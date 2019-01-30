Samsung, akıllı telefonlar için 1 TB depolama yongası üretecek

Teknoloji üreticilerinden Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10'u tanıtmasına az bir süre kaldı. Kullanıcılar cihazlarda ne gibi değişiklikler ve yenilikler olacağını merak ederken, şirket akıllı telefonların geleceği için önemli teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.

Mobil cihazların depolama çözümleri iyileştiriliyor

Samsung'un yeni eUFS çözümü bir önceki 512 GB'lık sürümün kapasitesini iki katına çıkarmakla kalmıyor, önceki sürümün 11,5 mm x 13,00 mm olan boyutlarını da koruyor. Samsung yöneticilerinden Cheol Choi, üretilecek olan 1 TB depolama alanına sahip yongaların, yeni nesil mobil cihazlara, dizüstü bilgisayar benzeri bir deneyim sunabilmek için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtiyor.

https://news.samsung.com/global/samsung-breaks-terabyte-threshold-for-smartphone-storage-with-industrys-first-1tb-embedded-universal-flash-storage?CID=afl-ecomm-cjn-cha-092118-52057&cjevent=88dd988f249511e9829c014c0a18050d

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Şirketin açıklamalarına göre yeni teknoloji'ye kadar bir hız sunuyor. Rastgele okuma hızının ise 512 MB'lık sürüme görearttırıldığı belirtilmiş. Bu da büyük medya dosyalarının aktarımında önemli ölçüde daha hızlı olacağı anlamına geliyor. Şirket diğer akıllı telefon üreticilerinin deyongalarına yüksek bir rağbet göstereceklerini düşünüyor.