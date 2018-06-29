Samsung Galaxy Note 9'un demo cihazını test eden editör, telefonla ilgili yeni bilgiler verdi

Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile merakla beklenen yeni akıllı telefonu Samsung Galaxy Note 9'u, 9 Ağustos tarihinde tanıtacağını duyurmuştu. Cihazın demosunu test eden teknoloji editörü, telefonla ilgili yeni bilgiler verdi.

Note 8 ile ufak tasarım farklılıkları var

Samsung Galaxy Note 9'un üretim öncesi bir test cihazını inceleyen Eldar Murtazin, Note 9'un tasarımının, Note 8 ile arasında ufak bir fark olduğunu belirtti. Murtazin'e göre tasarımdaki en büyük değişiklik, yatay olarak konumlandırılan çift kameranın hemen altında yer alan parmak izi okuyucunun da yatay olması şeklinde açıklanıyor.

Cihazın kamerasının ise Galaxy S9+ modelinden çok fazla bir farkı olmadığını söyleyen editör, yeni algılayıcıları ve geliştirilmiş optik görüntü sabitleme özelliği ile çift kameranın daha iyi bir fotoğrafçılık deneyimi sunacağını ifade ediyor. Note 9'da AR Emoji'lerin yenilendiğini de açıklayan Murtazin, cihazın güneşte daha iyi görünebilirlik sağlaması açısından ekranının daha parlak bir panelle geliştirildiğini ve ekranı açmadan bildirimlerin görünmesini sağlayan Daima Açık Ekran (Always on Display) özelliğinin ise güncellendiğini belirtiyor.

Cihazın iki varyantı olacak

Galaxy Note 9'un 4.000 mAh kapasiteli batarya ile geleceğini söyleyen editör, cihazın bu nedenle biraz hantal olduğuna dikkat çekiyor. Batarya kapasitesinin bu dezavantajı ortadan kaldırdığını ve tek şarjla iki güne kadar kullanım sunabilecek cihazın kalemi S Pen'in ise Bluetooth desteği de dahil olmak üzere önemli yeniliklerle donatıldığını açıkladı.

Gelelim cihazın farklı varyantlarının nasıl özelliklere sahip olacağına. Murtazin, Galaxy Note 9'un, ABD ve Güney Kore'de satışa sunulacak varyantının Snapdragon 845 işlemci modeline sahip olacağını belirtiyor. Geri kalan pazarlarda ise cihaz Exynos 9810 işlemci ile satışa sunulacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunacak olan Note 9'un diğer varyantının ise kutudan 256 veya 512 GB depolama alanı ve 8 GB RAM ile çıkması bekleniyor.

Samsung Galaxy Note 9'u, Note 8'in makyajlanmış hali olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Zira Samsung'un her yıl olduğu gibi 2019'da da yeni teknoloji ve özellikleri Galaxy S10'a sakladığını düşünüp beklentiyi çok fazla yükseltmemenin gerektiğini belirtmekte fayda var.

https://www.gizmochina.com/2018/06/29/samsung-galaxy-note-9-juicy-details-leaked-its-arrival-may-result-in-discontinuation-of-galaxy-note-8/