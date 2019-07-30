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Samsung Galaxy S11 ile ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya süreceği yeni nesil Galaxy S modelleri ile ilgili ilk sızıntılar yayınlandı. İşte Galaxy S11 modellerinin detayları.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung Galaxy S11 ile ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıktı
Akıllı telefon üreticisi Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S11 serisi ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Sızıntılar ise Samsung duyumları konusunda güvenilir bir sicile sahip olan Ice universe (@UniverseIce) Twitter hesabından paylaşıldı.

Kod adı Picasso olacak

Ice universe her şeyden önce S11 modelinin kod adının Picasso olduğunu iddia ediyor. Şu an piyasayda olan Galaxy S10 modeli ise aynı şekilde Beyond kod adını kullanmış ve  Galaxy S10e için Beyond0, Galaxy S10 için Beyond1 ve Galaxy S10 + için Beyond2 isimlendirmesi ile sızmıştı. Numaralandırma sisteminin Picasso için de aynı şekilde kullanılıp kullanılmadığı ise henüz belli değil.
Sızıntıda ayrıca, Galaxy S11'in henüz detayları belli olmamasına rağmen önemli bir kamera yükseltmesiyle geleceğini iddia ediyor. Büyük olasılıkla Galaxy S11, bir ToF sensörü de dahil olmak üzere yaklaşan Note 10 modeli gibi dört kamera kurulumu ile gelecek. Ekranda yer alan kamera deliği ise daha küçük ve Tıpkı Note 10'da olacağı gibi ekranın ortasında yer alacak. Son olarak da Galaxy S11'in Android Q işletim sistemi ve One UI 2.x arayüzü ile geleceği de belirtilmiş. Galaxy S11 serisinin tanıtımının ise 2020 yılının Şubat ayında yapılması bekleniyor.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1155708084842426369 Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 dk.
huewai ve xiaomi varken şansı yok.
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yunusaticioglu 14 dk.
önde delik olursa almam
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khaos 35 dk.
Şu an bile kamera konusunda geride kalmış durumda hele pixel 4 ve mate 30 pro çıktıktan sonra s11 in ekran altı kamera,daha büyük sensörlü ve çözünürlüğü/optik zoom kapasitesi arttırılmış bir şekilde gelmezse tercih edilebilirliği hiç kalmayacak (batarya rezaletinden bahsetmiyorum bile)
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denizmir02 42 dk.
Huawi'nin önüne geçmeseler o samsung ve iphone'nin uyuzluğunu geçirecekti. Hep aynı hataları yapmakta çok ısrarcılar . Sadece kamera geliştirmek bir fark değildir.
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wox 44 dk.
Xaomi bile tam ekran üretip kamerayı ekranın altına koyabiliyorken koskoca samsung neden yapamıyor anlayabilmiş değilim
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paco_ct 1 sa.
umarım ekranın ortasına delik koymaktan vazgeçerler içine ettiniz tasarımların insan gibi model üretin artık da telefon alalım
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