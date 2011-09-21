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Samsung Galaxy S II, Güney Kore'de 3.5 milyon satış barajını aştı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,8b
1
24
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S II, Güney Kore'de 3.5 milyon satış barajını aştı
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Samsung firmasının bugüne kadar tanıttığı en başarılı ürünler arasında gösterilen Galaxy S II, biraz geriye dönecek olursak Güney Kore'de satışa sunulduktan 3 gün içinde 120.000, 60 gün içinde 1 milyon ve 73 gün içinde 2 milyon satış seviyesine ulaşmayı başarmıştı. Bugün, MK News cephesinden gelen bilgilere göre Samsung, mevcut başarısını bir adım daha öteye taşımış durumda. Anavatanında eylül ayının ortasına kadar 3.5 milyondan fazla Galaxy S II satan Samsung önemli bir başarının altına imza atmış.
Ağustos ayında Güney Kore'deki pazar payını %59'a kadar yükselterek pazarı domine eden Samsung'un, yıl sonuna kadar 4 milyon civarında Galaxy S II satacağı tahmin ediliyor. Bu bilgilere ek olarak 1 Eylül'den bu yana her gün 23.000 tane Galaxy S II aktivasyonu gerçekleştirilirken, iPhone'da bu sayının 3000 civarında olduğunun altı çiziliyor.
Samsung Galaxy S II, Güney Kore'de 3.5 milyon satış barajını aştı
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http://news.mk.co.kr/newsRead.php?rss=Y&sc=30800006&year=2011&no=611964&sID=308 Yorum Yaz
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umtyilmz 8 yıl en beğenilen karaköy_soğancısı
D.A.R.B.E.C.i

aslanım goççum kaplanım bastırr be güçlükler seni yıldıramaz tam apple dünyayı ele geçircektikii tanrı samsung'u yarattı :))

Google Android'i yarattı desek? Android olmasaydı Samsungun pek şansı olmazdı iOS karşısında. Aynı şey LG - HTC - SE - Motorola vs için de geçerli .
D.A.R.B.E.C.iaslanım goççum kaplanım bastırr be güçlükler seni yıldıramaz tam apple dünyayı ele geçircektikii tanrı samsung'u yarattı :)...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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merttr 8 yıl
sis xvier
3.5 milyon satmış dünya genelinde de 6-7 milyon sattı ancak iade oranı %30 larda tüm android cihazların iade oranı ise %40...sebebini ise kullanıcılar şöyle açıklamış iphone4 ile karşılaştırdığımızda gs2 bekleneni vermiyor ,çok karmaşık ve kullanımı zor bir telefon bence haksız da değiller zira birçok ana menü sayfasına ek olarak 5-7 tane ana ekran var ve widgetler ile doldurduğunuzda ortaya çok karmaşık bir telefon çıkıyor...Microsoft ta bunun farkına varmış ki wp7 de karşımıza harika bir arayüz çıkardı...Ve wp7 de gördüğümüz gibi yeni fikirler yaratılabiliyor ne yazık ki ne samsung ne android akıllı cihaz platformuna yenilik getirmedi var olan tasarım ve fikirleri kendilerine uyarlayarak ve geliştirerek piyasada bulunuyorlar ve bir apple sempatizanı olmadığım halde apple ın hayatımıza ne kadar yenilikler kattığını inkar edemem bakınız arayüz tasarımı (kayan sayfalar) pinch to zoom,uygulama marketi ve tasarımsal açıdan birçok yenilik ...Ve bu durumda insanların apple ı bir düşman gibi görmesini anlamak güç androidin şuanda akıllı telefon pazarında birinci ve samsung un en büyük android üreticisi olması tıpkı teknolojiyi avrupanın geliştirmesi ancak üretimi ve dağıtımı uzak doğu ülkelerinin yapması ve bunun sonucunda en iyi teknolojinin uzak doğu ülkelerinde olduğunun sanılmasına benziyor...Birileri geliştirir birileri kullanır bence asıl değerli olan ise geliştirmektir, yeni fikirler üretmektir ve samsung tasarım,konsept ve yeni fikir üretmek hususunda en fakir markalardan biridir...

2 yıl Apple kullandıktan sonra Iphone 5 beklerken telefonumun bozulması sonucu sgs 2 alan biri olarak şunu söylemem gerekiyor, samsung pil ömrü dışında gerçekten mükemmel bir paket yaratmış bu ürünle, ekranın kalitesi ve ürünün akıcılığı gerçekten insanı mest ediyor, yaratıcılık konusu elbette önemli ama bir alıcı olarak ben kullanımdan doğan tecrübe bakımından samsungun parasının hakkını veren bir cihaz ürettiğini düşünüyorum bü ürünle.
sis xvier3.5 milyon satmış dünya genelinde de 6-7 milyon sattı ancak iade oranı %30 larda tüm android cihazların iade oranı ise %40...sebebini ...
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1ses1 8 yıl
Hala 2.3.4 çıkmadı. Sony bile 2.3.4 desteği verdi vereceğini beklemezken.
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Chenk 8 yıl
muthiş bir telefon, beyaz rengide ayrıca harika

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OvernightSensation 8 yıl
ve tanrı teli yarattı :) s2 gibisi çok az var.
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besttrr 8 yıl
samsung taktiri hak ediyor cidden, ancak bir başka taktiride kore halkı hak ediyor, ben kore halkı kadar bilinçli tüketici görmedim, adamlar kendi tv lerini buzldolaplarını telefonlarını çamaşır makinalarını arabalarını, aklınıza gelebilecek her türlü günlük teknolojik aletlerini bir çok üründde yüzde 90 seviyelerindde yerli frimaların ürünlerini kullanıyorlar, buda zaten korenin tam bir ihracat ülkesine dönüşmesindde başı çekiyor... bizim halkımız dışarıya para yatırmaya çok meelli sag olsun, yerli corolla, civic, fluence gibi arabalar varken gidip jetta alan adam var bu ülkede diyecek laf yok... kaybetmeyi isteyen bir millet kaybeder...
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amanhem 8 yıl
besttrr

yerli corolla, civic, fluence gibi arabalar varken gidip jetta alan adam var bu ülkede diyecek laf yok... kaybetmeyi isteyen bir millet kaybeder...

bu kısıma pek katılmıyorum açıkcası,

yerli dediğiniz araçların neresi yerli Allah aşkına?

hangi kısımları Türkiyede üretilmiş, hangi parçasında Türk tasarımcısının imzası var?

Parçaları dışardan gemilerle getirip fabrikada Türk işçisinin montajlaması ile malesef yerli araç üretmiş olmuyoruz
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Guest-F8946C419 8 yıl
besttrr

samsung taktiri hak ediyor cidden, ancak bir başka taktiride kore halkı hak ediyor, ben kore halkı kadar bilinçli tüketici görmedim, adamlar kendi tv lerini buzldolaplarını telefonlarını çamaşır makinalarını arabalarını, aklınıza gelebilecek her türlü günlük teknolojik aletlerini bir çok üründde yüzde 90 seviyelerindde yerli frimaların ürünlerini kullanıyorlar, buda zaten korenin tam bir ihracat ülkesine dönüşmesindde başı çekiyor... bizim halkımız dışarıya para yatırmaya çok meelli sag olsun, yerli corolla, civic, fluence gibi arabalar varken gidip jetta alan adam var bu ülkede diyecek laf yok... kaybetmeyi isteyen bir millet kaybeder...

Toyota ne zaman yerli oldu? Karsan desen anlarım da.

Bi de toyotanın güvenliğini gördük..Kaç tane arabasını geri çağırttı rezil oldular ama jetta'da böyle birşey duymadık ve çok kaliteli arabaları var WV'in.
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PETERSBURG 8 yıl besttrr
besttrr

samsung taktiri hak ediyor cidden, ancak bir başka taktiride kore halkı hak ediyor, ben kore halkı kadar bilinçli tüketici görmedim, adamlar kendi tv lerini buzldolaplarını telefonlarını çamaşır makinalarını arabalarını, aklınıza gelebilecek her türlü günlük teknolojik aletlerini bir çok üründde yüzde 90 seviyelerindde yerli frimaların ürünlerini kullanıyorlar, buda zaten korenin tam bir ihracat ülkesine dönüşmesindde başı çekiyor... bizim halkımız dışarıya para yatırmaya çok meelli sag olsun, yerli corolla, civic, fluence gibi arabalar varken gidip jetta alan adam var bu ülkede diyecek laf yok... kaybetmeyi isteyen bir millet kaybeder...

belki yanılıyor olabilirim ama kore de bulundum yaklaşık 10 gün.evet gerek araba gerek diğer teknolojik ürünlerde kendi ürünlerini tercih ediyorlar fakat bildiğim ve öğrendiğim kadarıyla diğer ülke ürünlerinde vergi var ve kendi ürünleri daha ucuz oluyor.mesela kore de bmw arabayı çok az görürsünüz.çünkü vergisi çok fazla dolayısı ile insanlar kendi ülke üretimi markaları tercih ediyor.ama başka bir şey de ülkenin kendi markaları diğer markaların her türlü modellerini üretiyor ve tüketicinin başka markalarda aradığı tüm modelde ve üründe sıkıntı yaşamasını engelliyor.

belki de o ülke insanlarının kendi ürünlerine daha fazla rağbet ve ilgi göstermesinin sebebi budur diye düşünüyorum.
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yasins34 8 yıl
iphone 3 ve 4 kullanıcısı olarak tabikide SAMSUNG GALAXY S derim çünkü 3 ünüde kullandım hemde uzan zaman şunu söyleyeyim iphone da sadece oyun oyna samsung da her şey yap bende aslında iphone cuyumdum tabiki ama arkadaşım çok meth etti bende kırmadım samsung aldım müthiş telefon müthiş harikulade diyecek laf yok ama samsung galaxy 2 alın derim.....
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merttr 8 yıl
sis xvier
3.5 milyon satmış dünya genelinde de 6-7 milyon sattı ancak iade oranı %30 larda tüm android cihazların iade oranı ise %40...sebebini ise kullanıcılar şöyle açıklamış iphone4 ile karşılaştırdığımızda gs2 bekleneni vermiyor ,çok karmaşık ve kullanımı zor bir telefon bence haksız da değiller zira birçok ana menü sayfasına ek olarak 5-7 tane ana ekran var ve widgetler ile doldurduğunuzda ortaya çok karmaşık bir telefon çıkıyor...Microsoft ta bunun farkına varmış ki wp7 de karşımıza harika bir arayüz çıkardı...Ve wp7 de gördüğümüz gibi yeni fikirler yaratılabiliyor ne yazık ki ne samsung ne android akıllı cihaz platformuna yenilik getirmedi var olan tasarım ve fikirleri kendilerine uyarlayarak ve geliştirerek piyasada bulunuyorlar ve bir apple sempatizanı olmadığım halde apple ın hayatımıza ne kadar yenilikler kattığını inkar edemem bakınız arayüz tasarımı (kayan sayfalar) pinch to zoom,uygulama marketi ve tasarımsal açıdan birçok yenilik ...Ve bu durumda insanların apple ı bir düşman gibi görmesini anlamak güç androidin şuanda akıllı telefon pazarında birinci ve samsung un en büyük android üreticisi olması tıpkı teknolojiyi avrupanın geliştirmesi ancak üretimi ve dağıtımı uzak doğu ülkelerinin yapması ve bunun sonucunda en iyi teknolojinin uzak doğu ülkelerinde olduğunun sanılmasına benziyor...Birileri geliştirir birileri kullanır bence asıl değerli olan ise geliştirmektir, yeni fikirler üretmektir ve samsung tasarım,konsept ve yeni fikir üretmek hususunda en fakir markalardan biridir...

2 yıl Apple kullandıktan sonra Iphone 5 beklerken telefonumun bozulması sonucu sgs 2 alan biri olarak şunu söylemem gerekiyor, samsung pil ömrü dışında gerçekten mükemmel bir paket yaratmış bu ürünle, ekranın kalitesi ve ürünün akıcılığı gerçekten insanı mest ediyor, yaratıcılık konusu elbette önemli ama bir alıcı olarak ben kullanımdan doğan tecrübe bakımından samsungun parasının hakkını veren bir cihaz ürettiğini düşünüyorum bü ürünle.
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Stanislas Xavier 8 yıl
3.5 milyon satmış dünya genelinde de 6-7 milyon sattı ancak iade oranı %30 larda tüm android cihazların iade oranı ise %40...sebebini ise kullanıcılar şöyle açıklamış ''iphone4 ile karşılaştırdığımızda gs2 bekleneni vermiyor ,çok karmaşık ve kullanımı zor bir telefon '' bence haksız da değiller zira birçok ana menü sayfasına ek olarak 5-7 tane ana ekran var ve widgetler ile doldurduğunuzda ortaya çok karmaşık bir telefon çıkıyor...Microsoft ta bunun farkına varmış ki wp7 de karşımıza harika bir arayüz çıkardı...Ve wp7 de gördüğümüz gibi yeni fikirler yaratılabiliyor ne yazık ki ne samsung ne android akıllı cihaz platformuna yenilik getirmedi var olan tasarım ve fikirleri kendilerine uyarlayarak ve geliştirerek piyasada bulunuyorlar ve bir apple sempatizanı olmadığım halde apple ın hayatımıza ne kadar yenilikler kattığını inkar edemem bakınız arayüz tasarımı (kayan sayfalar) pinch to zoom,uygulama marketi ve tasarımsal açıdan birçok yenilik ...Ve bu durumda insanların apple ı bir düşman gibi görmesini anlamak güç androidin şuanda akıllı telefon pazarında birinci ve samsung un en büyük android üreticisi olması tıpkı teknolojiyi avrupanın geliştirmesi ancak üretimi ve dağıtımı uzak doğu ülkelerinin yapması ve bunun sonucunda en iyi teknolojinin uzak doğu ülkelerinde olduğunun sanılmasına benziyor...Birileri geliştirir birileri kullanır bence asıl değerli olan ise geliştirmektir, yeni fikirler üretmektir ve samsung kalite konusunda hakkı asla yenmeyecek güvenilir ancak tasarım,konsept ve yeni fikir üretmek hususunda en fakir markalardan biridir...
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jibe 8 yıl
Keşke Türkiyede kendi telefonunu üretsede Baraj rekorları kırsak...
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detroit21 8 yıl
Keşke tanri senin gibileri es geçse... diyecemde ... üzgünüm o kadar düşemiyorum .
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umtyilmz 8 yıl detroit21
detroit21

Keşke tanri senin gibileri es geçse... diyecemde ... üzgünüm o kadar düşemiyorum .



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karaköy_soğancısı 8 yıl
350 liralık dandik bi lg dede mesela android olsa ne işe yarıcakki ? bikere ekran teknolojisi yıktı ortalığı şuanki 10 milyarlık tv lerden bile daha net keskin görüntü sunuyor. symbian olsa bile bukadar olmasada gene bayabi satardı o ekranla.
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karaköy_soğancısı 8 yıl
aslanım goççum kaplanım bastırr be güçlükler seni yıldıramaz tam apple dünyayı ele geçircektikii tanrı samsung'u yarattı :))
1 Yanıt Yanıtla +3
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umtyilmz 8 yıl karaköy_soğancısı
D.A.R.B.E.C.i

aslanım goççum kaplanım bastırr be güçlükler seni yıldıramaz tam apple dünyayı ele geçircektikii tanrı samsung'u yarattı :))

Google Android'i yarattı desek? Android olmasaydı Samsungun pek şansı olmazdı iOS karşısında. Aynı şey LG - HTC - SE - Motorola vs için de geçerli .
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