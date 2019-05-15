Samsung yeni 64 megapiksellik sensörünü Note 10’da kullanmayacak

Samsung kısa süre önce 64 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL görüntü sensörünü tanıtmıştı. Yeni sensörün bir sonraki Galaxy Note modelinde kullanılacağı düşünülüyordu. Ancak gelen haberlere bakılırsa Galaxy Note 10 bu kamera donanımına sahip olmayacak.

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Güney Koreli şirket kamera yetenekleri ile övgü toplayan akıllı telefonlar çıkarıyor. Bununla birlikte en son 64 megapiksellik ISOCELL sensörün yeni amiral gemisinde kullanılmayacak olması cihazın kamera kalitesi konusunda geride kalacağı anlamına gelmiyor.

Dört arka kameraya sahip olabilir

Galaxy S10, 48 megapiksel kameraya sahip değil ancak yine de 48 megapiksel kamerası olan akıllı telefonlardan daha iyi sonuç verebiliyor. Amiral gemisi telefondaki çok lensli kamera modülünün aynısı muhtemelen Galaxy Note 10'da da kullanılacak. Ayrıca cihazın dörtlü arka kamera sistemi ile geleceğine yönelik bilgiler var.

https://bgr.com/2019/05/10/galaxy-note-10-specs-rumors-64-megapixel-camera-sensor-not-included/