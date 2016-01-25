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Samsung uygulamaları iOS'a geliyor

Müşteri tabanını artırmak isteyen üreticilerin, iOS ve Android platformuna hitap etmesi şart. Bugüne kadar Android tarafında aktif olan Samsung da, uygulamalarını iOS platformuna taşıma niyetinde.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung uygulamaları iOS'a geliyor


Samsung bilindiği üzere Android tarafında oldukça hareketli ve çok sayıda uygulaması, mağaza üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Giyilebilir cihaz yöneticisi, paylaşım uygulamaları, kulaklık yönetim uygulaması gibi pek çok örneği saymak mümkün. Firma, Gear Manager uygulaması ile iOS platformuna da açılacağını duyurmuştu. Aslında diğer uygulamalar da sıraya girmiş durumda. 

Sektörden gelen bilgilere göre, Samsung tüm uygulamalarını iOS platformuna getirmenin planlarını yapıyor. Böylece uygulamaların kullanıcı sayısı artarken, hitap ettiği diğer cihazlara olan ilgiyi de yükseltmiş olacak. Örneğin Gear Manager ile Gear S2 akıllı saati iOS tarafına da gelecek. Ayrıca Gear Fit Manager uygulaması ile Gear Fit fitness bilekliğini de iOS kullanıcılarına sunmak mümkün olacak. Özellikle giyilebilir cihaz pazarında beklentilerin altında kalan Samsung, iOS platformundan da hatırı sayılır bir müşteri kapmayı istiyor. 


Diğer taraftan, Samsung'un sağlık takip platformu S Health de iOS için hazırlanıyor. Böylece Apple'ın Health uygulamasının alternatifi olarak kullanıcıların karşısına çıkacak. Yine Galaxy View tabletinin yönetimi için hazırlanan Remote Control ve Family Square uygulamaları ile Level ses ürünlerinin uygulaması da iOS tarafında boy gösterecek. 

Son olarak Samsung'un Smart Camera adındaki kamera uygulamasının da iOS tarafına geleceği belirtiliyor. Hatta Samsung, iOS tarafına yönelik yeni bir arayüz ve yeni özellikler sunmayı planlıyor. Firmanın, Gear Manager uygulaması ile başlayarak, yıl içerisinde yavaş yavaş tüm uygulamalarını App Store üzerinden yayınlaması bekleniyor. 

http://www.ubergizmo.com/2016/01/samsung-will-reportedly-release-all-of-its-apps-on-ios/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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Patren 3 yıl
iphonecılar şimdi telefon kasar diye kullanmazlar :)
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Master_Evil 3 yıl
gear ile iphonelerı daha uyumlu hale getirmeye çalışmışlar
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tozparcasi 3 yıl
Iki platform birbirini yerdi ve fiyatlara zam olarak kullanici zararli cikardi. Simdi de capraz yazilim gelsin de azicik olsun kullanici yararlansin rekabetten
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DarkHellKnightX 3 yıl
Her Microsoft android/ios'a uygulama yayınladı haberinin altına neden kendi uygulamalarını rakip platforma yayınlıyor yazanlar gelmemiş daha. Neyse ben bu tür girişimleri destekliyorum. Hangi platformu kullanırsam kullanayım diğer firmaların hizmetlerine de erişebilmek istiyorum.
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