Samsung, dijital asistani Bixby'i geliştiricilere açıyor

Amazon'un dijital asistani Alexa'nın en çok kullanılan dijital asistan olmasının nedenlerinden biri de hiç kuşku yok ki geliştiricilere açılmış olmasıdır. Gelen haberler, Samsung'un bir türlü istenilen noktaya getiremediği dijital asistanı Bixby'i, Amazon'un izinden giderek geliştiricilere açmaya karar verdiği yönünde.

Samsung pazar payını yükseltme peşinde

Amazon ile benzer bir stratejiyi izleyecek olan Samsung, geliştiricilerin Bixby'e entegre olabilecek projeler geliştirmelerine imkan tanıyacak. Şirket ayrıca geliştiricilere, dijital asistanı daha kullanışlı hale getirmeye yardımcı olacağını düşündüğü ve "kapsül" olarak bilinen Alexa benzeri becerilerin Bixby'e nasıl entegre edeceğini anlatacak.

https://www.wsj.com/articles/samsung-opens-its-voice-assistant-to-developers-as-it-pursues-alexa-and-siri-1541151843

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Piyasaya araştırmalarına baktığımızda ise'nın şu anda Amerika'da'lük bir pazar payına sahip olduğu belirtiliyor.'ın'nin ise'lık düşük bir dilime sahip olduğunu görüyoruz. Tüm bunlara ek olarak The Wall Street Journal'ın haberine göre Samsung ilk 50 geliştiriciyeödeyecek.