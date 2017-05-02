Samsung’dan çocukların telefon krizlerine müdahale

Tam Boyutta Gör



Küçük yaştaki çocukların telefonlara ilgisi herkesin gözlemlediği bir durumdur. Ebeveynlerin ellerinden düşmeyen telefonlara çocukların da ilgi duyması aslında son derece olağan bir davranış olsa da kendini kontrol etmekte zorlanan ebeveynlerin çocuklarıyla yaşadığı problemler zaman zaman bir kriz halini alabiliyor.

Buradan hareketle yola çıkan Samsung, çocuklara yönelik olarak Marshmallow adını verdiği bir uygulama geliştirdi. Oto – kontrol yetenekleri ile temelden bir kullanım yönetimi sağlayan yazılım, Stanford Üniversitesi’nde 60’lı 70’li yıllarda yapılan psikolojik deneylere dayanan bir mantığa sahip. Küçük ve ulaşılabilir ödüller ile bağımlılık duyulan şeyden daha büyük ödüller vadederek uzaklaştırma amacı güden uygulamada ebeveynler günlük kullanım sınırları koyuyor.

Ayrıca telefonda yüklü hangi uygulamaları çocuğun kullanabileceği de seçiliyor. Çocuklar, belirlenen 8 uygulama dışında hiçbir uygulamayı açamıyor veya telefonun farklı özelliklerine erişemiyor. Günlük olarak kullanım senaryolarına uyduğu takdirde çeşitli rozetler ve puanlar kazanılıyor. Kazanılan puanlar ölçüsünde alınan ödül kartı ile çocuklar, Samsung’un anlaşmalı mağazalarından ödüller alabiliyor. Ödül kartları Best Buy, Amazon gibi mağazalarda ve yerel şekerleme dükkanlarında da geçerli.

Uygulama şimdilik sadece Galaxy S8 / S8 + / S7 / S7+ / S6 / S6 Edge / S6 Edge+ / S5 / Note5 / Note4 / A5 / A7 / A8 / A9 / J3 / J5 / J7 modellerinde çalışıyor. Samsung Marshmallow'a buradan ulaşabilirsiniz.