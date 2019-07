Samsung Galaxy S11 ile ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıktı

Akıllı telefon üreticisi Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S11 serisi ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Sızıntılar ise Samsung duyumları konusunda güvenilir bir sicile sahip olan Ice universe (@UniverseIce) Twitter hesabından paylaşıldı.

Kod adı Picasso olacak

Ice universe her şeyden önce S11 modelinin kod adının Picasso olduğunu iddia ediyor. Şu an piyasayda olan Galaxy S10 modeli ise aynı şekilde Beyond kod adını kullanmış ve Galaxy S10e için Beyond0, Galaxy S10 için Beyond1 ve Galaxy S10 + için Beyond2 isimlendirmesi ile sızmıştı. Numaralandırma sisteminin Picasso için de aynı şekilde kullanılıp kullanılmadığı ise henüz belli değil.

Sızıntıda ayrıca, Galaxy S11'in henüz detayları belli olmamasına rağmene geleceğini iddia ediyor. Büyük olasılıkla Galaxy S11, birde dahil olmak üzere yaklaşan Note 10 modeli gibikurulumu ile gelecek. Ekranda yer alanise daha küçük ve Tıpkı'da olacağı gibi ekranın ortasında yer alacak. Son olarak da Galaxy S11'inişletim sistemi ve One UI 2.x arayüzü ile geleceği de belirtilmiş. Galaxy S11 serisinin tanıtımının iseyapılması bekleniyor.