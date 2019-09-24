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    Şu anda 8 kişi burada

    Samsung Galaxy S10 ve Note 10, beklenenden daha erken Android 10’a güncellenecek

    Android 10'un kullanıcılara sunulmasıyla birlikte üreticilerde de güncelleme telaşı başladı. Her sürümde daha da kolay güncellenebilir hâle gelen Android'in son sürümü, Galaxy'lere daha çabuk gelecek.
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    android
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Android 10, mobil işletim sisteminin en yeni sürümü, şimdilik sadece firmanın kendi modelleri olan Pixel’ler tarafından deneyimlenebilse de bu durum yakında değişecek. Samsung’un yeni amiral gemileri Note 10 ve Note 10 Plus’ın yanı sıra yine en güncel modellerinden S10 ve S10 Plus, beklenenden çok daha erken güncellenecek.
    Samsung Galaxy S10 ve Note 10, beklenenden daha erken Android 10’a güncellenecek
    SamMobile tarafından yayınlanana göre Samsung Galaxy S10, S10 Plus, Note 10 ve Note 10 Plus modelleri, Ekim ayı içerisinde Android 10 güncellemesi alacak. Bu güncelleme beta sürüm olacak fakat işletim sistemini herkesten önce deneyimlemek isteyenlerin Google markalı olmayan bir telefonda bunu yapabilecek olması büyük bir avantaj.
    Ayrıca Bkz. "Google Play Pass, ABD’de başladı"
    Daha önce yayınlanan listelere göre Samsung’un Galaxy ailesinde birçok cihaz Android 10 güncellemesi alacak. Bu cihazlar arasında beklenen modeller yer alıyor olsa da Galaxy S8 ve Note 8 gibi hâlâ güçlü ve popüler cihazlar listede bulunmuyor.


    https://www.t3.com/news/samsung-galaxy-s10-galaxy-note-10-android-10-software-update-download-install Yorum Yaz
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    okan_cehapelioglu 4 sa. en beğenilen
    One plus 7 lere geldi bile hemde beta değil full versiyon
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    dere.beyi 26 dk.
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    ozhanbayram 3 sa.
    Note 8 e hala gelecek diye bir açıklama yapılmadı. Yazık. Verilen paralara yazık. Note 9 a var 8 yok. Amiral battı.
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    _RaGoN_ 47 dk. ozhanbayram
    Note 8'e gelmemesi gayet normal. 2 tane büyük güncelleme almış zaten artık güvenlik yamaları ile devam eder. Nexus ve Pixel cihazlar bile 2 büyük güncelleme sonrası güncelleme almıyor. Bir de verilen paralara yazık kısmını anlamadım. Güncelleme gelmedi diye telefon kullanılamaz hale mi geliyor? Çöpe mi atılıyor?
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    okan_cehapelioglu 4 sa. en beğenilen
    One plus 7 lere geldi bile hemde beta değil full versiyon
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    ozhanbayram 2 sa.
    Aynen millet kararlı sürümü verdi bu avareller ise beta verecekler. 50 tane model çıkartıp her bütçenin kanını emelim derdindeler. Okadar model için yayınlayamıyor tabii. Güncelleme konusunda trilyon kere farkla Apple hala lider.
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    Whippoorwill 5 sa.
    Bir zahmet versin.
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