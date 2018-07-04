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Samsung Galaxy Note 9'un renk seçenekleri belli oldu

Koreli teknoloji devi Samsung'un 9 Ağustosta tanıtacağı yeni amiral gemisi Galaxy Note 9'un renk seçenekleri belli oldu. Beş farklı renk seçeneği sunacak olan cihazın detayları haberimizde.
10 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Lider akıllı telefon üreticilerinden Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi modeli olan Galaxy Note 9'u, 9 Ağustos'ta yapılacak bir etkinlikle tanıtacağını duyurmuştu. Cihazın dokunmatik kalemi S Pen sürümlerinin bir listesinin ortaya çıkması, Note 9'un renk seçeneklerini de öğrenmemizi sağladı.

Galaxy Note 9 beş renk seçeneği sunacak

Samsung Galaxy Note 9'da yeni renk seçeneği olarak kahverengi göze çarpıyor. Note 8 modeline göre farklı bir renk paleti sunacak olan cihazın renk opsiyonları şu şekilde olacak:
PN960BBEGWW: Siyah
PN960BJEGWW: Gri
PN960BVEGWW: Menekşe Moru
PN960BLEGWW: Mavi
PN960BAEGWW: Kahverengi
Samsung Galaxy Note 9'un renk seçenekleri belli oldu
Samsung'un Galaxy Note 9 için tercih ettiği renk seçenekleri arasında Altın ve Kırmızı seçeneklerinin olmadığını görüyoruz. Kırmızı renk seçeneğinden emin olmasak da şirketin, Galaxy Note 9'un altın rengini de piyasaya sunması kuvvetle muhtemel görünüyor. Ortaya çıkan bu renk seçeneklerinden hangilerinin ülkemizde satışa sunulacağı ise şimdilik soru işareti.

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Kurshoo 10 ay
Bu samsung neden KIRMIZI renk kullanmıyor ben siyah renk note 8 e müthiş bir arka kapak aldım kırmızı çok yakıştı.
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khytr89 10 ay
birde hardal sarısı vardı o ne oldu ?
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Redunay 10 ay
Altın ve kırmızı dlc olarak gelecek.
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12 Angry Men 10 ay
Neden mat siyah ve kırmızı gibi renkler yok. :(
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deniz_sea 10 ay
Bize sadece 3 renk gelecek standart
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kımyasal 10 ay
Koysana süt beyazı,kaç seridir milletin içini karartan koyu tonlu renklerde amiral modelleri çıkarıyor.
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panter1988 10 ay
Bize sadece 3 renk gelecek standart
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panter1988 10 ay
Bize sadece 3 renk gelecek standart
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