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Samsung i9003 Galaxy SL, 424 Euro'dan Almanya'da satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
62,8b
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24
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung i9003 Galaxy SL, 424 Euro'dan Almanya'da satışa sunuldu
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Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un sürpriz şekilde tanıttığı i9003 Galaxy SL, Almanya'da Amazon aracılığıyla 424 Euro civarında satışa sunuldu. Özellikle kullanılan ekran teknolojisi ve batarya konularında i9000 Galaxy S ile ayrılan telefonun teknik özelliklerini merak edenler için bir kez daha hatırlatacak olursak;

  • Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi
  • TouchWiz 3.0 arayüzü
  • 1 GHz frekansında çalışan işlemci
  • Dört band GSM, HSPA desteği (HSDPA: 7.2 Mbps / HSUPA: 5.76 Mbps)
  • 4.0'' boyutlu, 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde, 16 milyon renk, Super Clear LCD ekran
  • 3.5 mm jak girişi
  • 16 GB dahili flash bellek
  • microSD kart girişi
  • 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama
  • 720p video kaydı
  • Wi-Fi 802.11n
  • Bluetooth 3.0
  • GPS, aGPS
  • 1650 mAh batarya
Samsung i9003 Galaxy SL, 424 Euro'dan Almanya'da satışa sunuldu
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http://www.amazon.de/Samsung-Smartphone-Display-Touchscreen-Megapixel/dp/B004JM618U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1298640283&sr=8-1 Yorum Yaz
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sportifsan 8 yıl
mesajım bulunsn
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Raidx 8 yıl
Samsung galaxy s serisi bir telefon alacaksam AmoLed olduğu için alırım. Yoksa LCD nin babası iPhone da var zaten.
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Xagdas 8 yıl
Ohoo, nisanda bekleniyormuş. Vazgeçtim...
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darkaura 8 yıl
geizhals.at/...

sl, galaxy s fiyatlarina inmis bile. s'i yakinda piyasadan kaldirirlar.
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Xagdas 8 yıl
Galaxy S 2 istiyorum. LG'nin üst modellerine biraz soğuğum.
Çünkü iPhone4 2300 gibi satılıyor, çok pahalı.
Ayrıca iPad kullanıcısı olduğumdan aynı aletin bi büyüğünden bi küçüğünden napıyım param çok olsa bile.
Samsung Galaxy S 2'ye, helalinden 650 Euro veririm, hemen getiren olursa, bulabilirsem getireni.
Ama elden teslimat. Parada, telefon da, faturası da...
Bu Samsung'larda sim kilit falan olmuyo di mi?
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tkblack 8 yıl
acenin aynısı (görüntü olarak)
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bring to front 8 yıl
hiç androidli telefon kullanmadım.

2.2 froya işletim sistemi diyor acaba 2.3 ve daha sonraki android sürümlerini destekler mi ?

android iyi hoş ama çok hızlı sürüm yeniliyor gördüğüm kadarı ile ve yine kullananlardan öğrendiğim kadarı ile 1-1,5 yıldan uzun kullanımlar için uygun değil deniliyor. siz ne düşünüyorsunuz bu konu da benim için bir telefonu en az 3 yıl kullanan insanlar için sıkıntı doğurur mu?

bir de android market malum bizim sansürcü memlekette kapalı ve kullanmak için uğraş gerektiyor ve bu uğraş sonucunda garanti kapsamından çıkma gibi bir olasılık mevcut. 1500 lira telefona verip garantiden feragat etmek de çok hoşuma gitmiyor açıkcası.

nasıl yapsak
?
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erci501 8 yıl
Türkiye'ye de 570 euro dan satılsa iyi de bizde daha pahalı olmaz insallah.
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darkaura 8 yıl
glaxy s avrupada 360-370euro. bizde ne kadar. ordan hesabinizi yapin.
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darkaura 8 yıl
belliki samsung kisitli amoled stogunu artik flagship olmayan bir modelde harcamak istemiyor.
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Batuist 8 yıl
telefonun hiçbir esprisi yok.. hatta kullandığı ekrandan dolayı galaxy s bile tercih edilir..
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erci501 8 yıl
bu ne fiyat ya biz bu fiyatlara galaxy s II yi bekliyoduk. alt model bu fiyatsa çok üzülücem gibi görünüyor. :(
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MaSSive 8 yıl

erci501
bu ne fiyat ya biz bu fiyatlara galaxy s II yi bekliyoduk. alt model bu fiyatsa çok üzülücem gibi görünüyor. :(

Bence üzülmeye başlasan iyi edersin.

Çünkü Gakaxy SII

570 euro ile ön siparişle satişda zaten.

2call.nl/...
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darkaura 8 yıl

erci501

bu ne fiyat ya biz bu fiyatlara galaxy s II yi bekliyoduk. alt model bu fiyatsa çok üzülücem gibi görünüyor. :(


ne bekliyordunuz ki. galaxy s bilmem kac sefer indirimden sonra nerelerden 400eurolarin altina indi. yeni cikcak top modelin ilk acilis fiyatinin buna yakin bir deger olmasini ummuyorsunuz herhalde.

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MaSSive 8 yıl
1650 mAh lik piline,performans acisindan azda olsa fark yaratsada yeni prosesorune ragmen,super amoled Galaxy S i,Galaxy SL e tercih ederim.
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Obscurus 8 yıl
Wave 2 benzeri bir model olmuş.
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