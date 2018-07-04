Samsung Galaxy Note 9'un renk seçenekleri belli oldu

Lider akıllı telefon üreticilerinden Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi modeli olan Galaxy Note 9'u, 9 Ağustos'ta yapılacak bir etkinlikle tanıtacağını duyurmuştu. Cihazın dokunmatik kalemi S Pen sürümlerinin bir listesinin ortaya çıkması, Note 9'un renk seçeneklerini de öğrenmemizi sağladı.

Galaxy Note 9 beş renk seçeneği sunacak

Samsung Galaxy Note 9'da yeni renk seçeneği olarak kahverengi göze çarpıyor. Note 8 modeline göre farklı bir renk paleti sunacak olan cihazın renk opsiyonları şu şekilde olacak:

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Samsung'un Galaxy Note 9 için tercih ettiği renk seçenekleri arasında Altın ve Kırmızı seçeneklerinin olmadığını görüyoruz. Kırmızı renk seçeneğinden emin olmasak da şirketin, Galaxy Note 9'un altın rengini de piyasaya sunması kuvvetle muhtemel görünüyor. Ortaya çıkan bu renk seçeneklerinden hangilerinin ülkemizde satışa sunulacağı ise şimdilik soru işareti.

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