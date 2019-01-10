Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy F iki batarya ile gelebilir

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği katlanabilir ekranlı akıllı telefon modeli Galaxy F, bu yılın en merakla beklenen cihazlarından biri desek bu pek de yersiz olmaz. Bu bakımdan cihazla ilgili her geçen gün bir sürü sızıntı bilgi, söylenti ve tahmin ortaya çıkıyor. Bunlardan biri daha sektöre oldukça yakın kaynaklardan geldi. Söylentilere göre Galaxy F, 2 adet bataryaya sahip olacak.

Ortadan ikiye katlanabilen cihazın her iki tarafında da farklı bataryalar yer alacağı ve her iki bataryanın da 3.100 mAh gücünde olacağı söyleniyor. Eğer söylenti doğru ise cihaz toplam 6.200 mAh'lik dev bir batarya kapasitesine sahip olacak ve bu oldukça heyecan verici.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_f_to_have_two_batteries_s10_5g_models_cell_revealed_as_well-news-35016.php

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'in yanı sıra'un bu yıl piyasaya süreceği diğer amiral gemisi cihazı'undesteğine sahip versiyonunun batarya kapasitesi için de birtakım söylentiler söz konusu. Söylentilere göre cihaz'lik dev bir bataryaya sahip olacak.'un üretim maliyetini düşük tutmak için bu yıl çıkacak olancihazı'de ve'da kullandığı bataryaları,'de de kullanacağı ortaya çıkan söylentiler arasında. Eğer tüm bu söylentiler doğru ise'un bu yılki amiral gemileri batarya konusunda bir hayli iddialı geliyorlar.