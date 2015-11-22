Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sanal gerçeklik gözlükleri giyilebilir cihaz pazarının lokomotifi olabilir

Sanal gerçeklik gözlükleri henüz emekleme aşamasında ancak tüketicinin ilgisini çekmeyi başardı. Giyilebilir cihaz pazarında gelecek yıl sanal gerçeklik segmentinin patlama yapması bekleniyor.
3 yıl
1,9b
1
12
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sanal gerçeklik gözlükleri giyilebilir cihaz pazarının lokomotifi olabilir


Şu an ki duruma baktığımızda akıllı saat veya fitness bilekliği tarzındaki giyilebilir cihazların popüler olduğunu görüyoruz. Daha uzun bir süre bu tarz cihazların popüler olacağı tahmin ediliyor ancak sessiz ilerleyen sanal gerçeklik gözlükleri herkesi şaşırtabilir. 

Yapılan araştırmalara göre bu yıl giyilebilir cihaz sevkiyatlarının 68 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise yüzde 64 artışla 112 milyon sevkiyat rakamı elde edilecek. 

Giyilebilir cihaz pazarında fitness bilekliklerine olan rağbet daha fazla. Apple Watch, Samsung Gear 2 gibi örnekler henüz bu dengeyi bozamadı. Bunun en büyük sebebi akıllı saatlerin pazarda konumunu halen bulamaması ve tüketicilere satın alma konusunda iyi sebepler sunamaması. Bunun yerine tüketici daha sade fitness takip bilekliklerine yöneliyor. 

Gelecek yıl itibariyle akıllı saat satışlarının 32 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Bu rakam içerisinde 20 milyonu Apple Watch'a ait. Fitness takip bileklikleri ise 45 milyon civarında satış yapacak. 

Bu iki sınıf yanında sanal gerçeklik gözlüklerinin gelecek yıl patlama yapacağı tahmin ediliyor. Hali hazırda ortada çok fazla seçenek yok ancak gelecek yıl başından itibaren pek çok üretici bu alana girmeye hazırlanıyor. Bu da, tüketici tarafında ilgi oluşmasını sağlayacak.

Bu yıl kafaya takılan tarzdaki sanal gerçeklik cihazları 8 milyon civarında satış yaptı. Gelecek yıl ise bu rakam 27 milyona yükselecek. HTC, Oculus ve Sony firmalarının gelecek yıl sonunda 60 milyar dolar satış hacmine ulaşacağı öngörülüyor. 

Sanal gerçeklik gözlükleri iki kısma ayrılıyor. Biri aksesuar şeklinde telefonunuzu takarak kullandığınız çeşit ki bunların fiyatı oldukça ucuz. Diğer türdekiler bilgisayara bağlanan ve kendi donanımı olan sanal gerçeklik gözlükleri. Bunların fiyatları ise bilgisayar hariç 300$ civarından başlıyor. Analizlere bakıldığında ne kadar pahalı olursa olsun tüketicilerin bu tarz ürünlere ilgi gösterdiği anlaşılıyor.  

http://www.digitimes.com/news/a20151119PR202.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
redoracle 3 yıl
Demek ki Oculust hissesi almak lazım hemen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sanalgozluk.com 3 yıl

Sadece sanal gerçeklik teknolojisi ürünleri ve aksesuarları satışı yapan sitemiz www.sanalgozluk.com 'da bütçenize uygun farklı teknolojilerde sanal gerçeklik gözlüklerini bulabilirsiniz.

Cardboard - VR Box - Shinecon VR - Baofeng Mojing - Zeiss VR One - Gear VR - Oculus Rift - Playstation VR - HTC Vive

www.sanalgozluk.com

Güvenli alışveriş, Aynı gün kargo, 9 Taksit avantajı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seefoo 3 yıl
Sırf bu aleti ve onu çalıştırabilecek bir pc bütçenin dışında diye yok kullanışlı değil yok işlevsel değil diye burun kıvırmayı anlamıyorum.Son yıllarda oyunculukta en önemli gelişme bence.Özellikle konsol portlarından muzdarip olan pc oyunculuğuna hareket getirebilir zira konsolların hangi grafiklerde VR gözlüklerini çalıştırabildiği malum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 yıl
Microsoft yapmış kimse yaklaşamıyor
.



youtube.com/...


vcdn.computec.de/...




live.theverge.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bellair 3 yıl
Giyilebilir en mantıklı cihaz şuan için bu gözüküyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
vr gozlukler 3000 tl onu kaldircak pc 3000 tl olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Valla Cumartesi Mediamarkt magazasinda Samsung sanal gerceklik gozlugunu satista gordum. Dahasi adamlar 1 tane urunu deneme amacli standda calisir durumda hazirlamislardi ve herkes deniyordu. Turkiye'ye bile geldiyse urun artik Amerika'daki akimi siz dusunun.

Not: 599 TL
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnemyDestroyeD 3 yıl
fiyatları çok pahalı olmasa bari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SHADOW 3 yıl
Turkiyede anca 5-6 sene icinde yayginlasirlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 3 yıl
Sanal gerçeklik gözlükleri geleceğin teknolojisi,bir tv,internet,elektrik,telefon kadar önemli bir buluş.Geleceği inanılmaz parlak.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SHADOW 3 yıl
Bana kalirsa o kadar da satis patlamasi yasanmaz.
Normal bi teknolojiseverin bu cihazlari almasi icin sebep ne olabilir ki.
Hele de ulkemizde cogu kisi f/p telefon,tablet pesinde kosturuyor.bu cihazlarin o paraya turkiyede satis yakalayabilecegini zannetmiyorum.ucuz ve işlevsel seyler olsalar hadi neyse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1889 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
vr, virtual reality ve
4 etiket daha vr glasses Cep Telefonu Diğer Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mobilite: Vestel Venus 3 ve fiyatını yorumladık, LG V10 izlenimlerimiz ve dahası... 3 yıl LG Nexus 5X inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim