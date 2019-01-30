Samsung, akıllı telefonlar için 1 TB depolama yongası üretecek

Teknoloji Editörü
Teknoloji üreticilerinden Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10'u tanıtmasına az bir süre kaldı. Kullanıcılar cihazlarda ne gibi değişiklikler ve yenilikler olacağını merak ederken, şirket akıllı telefonların geleceği için önemli teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.
Mobil cihazların depolama çözümleri iyileştiriliyor
Samsung'un yeni eUFS çözümü bir önceki 512 GB'lık sürümün kapasitesini iki katına çıkarmakla kalmıyor, önceki sürümün 11,5 mm x 13,00 mm olan boyutlarını da koruyor. Samsung yöneticilerinden Cheol Choi, üretilecek olan 1 TB depolama alanına sahip yongaların, yeni nesil mobil cihazlara, dizüstü bilgisayar benzeri bir deneyim sunabilmek için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtiyor.Şirketin açıklamalarına göre yeni teknoloji 1000 MB/s'ye kadar bir hız sunuyor. Rastgele okuma hızının ise 512 MB'lık sürüme göre %38 oranında arttırıldığı belirtilmiş. Bu da büyük medya dosyalarının aktarımında önemli ölçüde daha hızlı olacağı anlamına geliyor. Şirket diğer akıllı telefon üreticilerinin de 1 TB eUFS yongalarına yüksek bir rağbet göstereceklerini düşünüyor.
https://news.samsung.com/global/samsung-breaks-terabyte-threshold-for-smartphone-storage-with-industrys-first-1tb-embedded-universal-flash-storage?CID=afl-ecomm-cjn-cha-092118-52057&cjevent=88dd988f249511e9829c014c0a18050d Yorum Yaz Paylaş Tweetle
UFS 3.0 ile 23.2 Gbps (2.9 GB/s) ama Samsung herturlu geriden geliyor...
2019 Samsung icin hem 7 nm islemci uretemiyor olmasiyla hem de dahili depolamada mobil birimler icin eskimis seyleri yeniymis gibi piyasaya surmesi esasli yenilikleri ozellikleri hizlari olmamasi ile hayal kirikligi yili olacak .
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