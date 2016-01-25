Samsung uygulamaları iOS'a geliyor





Samsung bilindiği üzere Android tarafında oldukça hareketli ve çok sayıda uygulaması, mağaza üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Giyilebilir cihaz yöneticisi, paylaşım uygulamaları, kulaklık yönetim uygulaması gibi pek çok örneği saymak mümkün. Firma, Gear Manager uygulaması ile iOS platformuna da açılacağını duyurmuştu. Aslında diğer uygulamalar da sıraya girmiş durumda.





Sektörden gelen bilgilere göre, Samsung tüm uygulamalarını iOS platformuna getirmenin planlarını yapıyor. Böylece uygulamaların kullanıcı sayısı artarken, hitap ettiği diğer cihazlara olan ilgiyi de yükseltmiş olacak. Örneğin Gear Manager ile Gear S2 akıllı saati iOS tarafına da gelecek. Ayrıca Gear Fit Manager uygulaması ile Gear Fit fitness bilekliğini de iOS kullanıcılarına sunmak mümkün olacak. Özellikle giyilebilir cihaz pazarında beklentilerin altında kalan Samsung, iOS platformundan da hatırı sayılır bir müşteri kapmayı istiyor.









Diğer taraftan, Samsung'un sağlık takip platformu S Health de iOS için hazırlanıyor. Böylece Apple'ın Health uygulamasının alternatifi olarak kullanıcıların karşısına çıkacak. Yine Galaxy View tabletinin yönetimi için hazırlanan Remote Control ve Family Square uygulamaları ile Level ses ürünlerinin uygulaması da iOS tarafında boy gösterecek.





Son olarak Samsung'un Smart Camera adındaki kamera uygulamasının da iOS tarafına geleceği belirtiliyor. Hatta Samsung, iOS tarafına yönelik yeni bir arayüz ve yeni özellikler sunmayı planlıyor. Firmanın, Gear Manager uygulaması ile başlayarak, yıl içerisinde yavaş yavaş tüm uygulamalarını App Store üzerinden yayınlaması bekleniyor.

http://www.ubergizmo.com/2016/01/samsung-will-reportedly-release-all-of-its-apps-on-ios/?utm_source=mobilerepublic