Sanal gerçeklik gözlükleri giyilebilir cihaz pazarının lokomotifi olabilir





Şu an ki duruma baktığımızda akıllı saat veya fitness bilekliği tarzındaki giyilebilir cihazların popüler olduğunu görüyoruz. Daha uzun bir süre bu tarz cihazların popüler olacağı tahmin ediliyor ancak sessiz ilerleyen sanal gerçeklik gözlükleri herkesi şaşırtabilir.





Yapılan araştırmalara göre bu yıl giyilebilir cihaz sevkiyatlarının 68 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise yüzde 64 artışla 112 milyon sevkiyat rakamı elde edilecek.





Giyilebilir cihaz pazarında fitness bilekliklerine olan rağbet daha fazla. Apple Watch, Samsung Gear 2 gibi örnekler henüz bu dengeyi bozamadı. Bunun en büyük sebebi akıllı saatlerin pazarda konumunu halen bulamaması ve tüketicilere satın alma konusunda iyi sebepler sunamaması. Bunun yerine tüketici daha sade fitness takip bilekliklerine yöneliyor.





Gelecek yıl itibariyle akıllı saat satışlarının 32 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Bu rakam içerisinde 20 milyonu Apple Watch'a ait. Fitness takip bileklikleri ise 45 milyon civarında satış yapacak.





Bu iki sınıf yanında sanal gerçeklik gözlüklerinin gelecek yıl patlama yapacağı tahmin ediliyor. Hali hazırda ortada çok fazla seçenek yok ancak gelecek yıl başından itibaren pek çok üretici bu alana girmeye hazırlanıyor. Bu da, tüketici tarafında ilgi oluşmasını sağlayacak.





Bu yıl kafaya takılan tarzdaki sanal gerçeklik cihazları 8 milyon civarında satış yaptı. Gelecek yıl ise bu rakam 27 milyona yükselecek. HTC, Oculus ve Sony firmalarının gelecek yıl sonunda 60 milyar dolar satış hacmine ulaşacağı öngörülüyor.





Sanal gerçeklik gözlükleri iki kısma ayrılıyor. Biri aksesuar şeklinde telefonunuzu takarak kullandığınız çeşit ki bunların fiyatı oldukça ucuz. Diğer türdekiler bilgisayara bağlanan ve kendi donanımı olan sanal gerçeklik gözlükleri. Bunların fiyatları ise bilgisayar hariç 300$ civarından başlıyor. Analizlere bakıldığında ne kadar pahalı olursa olsun tüketicilerin bu tarz ürünlere ilgi gösterdiği anlaşılıyor.

http://www.digitimes.com/news/a20151119PR202.html