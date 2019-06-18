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Samsung, çift ekranlı akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor

Teknoloji devi Samsung, ön kamerayı kaldırarak, kullanıcılara tam ekranlı bir akıllı telefon deneyimi yaşatmak için girişimlerini sürdürüyor. Şirketin aldığı yeni patent haberimizde.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon pazarındaki şirketler ön kamera konusunda çeşitli çözümler aramakla meşguller. Kullanıcılara tam ekranlı bir telefon sunmak isteyen şirketler şimdi ön kamerayı ekranın altına entegre etme konusunda çalışmalar yaparken, Samsung yeni aldığı bir patentle bu durumu farklı bir şekilde çözmeyi planlıyor.

Daha önce denenmişti

Letsgodigital tarafından yayınlanan ve 11 Haziran 2019 tarihli bu yeni Samsung patentinde, ön kamera olmayan ve çift ekrana sahip bir akıllı telefon olduğunu görüyoruz. Kullanıcılar selfie çekmek istediklerinde, cihazın ana kamerasını aktifleştirip, arkaya entegre edilen ikinci bir ekranla fotoğraflarını çekebilmeleri mümkün olacak. Daha sonra ise fazla pil tüketmemesi açısından bu ikinci ekran kapatılabilecek.
Samsung, çift ekranlı akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor
Bu fikri ilk olarak Samsung'un ortaya çıkardığını söylemek mümkün değil. Zira daha önce Vivo ve Nubia'nın bazı akıllı telefon modellerinde bu iki ekranlı teknolojinin kullanıldığını belirtmemiz gerekiyor. Ancak Samsung'un bunu patent olarak kaydettirmesi ise şirketin bu teknolojiye ne kadar ciddi baktığının bir göstergesi. Şirketin bu yeni patentinin kağıt üzerinde kalıp kalmayacağını ise zaman gösterecek.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-galaxy-smartphone-dual-display/ Yorum Yaz
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astegon 2 gün
Deneyecek bir şey kalmayınca ben

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yorumculuklar 3 gün
Bu tip firmalar değer verdiklerinden dolayı değil güçleri olduğu için bunu ileride paraya ceviririz kafasıyla patent alıyorlar.
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Rachsuchtig 3 gün
MEIZU'da denemisti
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smart1978 3 gün
Sonucta uste bosluklar kameralari oraya dizin iste :) .
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