Samsung Galaxy S10 ve Note 10, beklenenden daha erken Android 10’a güncellenecek

Android 10, mobil işletim sisteminin en yeni sürümü, şimdilik sadece firmanın kendi modelleri olan Pixel’ler tarafından deneyimlenebilse de bu durum yakında değişecek. Samsung’un yeni amiral gemileri Note 10 ve Note 10 Plus’ın yanı sıra yine en güncel modellerinden S10 ve S10 Plus, beklenenden çok daha erken güncellenecek.

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Daha önce yayınlanan listelere göre Samsung’un Galaxy ailesinde birçok cihaz Android 10 güncellemesi alacak. Bu cihazlar arasında beklenen modeller yer alıyor olsa da Galaxy S8 ve Note 8 gibi hâlâ güçlü ve popüler cihazlar listede bulunmuyor.

https://www.t3.com/news/samsung-galaxy-s10-galaxy-note-10-android-10-software-update-download-install

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