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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, SCloud adında kendi bulut depolama sistemini hazırlıyor olabilir

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Güney Koreli elektronik devi Samsung, 55 günde 3 milyon adet satan Galaxy S II ve son çeyrekte 19 milyonu bulan akıllı telefon satışları ile oldukça hareketli günler geçiriyor.
Farklı bir cephede de Apple ile olan patent savaşını devam ettiren Samsung, teknoloji dünyasını yerinden oynatacak bir yenilik üzerinde çalışıyor.
Samsung çalışanlarının sızdırdığı iddia edilen bilgilere göre firma kendi bulut bilişim altyapısını kurmak için var gücüyle çalışıyor. Bu altyapı veri depolama ve yedekleme tarzında çalışan DropBox, Windows Azure veya Amazon CloudFront gibi hizmetlerin bir benzeri olacak. 
Bu altyapıya Samsung SCloud adını vermiş. İsminden de anlaşılacağı üzere tam olarak Apple'ın iCloud bulut hizmetini hedef alıyor. Samsung'un Apple'ı kızdırmak için mi böyle bir harekette bulunduğu belli değil.
Samsung'un bulut bilişim altyapısı için bir süredir çalıştığı biliniyordu. Özellikle geçtiğimiz yılın son aylarında Google ile ortak bir bulut altyapısı için anlaşmak istediği ancak Google'ın prensip olarak hiç bir üçüncü taraf firmaya böyle bir hizmet vermediği için reddettiği söylentileri internette dolaşmıştı.
Bu girişimin ardından Amazon ile görüşmelere başlayan Samsung ortak bir altyapı oluşturmak için anlaşma sağladı. Amazon firması Samsung'a 3S adını verdiği Basit Depolama Servisi (Simple Storage Service) ile bir altyapı sağladı. Bu anlaşmaya binaen Amazon, Şubat ayından sonra 3S platformunu daha gelişmiş özelliklerle sunmaya başladı. Ancak çalışanlar Samsung'un bunu geçici olarak kabul ettiğini ve bir veri merkezi satın almak için arayışlarına devam ettiğini vurguluyor.
Samsung yeni hizmetin beta çalışmalarını başlatmış durumda. Sadece Samsung çalışanları arasında denenen hizmetin alt servislerinin devamlılığı ve yeni eklenebilecek servislerin neler olabileceği üzerinde incelemeler devam ediyor. Beta sürecinin 1-2 ay devam edeceği ve ardından Apple'ın iCloud lansmanıyla birlikte SCloud hizmetinin de duyurulacağı iddialar arasında. 
Bu iddialar Samsung tarafından resmi olarak ne kabul ediliyor ne de inkar ediliyor. Ancak servisin hizmete gireceği doğruysa Apple ile olan patent savaşı yeni bir cephe daha kazanmış olacak.


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C@r@nthir 7 yıl
Samsung'un Apple'ı kızdırmak için mi böyle bir harekette bulunduğu belli değil.

evet adamlar sırf apple ı kızdırmak için milyonlarca dolarlık yatırım yapıyor. hay allam anaokulu seviyesi haberler yapıyorsunuz.
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Rainbow6 7 yıl
Bu samsungda bisi klonlamasa olmaz madem yillardir yatirim yapiyolar teknolojiyede neden simdi ciksin acikca samsungun startejisine bakarsaniz hemen applenin ardindan ona benzer bisi cikariyo nedir bu eziklik anlamadim adamlar cinli firmalari gectiler clonsung diye degistirsinler adini vala fanlari gocunmasin ben apple fani degilim elimde apple urunude kalmadi ama resmen baska firmalarin taktik ve tasarimindan nemalaniyolar bi gunde kendileri bisi yapsalarda gorsek .. acikcasi samsung d900 e kadar gayet guzel gidiyordu sonradan kendine ozgu tasarimcilarini kovup ne kadar cinli kloncu varsa ise aldi heralde :) apple fani degilim ama her zaman savundugum bi sey var oda bazi eksikleri olsada apple olmasaydi takoz teknolojiye mahkumduk
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darkaura 7 yıl
haberin verilis sekli sanki samsung apple i taklit ediyor tarzinda verilmis.
"Samsung'un Apple'ı kızdırmak için mi böyle bir harekette bulunduğu belli değil." bu tabir nedir. maddi ve teknolojik olarak bulut islem gibi bir yatirimi applei kizdirmak icinmi yapacak. nasil bir sacma ifade bu.
sanki bulut apple icadiymis gibi havada nerden cikti. tum firmalar uzundur buluta yatirim yapiyor. gelecegin sistemi bu. hem bir acidan bakarsak googlein cogu hizmeti su an buluta ornek. chromebook tamamen bulut sisteme dayaniyor
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Cidelee 7 yıl
Yeni bir telif hakkı davasının kokuları geliyor burnuma.
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Volkanbaba 7 yıl
Bulut sistemi yeni trend artık ne alaka taklitçilikle bütün firmalar yapıyor bunu.Apple İcloud der (ki derken başka bir firmanın telifli adını kullanır),google gcloud der samsung scloud der.
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marvinous 7 yıl
Eskiden Samsung Apple'ı taklit eder yorumlarına gülerdim ama bu hakkaten saçmalık ötesi olmuş. SCloud ne olm? Şaka mısın sen Samsung?
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