Samsung, dijital asistani Bixby'i geliştiricilere açıyor

Teknoloji Editörü
Amazon'un dijital asistani Alexa'nın en çok kullanılan dijital asistan olmasının nedenlerinden biri de hiç kuşku yok ki geliştiricilere açılmış olmasıdır. Gelen haberler, Samsung'un bir türlü istenilen noktaya getiremediği dijital asistanı Bixby'i, Amazon'un izinden giderek geliştiricilere açmaya karar verdiği yönünde.
Samsung pazar payını yükseltme peşinde
Amazon ile benzer bir stratejiyi izleyecek olan Samsung, geliştiricilerin Bixby'e entegre olabilecek projeler geliştirmelerine imkan tanıyacak. Şirket ayrıca geliştiricilere, dijital asistanı daha kullanışlı hale getirmeye yardımcı olacağını düşündüğü ve "kapsül" olarak bilinen Alexa benzeri becerilerin Bixby'e nasıl entegre edeceğini anlatacak.Piyasaya araştırmalarına baktığımızda ise Amazon Alexa'nın şu anda Amerika'da yüzde 24'lük bir pazar payına sahip olduğu belirtiliyor. Google Asistan'ın yüzde 20, Samsung Bixby'nin ise yüzde 6'lık düşük bir dilime sahip olduğunu görüyoruz. Tüm bunlara ek olarak The Wall Street Journal'ın haberine göre Samsung ilk 50 geliştiriciye 500 dolar ödeyecek.
https://www.wsj.com/articles/samsung-opens-its-voice-assistant-to-developers-as-it-pursues-alexa-and-siri-1541151843 Yorum Yaz Paylaş Tweetle