Samsung Galaxy S II, Güney Kore'de 3.5 milyon satış barajını aştı

Haber Editörü
Samsung firmasının bugüne kadar tanıttığı en başarılı ürünler arasında gösterilen Galaxy S II, biraz geriye dönecek olursak Güney Kore'de satışa sunulduktan 3 gün içinde 120.000, 60 gün içinde 1 milyon ve 73 gün içinde 2 milyon satış seviyesine ulaşmayı başarmıştı. Bugün, MK News cephesinden gelen bilgilere göre Samsung, mevcut başarısını bir adım daha öteye taşımış durumda. Anavatanında eylül ayının ortasına kadar 3.5 milyondan fazla Galaxy S II satan Samsung önemli bir başarının altına imza atmış.
Ağustos ayında Güney Kore'deki pazar payını %59'a kadar yükselterek pazarı domine eden Samsung'un, yıl sonuna kadar 4 milyon civarında Galaxy S II satacağı tahmin ediliyor. Bu bilgilere ek olarak 1 Eylül'den bu yana her gün 23.000 tane Galaxy S II aktivasyonu gerçekleştirilirken, iPhone'da bu sayının 3000 civarında olduğunun altı çiziliyor.
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?rss=Y&sc=30800006&year=2011&no=611964&sID=308 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Google Android'i yarattı desek? Android olmasaydı Samsungun pek şansı olmazdı iOS karşısında. Aynı şey LG - HTC - SE - Motorola vs için de geçerli .
2 yıl Apple kullandıktan sonra Iphone 5 beklerken telefonumun bozulması sonucu sgs 2 alan biri olarak şunu söylemem gerekiyor, samsung pil ömrü dışında gerçekten mükemmel bir paket yaratmış bu ürünle, ekranın kalitesi ve ürünün akıcılığı gerçekten insanı mest ediyor, yaratıcılık konusu elbette önemli ama bir alıcı olarak ben kullanımdan doğan tecrübe bakımından samsungun parasının hakkını veren bir cihaz ürettiğini düşünüyorum bü ürünle.