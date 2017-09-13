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Samsung’dan 600km menzil sunan elektrikli araç bataryası

Samsung SDI, elektrikli araçlar odağında geliştirdiği yeni batarya setini duyurdu. Güney Koreli şirketin modüler çok fonksiyonlu pil paketine dair detaylara yazımızda değindik.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Samsung’dan 600km menzil sunan elektrikli araç bataryası
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Samsung markalı bataryaların arkasındaki isim olan Samsung SDI, Frankfurt Motor Show 2017 kapsamında Almanya’ya çıkarma yapan isimlerden oldu. Güney Koreli şirketin duyurduğu yeni çok fonksiyonlu yeni batarya paketi, elektrikli otomobillere daha fazla menzil vadediyor ve modüler yapısıyla fark yaratmayı başarıyor.

Ürün, elektrikli otomobil üreticilerine veya startup’lara rafa kitap yerleştirirmiş gibi modüler bir yapıda pil yerleşimini olanaklı kılıyor. Elektrikli araç geliştiricileri, istedikleri sayıda modülü otomobile yerleştirerek istedikleri kapasiteyi veya menzili elde edebiliyor. Örneğin 20 modül, Tesla Model S sınıfındaki bir araca yerleştirildiğinde 600 hatta 700 kilometreye kadar menzil elde etmek olanaklı olabiliyor. Tabi araçta kullanılacak donanım, motor gücü veya verimliliği gibi etkenler bu rakam üzerinde doğrudan etkili olacaktır. 10-12 modül eklenerek elde edilecek 300 kilometrelik bir menzil de uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil için hiç de fena rakamlar değil.

Modüler yapısı, üreticilerin istedikleri yapıyı ortaya koyabilmesine olanak tanıması adına son derece önemli. Birçok üretici, araçlarında prizmatik yapılı pil paketleri kullanıyor. Tesla ise farklı olarak Panasonic tarafından Tesla’nın Gigafactory’sinde üretilen silindirik yapılı 2170 pillerin binlercesinin birleşiminden oluşan pil paketleri kurgulamayı tercih ediyor.

Samsung İşleri Kolaylaştıracak 

Üretim kapasitesi arttıkça Tesla’nın sistemi daha az maliyetli ve daha verimli olabilir ancak daha küçük hacimli üretimler için Samsung iyi bir başlangıç seviyesi ürünü ortaya koymuş diyebiliriz. Zaten hem Samsung SDI’ın hem de LG Chem’in ürettiği 2170 serisi silindirik piller de çoğunlukla startup’lar tarafından tercih ediliyordu. Şimdi bu ürün başlangıç aşamasında işleri biraz daha kolaylaştırmış oldu.

Elektrikli araçlar dünyasının gelişimi adına Samsung’un bu hamlesi oldukça önemli. Hem LG hem de Samsung bu konuda önemli yatırımlar yapıyor ve gelecek adına bu pazarda etkin oyunculardan olmak adına yatırımlarını sürdürüyor. İlerleyen dönemde de Koreli markaların adını otomobil dünyasında daha çok duyabiliriz. Tabi bu durum üreticileri pillerin ne kadar başarılı olduğunu kanıtlamaları adına referans model ortaya koymaya da itebilir ki o zaman iş daha eğlenceli bir hal almış olacaktır.


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El-Kira 1 yıl en beğenilen
Şu samsungun da her sektörde eli var. Helal olsun
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Ussuz 1 yıl
Bu elektrikli araçlar yaygınlaşınca her yıl binlerce ton pil atık duruma gelecek, şimdi bu elektirikli araçlar mi çevreci? Pil geri dönüşümüyle ilgili cidden bilgisi olan biri açıklayabilir mi? Bilmediğim şeyler mi var
Bu elektrikli araçlar yaygınlaşınca her yıl binlerce ton pil atık duruma gelecek, şimdi bu elektirikli araçlar mi çevreci? Pil geri dönüşümüyle ilgili cidden bi...
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Lacano 1 yıl
Ah güneş ah birde seni kullanmayı akıl etseler.
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selodonanımhaber 1 yıl
Yeni Samsung batarya 21700 standardında. Ölçüleri 21 milimetre çapında ve yüksekliği 70 milimetre.
Piyasadaki 18650 standardındaki pillerin ölçüleri ise 18 milimetre çapında ve yüksekliği 65 milimetre.
21700 batarya, 18650 bataryadan %50 daha fazla enerji depoluyor.
Üstelik 20 dakikada şarj olabiliyor.
Modüler olması sebebiyle daha avantajlı.
Örneğin 10-12 modül bataryayla 300km, 20 modül batarya ile 600-700km gidebilir.
Aracın gövdesi müsait ise 40 modül ile 1400km gitmesi de mümkün.
Samsung yeni bataryanın "modüler" olmasının çok büyük avantajları var.
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haberelectro 1 yıl
Gelecekte olacak şeyler sony samsung gibi firmalar otomobil şirketlerine batarya satacak maliyetler düşecek. Tesla zor duruma düşecek görünen o.
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faniseyler 1 yıl
Elektirkli araçlar bence kullanılabilir noktaya çoktan geldi. Ben 2000 model benzinli Yaris kullanıyorum bir depo ile 520km anca yapıyor. Tek engel sarj istasyonların yaygınlaşmaması. Eğer hızlı şarj istasyon ağı yaygınlaşsa mesela hangi benzin istasyonunda elektrik şebekesi yok. Her istasyona bir hızlı şarj istasyonu konulsa çok hızlı bir şekilde özellikle akaryakıt fiyatlarının el yaktığı şu dönemde kim elektirkli araba almaz.
Hele taksi duraklarında hızlı sarj istasyonu olsa 350-400km menzili olan bu araçlardan hangi taksici almaz.
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liebermann 1 yıl
600km iyi rakam..
"Tesla Model S sınıfındaki bir araca yerleştirildiğinde 600 hatta 700 kilometreye kadar menzil " denmiş..
daha günlük kullanılabilecek, maks hızı 150km olabilecek ucuz yollu , tesla'ya göre daha güçsüz bir motor konulduğunda bu menzil 800'ü görürse misss...
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snomask 1 yıl
Sanırım bu pil teknolojisi en çok Samsung'la birlikte araba üreten Renault'a yarayacak. Yakın zamanda Samsung'un tek başına araba üretmesini bekliyorum.
renaultsamsungm.com/...
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emurat 1 yıl
Note 7 gibi olursa o da kendi üretimi bataryaydı sanki Ne Patlar Be
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babacan52 1 yıl
Batarya işinde bir atılım olsa sektör kopacak gidecek ama işte beklemedeyiz.
bir şarjda 2000-3000 km menzil :D
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kadirirdem 1 yıl
Bu firma her alanda var ve elini attığı yerde en iyilerden oluyor.Helal olsun başka ne denir ki.
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tarama 1 yıl
Samsung "batarya patlatma operasyonu" sebebini şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Perde arkasında bu operasyon, araç bayaryalarında yeni nesil ve yüksek kapasiteli pillerin savaşında Samsung'a atılan bir çelmeydi. Bilindiği gibi elektrikli araca giden yolda en önemli aşama: İnsanların "cep telefonlarının bile batarya kapasitenin bir günü zor çıkarıyor. Elektrikli araçlar için teknoloji daha yeterli değil. Daha çok zaman var. Karbon yakıtlı araçlar almaya devam..." algısını değiştirmekti. Samsung'un note 7 bataryasındaki az da olsa kapasite artışı hamlesi bunun içindi. Fakat operasyon yediler. Gelişmeleri takip ettiyseniz, patlatma operasyonundan sonra Samsung'un, araçlar için batarya geliştirme işini askıya aldıklarını ilan etmelerine kadar patlamalar gündemde kaldı. Daha sonra Note 7 bataryasının kapasitesi düşürüldükten sonra ancak piyasaya sürebildiler. Petrol şirketleri ve elektrikli araç teknoloji şirketleri arasındaki, elektriğe dayalı teknolojiye geçiş sürecinin geciktirilmesi veya hızlandırması savaşında, cep telefonları, insanlara algı yönetimi aracı görevini de görüyor.
2 Yanıt Yanıtla +1
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Exterminio 1 yıl tarama
Etraftan anlamsız komplo teorileri çıkarmaya gerek yok bana kalırsa. Perde arkasında dönen olaylar illa ki var ama, önümüze gelen her olayı akılcı olmayan komplolara yorarsak bunun bize hiçbir yararı olmaz.
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mertx1000 1 yıl tarama
Telefonlarda kullanılan bataryalar ile arabada ki sistem tamamen farklı birbiriyle kıyaslamayın bunları. Telefonlarda hardcase olmayan lipo'lar kullanılıyor bu yüzden patlama delinip yanma gibi olasılıkları var. Samsungun arabalara ürettiği piller HARDCASE olarak geçiyor ve çok aşırı şarj etmediğiniz sürece (Şarj ünitesi bozulup.) ya da direk delinme gibi bir durum olmadığı sürece yazmaz ve patlamaz...
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