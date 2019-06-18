Samsung, çift ekranlı akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor

Akıllı telefon pazarındaki şirketler ön kamera konusunda çeşitli çözümler aramakla meşguller. Kullanıcılara tam ekranlı bir telefon sunmak isteyen şirketler şimdi ön kamerayı ekranın altına entegre etme konusunda çalışmalar yaparken, Samsung yeni aldığı bir patentle bu durumu farklı bir şekilde çözmeyi planlıyor.

Daha önce denenmişti

Letsgodigital tarafından yayınlanan ve 11 Haziran 2019 tarihli bu yeni Samsung patentinde, ön kamera olmayan ve çift ekrana sahip bir akıllı telefon olduğunu görüyoruz. Kullanıcılar selfie çekmek istediklerinde, cihazın ana kamerasını aktifleştirip, arkaya entegre edilen ikinci bir ekranla fotoğraflarını çekebilmeleri mümkün olacak. Daha sonra ise fazla pil tüketmemesi açısından bu ikinci ekran kapatılabilecek.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-galaxy-smartphone-dual-display/

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Bu fikriSamsung'un ortaya çıkardığını söylemek mümkün değil. Zira daha önceve'nın bazı akıllı telefon modellerinde bu iki ekranlı teknolojininbelirtmemiz gerekiyor. Ancak Samsung'un bunukaydettirmesi ise şirketin bu teknolojiye ne kadar ciddi baktığının bir göstergesi.bu yeni patentininkalıp kalmayacağını ise zaman gösterecek.