Samsung i9003 Galaxy SL, 424 Euro'dan Almanya'da satışa sunuldu

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un sürpriz şekilde tanıttığı i9003 Galaxy SL, Almanya'da Amazon aracılığıyla 424 Euro civarında satışa sunuldu. Özellikle kullanılan ekran teknolojisi ve batarya konularında i9000 Galaxy S ile ayrılan telefonun teknik özelliklerini merak edenler için bir kez daha hatırlatacak olursak;

Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi

TouchWiz 3.0 arayüzü

1 GHz frekansında çalışan işlemci

Dört band GSM, HSPA desteği (HSDPA: 7.2 Mbps / HSUPA: 5.76 Mbps)

4.0'' boyutlu, 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde, 16 milyon renk, Super Clear LCD ekran

3.5 mm jak girişi

16 GB dahili flash bellek

microSD kart girişi

5 megapiksel kamera, otomatik odaklama

720p video kaydı

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 3.0

GPS, aGPS

1650 mAh batarya

http://www.amazon.de/Samsung-Smartphone-Display-Touchscreen-Megapixel/dp/B004JM618U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1298640283&sr=8-1