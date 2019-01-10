Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy F iki batarya ile gelebilir

Söylentilere göre Samsung'un katlanabilir telefonu her ikisi de 3.100 mAh gücünde olmak üzere iki farklı batarya ile gelecek. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
4 ay
3,2b
1
2
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği katlanabilir ekranlı akıllı telefon modeli Galaxy F, bu yılın en merakla beklenen cihazlarından biri desek bu pek de yersiz olmaz. Bu bakımdan cihazla ilgili her geçen gün bir sürü sızıntı bilgi, söylenti ve tahmin ortaya çıkıyor. Bunlardan biri daha sektöre oldukça yakın kaynaklardan geldi. Söylentilere göre Galaxy F, 2 adet bataryaya sahip olacak.
Ortadan ikiye katlanabilen cihazın her iki tarafında da farklı bataryalar yer alacağı ve her iki bataryanın da 3.100 mAh gücünde olacağı söyleniyor. Eğer söylenti doğru ise cihaz toplam 6.200 mAh'lik dev bir batarya kapasitesine sahip olacak ve bu oldukça heyecan verici.
Galaxy F'in yanı sıra Samsung'un bu yıl piyasaya süreceği diğer amiral gemisi cihazı Galaxy S10'un 5G desteğine sahip versiyonunun batarya kapasitesi için de birtakım söylentiler söz konusu. Söylentilere göre cihaz 5.000 mAh'lik dev bir bataryaya sahip olacak. Samsung'un üretim maliyetini düşük tutmak için bu yıl çıkacak olan M Serisi cihazı M20'de ve M30'da kullandığı bataryaları, S10 5G'de de kullanacağı ortaya çıkan söylentiler arasında. Eğer tüm bu söylentiler doğru ise Samsung'un bu yılki amiral gemileri batarya konusunda bir hayli iddialı geliyorlar.
https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_f_to_have_two_batteries_s10_5g_models_cell_revealed_as_well-news-35016.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 ay
"Eğer söylenti doğru ise cihaz toplam 6.200 mAh'lik dev bir batarya kapasitesine sahip olucak ve oldukça çok heyecan verici."
"olucak" derken ..?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
labtek38 4 ay
Batarya yine 6-7 saat ekran süresi verecektir. Hangi telefon şu anda 7 saatten fazla işlem yapmanıza izin veriyor. Video izlemek olsun veya oyun oynamak olsun. O pil ile donanım % 70 yük altında kaç saat çalışacak onun verisini verin bana.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay iPhone 11 Max, üç arka kamera ile gelecek 4 ay Bell, Avatar filminden fırlamış gibi görünen hava taksisi Nexus'u tanıttı 4 ay Hubble Uzay Teleskobu şaşırtmaya devam ediyor 4 ay 2019'da sadece 24.99 TL'ye yeni bir hobi ya da meslek edinebilirsiniz 4 ay Foxconn, düşük iPhone satışları nedeniyle gelir kaybı yaşıyor 4 ay Red Dead Redemption 2'ye Battle Royale modu geldi 4 ay Huawei Mate 20 Pro'nun resmi aksesuarları neler? 4 ay “A Story About My Uncle” Humble Bundle’da kısa süreliğine ücretsiz 4 ay Televizyonlardaki taksit sayısı arttırıldı 4 ay Yeni Toyota Supra'nın yanlışlıkla resmi tanıtım videosu paylaşıldı 4 ay Araç içi eğlence sistemlerinde ekran yerine akıllı telefon dönemi 4 ay Nvidia CEO’su Vega VII’nin RTX 2060’tan zayıf olduğunu iddia etti 4 ay VLC uygulaması 3 milyar indirme rakamına ulaştı 4 ay Redmi Note 7 kamerası ne kadar iyi? 4 ay Google One geçişi ülkemizde başladı 4 ay NASA, Dünya'yı 114 milyon kilometre uzaklıktan işte böyle görüntüledi 4 ay Google Asistan yakında telefonunuz kilitli olsa bile size yanıt verebilecek 4 ay Huawei P Smart 2019 ülkemize geldi: İşte özellikleri ve fiyatı 4 ay LG G8 önümüzdeki ay tanıtılabilir 4 ay Paraşüt destekli Drone modelleri geliyor 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy F iki batarya ile gelebilir Sonraki Nvidia CEO’su: Moore Kanunu’nda yolun sonuna geldik 4 ay Apple ve Qualcomm uzlaşma için görüştü mü görüşmedi mi? 4 ay iPhone ve iPad ile inceleme nasıl çekilir ve işlenir? 4 ay Samsung Notebook 9 Pro üst seviyeye hitap ediyor 4 ay Samsung resmen açıkladı: İşte Galaxy S10'un tanıtım tarihi 4 ay Sony yeni bir cama entegre hoparlör duyurdu 4 ay Microsoft, iPad'ler için uzak masaüstü uygulaması geliştiriyor 4 ay Thermaltake resmen bellek pazarında 4 ay Dünyanın ilk 1TB SDXC kartı piyasaya çıkıyor 4 ay USB belleklerde 4TB kapasite dönemi çok yakın 4 ay Yeni Peugeot 208 kış testlerinde görüntülendi 4 ay Kriptolu askeri veri aktarım yazılımı geliştirildi: Link-M 4 ay Tom Clancy’s The Division 2, Steam platformunu es geçiyor 4 ay Honor'dan ekrana gömülü kamera | View 20 elimizde 4 ay Google Chrome'un dahili reklam engelleyicisi 9 Temmuz’da etkinleşiyor 4 ay Deloitte teknoloji ve Telekom sektöründe 2019 tahminlerini paylaştı 4 ay Tesla 75 kWh bataryaya sahip Model S/X satışını durduruyor 4 ay Fox TV'den BluTV ve Puhutv’ye rakip platform geliyor: FOXplay 4 ay Plastik toplayan “dev havuz makarnasından” 9 metrelik bir parça koptu 4 ay Google, Android TV’lere minimum sistem gereksinimi şartı getiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim