Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung yeni 64 megapiksellik sensörünü Note 10’da kullanmayacak

Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı 64 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL görüntü sensörünün Galaxy Note 10'da kullanılması bekleniyordu ancak görünüşe bakılırsa bu beklenti gerçeğe dönüşmeyecek.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
3,5b
1
5
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung kısa süre önce 64 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL görüntü sensörünü tanıtmıştı. Yeni sensörün bir sonraki Galaxy Note modelinde kullanılacağı düşünülüyordu. Ancak gelen haberlere bakılırsa Galaxy Note 10 bu kamera donanımına sahip olmayacak.
Ayrıca Bkz. "Mi 9 SE Türkiye fiyatı belli oldu"
Güney Koreli şirket kamera yetenekleri ile övgü toplayan akıllı telefonlar çıkarıyor. Bununla birlikte en son 64 megapiksellik ISOCELL sensörün yeni amiral gemisinde kullanılmayacak olması cihazın kamera kalitesi konusunda geride kalacağı anlamına gelmiyor.

Dört arka kameraya sahip olabilir

Galaxy S10, 48 megapiksel kameraya sahip değil ancak yine de 48 megapiksel kamerası olan akıllı telefonlardan daha iyi sonuç verebiliyor. Amiral gemisi telefondaki çok lensli kamera modülünün aynısı muhtemelen Galaxy Note 10'da da kullanılacak. Ayrıca cihazın dörtlü arka kamera sistemi ile geleceğine yönelik bilgiler var.

https://bgr.com/2019/05/10/galaxy-note-10-specs-rumors-64-megapixel-camera-sensor-not-included/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Penah000000 3 hf.
bakiyom note 10 nu beklemeye deymez s10 plus ile zaten ayni olcak kalem disinda en iyisi s10 plus aliyim
ben de hayde hayde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asusokan 3 hf.
bana 16 megapiksel ve sony lensli note4üm yetiyor aga :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khaos 3 hf.
Günceli takip konusunda samsung iyice saçmalayıp geride kalmaya başladı.Batarya performansı,hızlı şarj,gece çekimi,optik zoom gibi öne çıkaracak başlıklarda nal topluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 hf.
önce yorumları okudum hadi pek inandırıcı gelmedi, 23. dk diyalogunda gülmekten altıma ..! :)


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uzish 3 hf.
A90da felan kullanilir once
sonra Dual Pixel teknolojisine gecis yapilir belki Amiral gemilerinde kullanilmasi icin . Bu sensorde ki Frame Rate orani 48
Megapiksellik olan Gm2 sensorunden dusuk.
Samsung,corephotonics'i satin alirsa 25x Optik zoom yapan yeni periskop kamera geliyor.Megapiksel hersey degildir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. ABD Huawei’yi kara listeye aldı 3 hf. Yeni Pokémon mobil oyunu ortaya çıktı 3 hf. Nintendo Switch’in Japonya’daki satış rakamları, PS4’ü geride bıraktı 3 hf. Cryptopia dönemi sona erdi, borsa kapanıyor 3 hf. Delik tasarımlı Motorola One Vision tanıtıldı 3 hf. Spotify platformunda 99 kuruş kampanyası yeniden başladı 3 hf. Pioneer ve Onkyo markaları satıldı 3 hf. Okyanuslardaki plastik atıklar, oksijen üreten bakteriyi öldürüyor 3 hf. Starlink uyduları birazdan fırlatılacak! Buradan canlı izleyin (Ertelendi) 3 hf. Güneş yelkenli uzay aracı Haziran'da fırlatılacak 3 hf. ABD’de güvenlik tehdidi oluşturan telekomünikasyon ekipmanı kullanımı yasaklandı 3 hf. Rick and Morty'nin 4. sezon yayın tarihi belli oldu 3 hf. Yeni McLaren GT tanıtıldı: 612 beygirlik modern bir Grand Tourer 3 hf. Beslenme bozuklukları annelerde uzun süreli depresyona sebep oluyor 3 hf. Renkli ekrana sahip Mi Band 4'ün yeni görselleri ortaya çıktı 3 hf. Avengers: Endgame adım adım rekora gidiyor 3 hf. Xiaomi’den OnePlus’a tebrik geldi: Amiral gemisi kâtili 2.0 ise yolda 3 hf. Google’ın ilk Pixel modelinin sahipleri firmadan 500 dolara kadar tazminat alacak 3 hf. Intel işlemcilerde yeni açık, performans yine düşecek 3 hf. Uber lüks servislerine ‘sessiz mod’ seçeneği ekledi 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Samsung yeni 64 megapiksellik sensörünü Note 10’da kullanmayacak Sonraki Steam Yaz İndirimleri 2019 tarihleri sızdırıldı 3 hf. Bir YouTuber, Nintendo’nun yapamadığını yaptı: Çalışan GameCube Classic oyun konsolu 3 hf. Amiral gemisi Honor 20'nin dört arka kameraya sahip olacağı onaylandı 3 hf. Evde ağı genişletin "Tenda A18 incelemesi" 3 hf. Google, tüm seyahat araçlarını Geziler web sitesi altında birleştirdi 3 hf. HP dünyanın ilk çift ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu 3 hf. Google'dan önemli adım | Aramada arttırılmış gerçeklik (AR) 3 hf. Black Mirror 5. sezon fragmanı ve yayın tarihi 3 hf. OnePlus 7 Pro sağlamlık testini geçti: Ateşe dayanıklı 90Hz AMOLED ekran 3 hf. Adobe'den, Creative Cloud kullanıcılarına eski sürümleri kullanmayın uyarısı 3 hf. Monster'da Bu Hafta - Battlefield 4 3 hf. Bir Tesla aracı daha park halindeyken yandı 3 hf. PlayStation 5, Kasım 2020'de 499 dolardan piyasaya sürülebilir 3 hf. 2020 Volkswagen Golf'ün kokpitinden ilk resmi görüntü geldi 3 hf. San Francisco yüz tanıma teknolojisini yasakladı 3 hf. Mi 9 SE Türkiye fiyatı belli oldu 3 hf. Coinbase, Türkiye’de hizmet vermeye başladı 3 hf. 2019 Audi A4 ailesi tanıtıldı: Yeni motorlar ve hibrit desteği 3 hf. Macera tutkunları için tasarlanan Mitsubishi L200 Crawler Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 hf. Realme X tanıtıldı: Amiral gemisi özellikler, şaşırtıcı fiyat Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Bu akşamki türkiye-fransa maçı hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim