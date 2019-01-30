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Samsung, akıllı telefonlar için 1 TB depolama yongası üretecek

Güney Koreli teknoloji devlerinden Samsung, Galaxy S10'u tanıtmaya hazırlanırken, yeni nesil cihazlarda kullanılmak üzere dünyanın ilk 1 TB dahili depolama yongasını üreteceğini açıkladı.
3 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji üreticilerinden Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10'u tanıtmasına az bir süre kaldı. Kullanıcılar cihazlarda ne gibi değişiklikler ve yenilikler olacağını merak ederken, şirket akıllı telefonların geleceği için önemli teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.

Mobil cihazların depolama çözümleri iyileştiriliyor

Samsung'un yeni eUFS çözümü bir önceki 512 GB'lık sürümün kapasitesini iki katına çıkarmakla kalmıyor, önceki sürümün 11,5 mm x 13,00 mm olan boyutlarını da koruyor. Samsung yöneticilerinden Cheol Choi, üretilecek olan 1 TB depolama alanına sahip yongaların, yeni nesil mobil cihazlara, dizüstü bilgisayar benzeri bir deneyim sunabilmek için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtiyor.
Şirketin açıklamalarına göre yeni teknoloji 1000 MB/s'ye kadar bir hız sunuyor. Rastgele okuma hızının ise 512 MB'lık sürüme göre %38 oranında arttırıldığı belirtilmiş. Bu da büyük medya dosyalarının aktarımında önemli ölçüde daha hızlı olacağı anlamına geliyor. Şirket diğer akıllı telefon üreticilerinin de 1 TB eUFS yongalarına yüksek bir rağbet göstereceklerini düşünüyor.

https://news.samsung.com/global/samsung-breaks-terabyte-threshold-for-smartphone-storage-with-industrys-first-1tb-embedded-universal-flash-storage?CID=afl-ecomm-cjn-cha-092118-52057&cjevent=88dd988f249511e9829c014c0a18050d Yorum Yaz
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adroid 3 ay
200 dolarlık Samsung telefonu depolama bahanesiyle 400 dolara kayışlar
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Sharparrow 3 ay
Depolamayı artırmaya çalışacaklarına önce telefonları daha alınabilir yapmaya çalışsınlar.. 1tb yapınca ne olcak? Sadece acun ılıcalı alır güzel güzel kullanır
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smart1978 3 ay
Hic olmamis. Samsung cok geriden geliyor. UFS 3.0 in yarisi kadar performans sunacak. UFS de ayrica cok daha az enerji tuketimi ve veri kaybin karsi korumada da ciddi donanimsal gelistirilmisken Samsung eUFS denilen sey kesinlikle eUFS 2.1 dir ... Sanki UFS 3.0 a denkmis gibi algi olusturmaktalar.
UFS 3.0 ile 23.2 Gbps (2.9 GB/s) ama Samsung herturlu geriden geliyor...
2019 Samsung icin hem 7 nm islemci uretemiyor olmasiyla hem de dahili depolamada mobil birimler icin eskimis seyleri yeniymis gibi piyasaya surmesi esasli yenilikleri ozellikleri hizlari olmamasi ile hayal kirikligi yili olacak .
anandtech.com/...
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