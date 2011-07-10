Samsung, SCloud adında kendi bulut depolama sistemini hazırlıyor olabilir





Güney Koreli elektronik devi Samsung, 55 günde 3 milyon adet satan Galaxy S II ve son çeyrekte 19 milyonu bulan akıllı telefon satışları ile oldukça hareketli günler geçiriyor.

Farklı bir cephede de Apple ile olan patent savaşını devam ettiren Samsung, teknoloji dünyasını yerinden oynatacak bir yenilik üzerinde çalışıyor.

Samsung çalışanlarının sızdırdığı iddia edilen bilgilere göre firma kendi bulut bilişim altyapısını kurmak için var gücüyle çalışıyor. Bu altyapı veri depolama ve yedekleme tarzında çalışan DropBox, Windows Azure veya Amazon CloudFront gibi hizmetlerin bir benzeri olacak.

Bu altyapıya Samsung SCloud adını vermiş. İsminden de anlaşılacağı üzere tam olarak Apple'ın iCloud bulut hizmetini hedef alıyor. Samsung'un Apple'ı kızdırmak için mi böyle bir harekette bulunduğu belli değil.

Samsung'un bulut bilişim altyapısı için bir süredir çalıştığı biliniyordu. Özellikle geçtiğimiz yılın son aylarında Google ile ortak bir bulut altyapısı için anlaşmak istediği ancak Google'ın prensip olarak hiç bir üçüncü taraf firmaya böyle bir hizmet vermediği için reddettiği söylentileri internette dolaşmıştı.

Bu girişimin ardından Amazon ile görüşmelere başlayan Samsung ortak bir altyapı oluşturmak için anlaşma sağladı. Amazon firması Samsung'a 3S adını verdiği Basit Depolama Servisi (Simple Storage Service) ile bir altyapı sağladı. Bu anlaşmaya binaen Amazon, Şubat ayından sonra 3S platformunu daha gelişmiş özelliklerle sunmaya başladı. Ancak çalışanlar Samsung'un bunu geçici olarak kabul ettiğini ve bir veri merkezi satın almak için arayışlarına devam ettiğini vurguluyor.

Samsung yeni hizmetin beta çalışmalarını başlatmış durumda. Sadece Samsung çalışanları arasında denenen hizmetin alt servislerinin devamlılığı ve yeni eklenebilecek servislerin neler olabileceği üzerinde incelemeler devam ediyor. Beta sürecinin 1-2 ay devam edeceği ve ardından Apple'ın iCloud lansmanıyla birlikte SCloud hizmetinin de duyurulacağı iddialar arasında.

Bu iddialar Samsung tarafından resmi olarak ne kabul ediliyor ne de inkar ediliyor. Ancak servisin hizmete gireceği doğruysa Apple ile olan patent savaşı yeni bir cephe daha kazanmış olacak.



