Samsung yeni 64 megapiksellik sensörünü Note 10’da kullanmayacak

Haber Editörü
Samsung kısa süre önce 64 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL görüntü sensörünü tanıtmıştı. Yeni sensörün bir sonraki Galaxy Note modelinde kullanılacağı düşünülüyordu. Ancak gelen haberlere bakılırsa Galaxy Note 10 bu kamera donanımına sahip olmayacak.Ayrıca Bkz. "Mi 9 SE Türkiye fiyatı belli oldu"
Güney Koreli şirket kamera yetenekleri ile övgü toplayan akıllı telefonlar çıkarıyor. Bununla birlikte en son 64 megapiksellik ISOCELL sensörün yeni amiral gemisinde kullanılmayacak olması cihazın kamera kalitesi konusunda geride kalacağı anlamına gelmiyor.
Dört arka kameraya sahip olabilir
Galaxy S10, 48 megapiksel kameraya sahip değil ancak yine de 48 megapiksel kamerası olan akıllı telefonlardan daha iyi sonuç verebiliyor. Amiral gemisi telefondaki çok lensli kamera modülünün aynısı muhtemelen Galaxy Note 10'da da kullanılacak. Ayrıca cihazın dörtlü arka kamera sistemi ile geleceğine yönelik bilgiler var.
https://bgr.com/2019/05/10/galaxy-note-10-specs-rumors-64-megapixel-camera-sensor-not-included/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ben de hayde hayde
sonra Dual Pixel teknolojisine gecis yapilir belki Amiral gemilerinde kullanilmasi icin . Bu sensorde ki Frame Rate orani 48
Megapiksellik olan Gm2 sensorunden dusuk.
Samsung,corephotonics'i satin alirsa 25x Optik zoom yapan yeni periskop kamera geliyor.Megapiksel hersey degildir.