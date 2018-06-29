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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Note 9'un demo cihazını test eden editör, telefonla ilgili yeni bilgiler verdi

Akıllı telefon üreticisi Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy Note 9'un, 9 Ağustos'ta tanıtılacağı açıklanmıştı. Cihazın demosunu kullanan editör, akıllı telefonla ilgili çeşitli bilgiler verdi.
10 ay
8,8b
1
25
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile merakla beklenen yeni akıllı telefonu Samsung Galaxy Note 9'u, 9 Ağustos tarihinde tanıtacağını duyurmuştu. Cihazın demosunu test eden teknoloji editörü, telefonla ilgili yeni bilgiler verdi.

Note 8 ile ufak tasarım farklılıkları var

Samsung Galaxy Note 9'un üretim öncesi bir test cihazını inceleyen Eldar Murtazin, Note 9'un tasarımının, Note 8 ile arasında ufak bir fark olduğunu belirtti. Murtazin'e göre tasarımdaki en büyük değişiklik, yatay olarak konumlandırılan çift kameranın hemen altında yer alan parmak izi okuyucunun da yatay olması şeklinde açıklanıyor.
Cihazın kamerasının ise Galaxy S9+ modelinden çok fazla bir farkı olmadığını söyleyen editör, yeni algılayıcıları ve geliştirilmiş optik görüntü sabitleme özelliği ile çift kameranın daha iyi bir fotoğrafçılık deneyimi sunacağını ifade ediyor. Note 9'da AR Emoji'lerin yenilendiğini de açıklayan Murtazin, cihazın güneşte daha iyi görünebilirlik sağlaması açısından ekranının daha parlak bir panelle geliştirildiğini ve ekranı açmadan bildirimlerin görünmesini sağlayan Daima Açık Ekran (Always on Display) özelliğinin ise güncellendiğini belirtiyor.

Cihazın iki varyantı olacak

Galaxy Note 9'un 4.000 mAh kapasiteli batarya ile geleceğini söyleyen editör, cihazın bu nedenle biraz hantal olduğuna dikkat çekiyor. Batarya kapasitesinin bu dezavantajı ortadan kaldırdığını ve tek şarjla iki güne kadar kullanım sunabilecek cihazın kalemi S Pen'in ise Bluetooth desteği de dahil olmak üzere önemli yeniliklerle donatıldığını açıkladı.
Samsung Galaxy Note 9'un demo cihazını test eden editör, telefonla ilgili yeni bilgiler verdi
Gelelim cihazın farklı varyantlarının nasıl özelliklere sahip olacağına. Murtazin, Galaxy Note 9'un, ABD ve Güney Kore'de satışa sunulacak varyantının Snapdragon 845 işlemci modeline sahip olacağını belirtiyor. Geri kalan pazarlarda ise cihaz Exynos 9810 işlemci ile satışa sunulacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunacak olan Note 9'un diğer varyantının ise kutudan 256 veya 512 GB depolama alanı ve 8 GB RAM ile çıkması bekleniyor.
Samsung Galaxy Note 9'u, Note 8'in makyajlanmış hali olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Zira Samsung'un her yıl olduğu gibi 2019'da da yeni teknoloji ve özellikleri Galaxy S10'a sakladığını düşünüp beklentiyi çok fazla yükseltmemenin gerektiğini belirtmekte fayda var.

https://www.gizmochina.com/2018/06/29/samsung-galaxy-note-9-juicy-details-leaked-its-arrival-may-result-in-discontinuation-of-galaxy-note-8/ Yorum Yaz
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AC_Hawker 10 ay en beğenilen
Samsung'un cikardigi telefonlarin snapdragon işlemcili versiyonunu abd ve kendi ülkesine saklaması, ram konusunda cimri olması falan çok itici değil mi ya?
2 Yanıt Yanıtla +18
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mustafasc 10 ay
Katlanmayan telefonda son noktada değiller mi artıl tasarım olarak katlanan vs yeni bişiler lazım sanki.
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fthkn 10 ay
Samsung ve lg Avrupa'da ve ABD'de telefon satabilmek için operatör ve büyük mağazalara özel donanımlı cihaz siparişi alıyorlar. Bizim gibi eşeğin taşaklarından sarkan ülkelere de ne versek yerler muamelesi gösteriyorlar. O yüzden kore telefonlarını almıyorum. Çin malı telefonlar bile daha iyi görünüyor.
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serafon 10 ay fthkn
fthkn
Samsung ve lg Avrupa'da ve ABD'de telefon satabilmek için operatör ve büyük mağazalara özel donanımlı cihaz siparişi alıyorlar. Bizim gibi eşeğin taşaklarından sarkan ülkelere de ne versek yerler muamelesi gösteriyorlar. O yüzden kore telefonlarını almıyorum. Çin malı telefonlar bile daha iyi görünüyor.

Nasıl bir özel donanım?
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Erwin-Rommel 10 ay
Esas büyük değişim Note 10 da olacak. Her sene telefon çıkarmak yerine 2 senede bir çıkarın bari. Ayni telefonun adını değiştirip satışa koyuyorlar.
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dr20mouse 10 ay
Exynos saf cpu performansı olarak Qualcommdan daha iyi ama oyun oynamak için alınacaksa Snapdragonlu model alınmalı bencede.
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10ff 10 ay
Mi6 cihazimi 1100 e aldim. Buna 5,6 bin verince ne fazlasi olacak?
bu paralari telefona gömene acırım...
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firtinax 10 ay 10ff
2100 olmasın o?
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pasa king 10 ay
çentiği koymamışlar :)
darısı yeni çıkacak modellerin başına.
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12 Angry Men 10 ay
Almaya değmez, seneye sil baştan değişecek tasarımı.
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OverClocK1ng 10 ay
Zaten Note serisi her zaman çok farklıydı ve Note kullanıcıları Note 3 ve 4 den itibaren hep çok memnun olmuşlardı. Şimdi kalemi daha yetenekli hale getirerek bence en iyisini yapıyorlar...
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wolwes 10 ay
Zaten zamsız halini de alamadığım için beni ilgilendirmeyen durum.
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intel7mix 10 ay
8 GB ram nerede kullancaz acaba ?
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