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Samsung’dan çocukların telefon krizlerine müdahale

Samsung, ebeveynlerin çocuklarıyla yaşadığı telefon kullanım anlaşmazlıklarını çözecek, çocukların akıllı telefon kullanımını otomatik olarak düzene sokacak bir uygulama geliştirdi.
2 yıl
4,8b
1
10
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Samsung’dan çocukların telefon krizlerine müdahale
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Küçük yaştaki çocukların telefonlara ilgisi herkesin gözlemlediği bir durumdur. Ebeveynlerin ellerinden düşmeyen telefonlara çocukların da ilgi duyması aslında son derece olağan bir davranış olsa da kendini kontrol etmekte zorlanan ebeveynlerin çocuklarıyla yaşadığı problemler zaman zaman bir kriz halini alabiliyor.

Buradan hareketle yola çıkan Samsung, çocuklara yönelik olarak Marshmallow adını verdiği bir uygulama geliştirdi. Oto – kontrol yetenekleri ile temelden bir kullanım yönetimi sağlayan yazılım, Stanford Üniversitesi’nde 60’lı 70’li yıllarda yapılan psikolojik deneylere dayanan bir mantığa sahip. Küçük ve ulaşılabilir ödüller ile bağımlılık duyulan şeyden daha büyük ödüller vadederek uzaklaştırma amacı güden uygulamada ebeveynler günlük kullanım sınırları koyuyor.

Ayrıca telefonda yüklü hangi uygulamaları çocuğun kullanabileceği de seçiliyor. Çocuklar, belirlenen 8 uygulama dışında hiçbir uygulamayı açamıyor veya telefonun farklı özelliklerine erişemiyor. Günlük olarak kullanım senaryolarına uyduğu takdirde çeşitli rozetler ve puanlar kazanılıyor. Kazanılan puanlar ölçüsünde alınan ödül kartı ile çocuklar, Samsung’un anlaşmalı mağazalarından ödüller alabiliyor. Ödül kartları Best Buy, Amazon gibi mağazalarda ve yerel şekerleme dükkanlarında da geçerli.

Uygulama şimdilik sadece Galaxy S8 / S8 + / S7 / S7+ / S6 / S6 Edge / S6 Edge+ / S5 / Note5 / Note4 / A5 / A7 / A8 / A9 / J3 / J5 / J7 modellerinde çalışıyor. Samsung Marshmallow'a buradan ulaşabilirsiniz.


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Ussuz 2 yıl en beğenilen
Güzelmiş ama ücretsiz ise bizim sıcak fırsatçılar çocukmuş gibi bu uygulamayı kullanıp hediye, ödül vs kasmaya başlarlar
1 Yanıt Yanıtla +26
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ergenius 2 yıl Ussuz
Ussuz
Güzelmiş ama ücretsiz ise bizim sıcak fırsatçılar çocukmuş gibi bu uygulamayı kullanıp hediye, ödül vs kasmaya başlarlar

Ölücüleri harekete geçiren mesaj
UssuzGüzelmiş ama ücretsiz ise bizim sıcak fırsatçılar çocukmuş gibi bu uygulamayı kullanıp hediye, ödül vs kasmaya başlarlarÖ...
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Whippoorwill 2 yıl
Windows Phone'da ki kids corner gib Ama bu ödülde veriyormuş.
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DH Misafiri 2 yıl
Uygulama Tr icin indirilebilir degil ..
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kadirirdem 2 yıl
Fena değil güzel sistem,bakalım Ebeveynler ne kadar uygulatacak.
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frostburn 2 yıl
note 4 uyumlu değil diyor :ban:
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adroid 2 yıl frostburn
frostburn
note 4 uyumlu değil diyor :ban:

Üstteki mesaj da attım link ini google play de uyumsuz yazıyor hep
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adroid 2 yıl
Android 5 li samsung telefonlar için j1 2015 j2 2015 de dahildir
apkmirror.com/...
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Ussuz 2 yıl en beğenilen
Güzelmiş ama ücretsiz ise bizim sıcak fırsatçılar çocukmuş gibi bu uygulamayı kullanıp hediye, ödül vs kasmaya başlarlar
1 Yanıt Yanıtla +26
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ergenius 2 yıl Ussuz
Ussuz
Güzelmiş ama ücretsiz ise bizim sıcak fırsatçılar çocukmuş gibi bu uygulamayı kullanıp hediye, ödül vs kasmaya başlarlar

Ölücüleri harekete geçiren mesaj
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LeonEyes 2 yıl
Akşam deneyeceğim tam istediğim gibi bir uygulamaya benziyor
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