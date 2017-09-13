Samsung’dan 600km menzil sunan elektrikli araç bataryası

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Samsung markalı bataryaların arkasındaki isim olan Samsung SDI, Frankfurt Motor Show 2017 kapsamında Almanya’ya çıkarma yapan isimlerden oldu. Güney Koreli şirketin duyurduğu yeni çok fonksiyonlu yeni batarya paketi, elektrikli otomobillere daha fazla menzil vadediyor ve modüler yapısıyla fark yaratmayı başarıyor.

Ürün, elektrikli otomobil üreticilerine veya startup’lara rafa kitap yerleştirirmiş gibi modüler bir yapıda pil yerleşimini olanaklı kılıyor. Elektrikli araç geliştiricileri, istedikleri sayıda modülü otomobile yerleştirerek istedikleri kapasiteyi veya menzili elde edebiliyor. Örneğin 20 modül, Tesla Model S sınıfındaki bir araca yerleştirildiğinde 600 hatta 700 kilometreye kadar menzil elde etmek olanaklı olabiliyor. Tabi araçta kullanılacak donanım, motor gücü veya verimliliği gibi etkenler bu rakam üzerinde doğrudan etkili olacaktır. 10-12 modül eklenerek elde edilecek 300 kilometrelik bir menzil de uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil için hiç de fena rakamlar değil.

Modüler yapısı, üreticilerin istedikleri yapıyı ortaya koyabilmesine olanak tanıması adına son derece önemli. Birçok üretici, araçlarında prizmatik yapılı pil paketleri kullanıyor. Tesla ise farklı olarak Panasonic tarafından Tesla’nın Gigafactory’sinde üretilen silindirik yapılı 2170 pillerin binlercesinin birleşiminden oluşan pil paketleri kurgulamayı tercih ediyor.

Samsung İşleri Kolaylaştıracak

Üretim kapasitesi arttıkça Tesla’nın sistemi daha az maliyetli ve daha verimli olabilir ancak daha küçük hacimli üretimler için Samsung iyi bir başlangıç seviyesi ürünü ortaya koymuş diyebiliriz. Zaten hem Samsung SDI’ın hem de LG Chem’in ürettiği 2170 serisi silindirik piller de çoğunlukla startup’lar tarafından tercih ediliyordu. Şimdi bu ürün başlangıç aşamasında işleri biraz daha kolaylaştırmış oldu.

Elektrikli araçlar dünyasının gelişimi adına Samsung’un bu hamlesi oldukça önemli. Hem LG hem de Samsung bu konuda önemli yatırımlar yapıyor ve gelecek adına bu pazarda etkin oyunculardan olmak adına yatırımlarını sürdürüyor. İlerleyen dönemde de Koreli markaların adını otomobil dünyasında daha çok duyabiliriz. Tabi bu durum üreticileri pillerin ne kadar başarılı olduğunu kanıtlamaları adına referans model ortaya koymaya da itebilir ki o zaman iş daha eğlenceli bir hal almış olacaktır.