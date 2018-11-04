Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, dijital asistani Bixby'i geliştiricilere açıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un dijital asistani Bixby, Amazon'un Alexa'sı ile başedebilmek için geliştiricilere açılacak. Konunun detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
6 ay
4,6b
1
2
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amazon'un dijital asistani Alexa'nın en çok kullanılan dijital asistan olmasının nedenlerinden biri de hiç kuşku yok ki geliştiricilere açılmış olmasıdır. Gelen haberler, Samsung'un bir türlü istenilen noktaya getiremediği dijital asistanı Bixby'i, Amazon'un izinden giderek geliştiricilere açmaya karar verdiği yönünde.

Samsung pazar payını yükseltme peşinde

Amazon ile benzer bir stratejiyi izleyecek olan Samsung, geliştiricilerin Bixby'e entegre olabilecek projeler geliştirmelerine imkan tanıyacak. Şirket ayrıca geliştiricilere, dijital asistanı daha kullanışlı hale getirmeye yardımcı olacağını düşündüğü ve "kapsül" olarak bilinen Alexa benzeri becerilerin Bixby'e nasıl entegre edeceğini anlatacak.
Piyasaya araştırmalarına baktığımızda ise Amazon Alexa'nın şu anda Amerika'da yüzde 24'lük bir pazar payına sahip olduğu belirtiliyor. Google Asistan'ın yüzde 20, Samsung Bixby'nin ise yüzde 6'lık düşük bir dilime sahip olduğunu görüyoruz. Tüm bunlara ek olarak The Wall Street Journal'ın haberine göre Samsung ilk 50 geliştiriciye 500 dolar ödeyecek.

https://www.wsj.com/articles/samsung-opens-its-voice-assistant-to-developers-as-it-pursues-alexa-and-siri-1541151843 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
IRoN 6 ay en beğenilen
S-Voice yıllarca Türkçe dil desteği alamamıştı ve Bixby de aynı yolda hızla ilerliyor. Vergiler nedeni ile yüksek bedeller ödenen böyle bir markada gerek Bixby Türkçe desteği gerekse de kredi kartları ile akıllı saatleri üzerinden mobil ödeme sistemleri entegrasyonunda daha etkin aksiyonlar alması geldi de geçiyor...
S-Voice yıllarca Türkçe dil desteği alamamıştı ve Bixby de aynı yolda hızla ilerliyor. Vergiler nedeni ile yüksek bedeller ödenen böyle bir markada gerek Bixby ...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
berkan07gs 6 ay
Bir samsung kullanıcısı olarak söylüyorum samsungdan hiç birşey olmaz ilerde yok olur gider bu şekilde devam ederse.kesinlikle biliyorum çoğu kişinin de isyanıdır bu Türkiye'de samsung desteği sıfır.telefon veriyorsun yapamıyorlar parasıyla yine yapamıyorlar gül gibi telefonu gönderiyoruz parasıyla bari yap diyoruz yine yapamıyorlar bir yerini yapıyorlar başka bir yeri bozuluyor gelip bi eğitim verilsin bu arkadaşlara.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IRoN 6 ay en beğenilen
S-Voice yıllarca Türkçe dil desteği alamamıştı ve Bixby de aynı yolda hızla ilerliyor. Vergiler nedeni ile yüksek bedeller ödenen böyle bir markada gerek Bixby Türkçe desteği gerekse de kredi kartları ile akıllı saatleri üzerinden mobil ödeme sistemleri entegrasyonunda daha etkin aksiyonlar alması geldi de geçiyor...
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Samsung katlanabilir telefonuyla ilgili yeni bir görsel paylaştı 6 ay Çift ekranlı ZTE Nubia X, 57 saniyede 100 bin adet sattı 6 ay Yeni iPad Pro 11 1TB ön inceleme 6 ay LG, 8K OLED TV'lerini 2019'da piyasaya sürecek 6 ay Bakan açıkladı: AKK 2019’da kaldırılacak 6 ay Milli uydu fırlatma sistemi için imzalar atıldı: Roketsan çalışmaya başlıyor! 6 ay Winklevoss kardeşler 5000 Bitcoin dolandırıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu 6 ay Elon Musk’un Tesla aracı uzay yolculuğuna devam ediyor 6 ay Overwatch için 6 yeni Lego seti geliyor 6 ay General Motors’un yeni projesi elektrikli bisiklet oldu 6 ay App Store fiyatlarına büyük zam! 6 ay Amiral gemilerinde kullanım süreleri gelişmiyor 6 ay Halk kütüphanesindeki binlerce e-kitap, e-Devlet’e taşındı 6 ay Çok sayıda RTX 2080 Ti'da sorun yaşanıyor 6 ay Ridley Scott'ın yönettiği THY reklam filmi serisinin fragmanı yayınlandı 6 ay Cep telefonları, çok özel şartlar altında kansere sebep olabilir 6 ay Arsenal ile profesyonel makinalarda yapay zekâ dönemi başlıyor 6 ay Broadcom, Volkswagen'e 1 milyar dolarlık patent ihlali davası açtı 6 ay Coinbase BAT desteğini başlattı 6 ay Yeni geliştirilen İngiliz robot, Mars'ta yaşam belirtisi arayacak 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung, dijital asistani Bixby'i geliştiricilere açıyor Sonraki Motorola One Power Geekbench’de Android 9 Pie ile görüntülendi 6 ay Windows 10 sonunda Windows 7'yi geçmeye çok yakın 6 ay 2019'da katlanabilir telefonlar sahneye çıkacak 6 ay Kullanıcılar şikayetçi! Huawei Mate 20 Pro’nun ekranı yeşile dönüyor 6 ay Android'in yeni performans şampiyonu: Huawei Mate 20 Pro 6 ay Apple 5G özellikli ilk iPhone'u 2020 yılında çıkaracak 6 ay Gladiator'ın devam filmi için hazırlıklara başlandı 6 ay Bilim adamları galaksimizin ortasındaki süper kütleli karadeliğe ait delil buldular 6 ay Diablo: Immortal mobil cihazlar için duyuruldu 6 ay Honor 8X ile Netflix arasında önemli iş birliği 6 ay Türkiye'deki iPhone kullanıcıları burger, Android kullanıcıları da pizza seviyor 6 ay Kuş yumurtalarının renkli olmasının nedeni: dinozorlar! 6 ay Dünyanın plastikten yapılma ilk aerojeli geliştirildi 6 ay Super Mario isminin ilham kaynağı Mario Segale hayatını kaybetti 6 ay Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 6 ay Bitcoin'in dünü, bugünü ve yarını 6 ay Apple, 2019 iPhone modellerinde daha gelişmiş bir Face ID sunacak 6 ay OLED ekranlara meydan okuyan mini LED teknolojisi geliyor 6 ay İran yerli savaş uçağı Kevser için seri üretime başlıyor 6 ay Vivo Y93 resmen tanıtıldı: Dünyanın ilk Snapdragon 439'lü telefonu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim