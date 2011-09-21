Samsung Galaxy S II, Güney Kore'de 3.5 milyon satış barajını aştı

Samsung firmasının bugüne kadar tanıttığı en başarılı ürünler arasında gösterilen Galaxy S II, biraz geriye dönecek olursak Güney Kore'de satışa sunulduktan 3 gün içinde 120.000, 60 gün içinde 1 milyon ve 73 gün içinde 2 milyon satış seviyesine ulaşmayı başarmıştı. Bugün, MK News cephesinden gelen bilgilere göre Samsung, mevcut başarısını bir adım daha öteye taşımış durumda. Anavatanında eylül ayının ortasına kadar 3.5 milyondan fazla Galaxy S II satan Samsung önemli bir başarının altına imza atmış.



Ağustos ayında Güney Kore'deki pazar payını %59'a kadar yükselterek pazarı domine eden Samsung'un, yıl sonuna kadar 4 milyon civarında Galaxy S II satacağı tahmin ediliyor. Bu bilgilere ek olarak 1 Eylül'den bu yana her gün 23.000 tane Galaxy S II aktivasyonu gerçekleştirilirken, iPhone'da bu sayının 3000 civarında olduğunun altı çiziliyor.



http://news.mk.co.kr/newsRead.php?rss=Y&sc=30800006&year=2011&no=611964&sID=308