ve ses(titreşim,sessiz,ses açık) modları ve daha birçok özellik. bxActions uygulaması aslında Bixby tuşunu Bixby uygulamasını açmak yerine farklı fonksiyonlar için kullanabiliyor. Samsung'un Bixby 2.0 sürümünde ise işler biraz değişmiş ve bazı kısıtlamalar ortaya çıkmış. Örneğin; Bixby 2.0 sürümüne sahip Note 9'da Bixby düğmesini devre dışı bırakmak hala imkansız. Bunlara tuşa çift basıldığında ve uzun süre basıldığı zaman yapılacak işlemler de dahil.

Galaxy Note 9 kullanıcıları için olan iyi haber ise bxActions uygulama geliştiricilerinin cihaza bu işlevleri eklemek için çalıştığı biliniyor. Samsung ise Bixby tuşunun farklı işlevlerde kullanılmasını istemiyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jamworks.bxactions&hl=tr

https://www.slashgear.com/galaxy-note-9-bixby-button-can-be-remapped-again-with-bxactions-26543028/