Sarhoş olduğu için Uber'e yanlış adres girdi ve 1600 dolar ödedi

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Arkadaşlarıyla geç saate kadar eğlenen Amerikalı bir adam alkollü olduğundan dolayı evine dönmek için kendi arabasını kullanmak yerine Uber çağırmayı tercih etti. Ancak sarhoş adam adresi yanlış girdi ve bu hatanın maliyeti yaklaşık olarak 1600 dolar oldu.

Batı Virginia eyaletindeki evine gitmek için Uber çağıran Kenny Bachman, ayıldığında evinde değil hâlâ daha minibüsteydi. Neye uğradığını şaşıran Bachman şoföre nerede olduğunu sordu. Kendi evinden 480 kilometre uzaklıkta, New Jersey’de olduğunu öğrendi. Yolculuk ücretini sorduğunda ise 1635,93 dolar yanıtını aldı ve şok oldu.

Fiyatı duyduktan sonra uyumaya devam eden Bachman, yaptığı şeyin delilik olduğunu söylüyor. Yolculuk için 3.94 dolar başlangıç ücreti, 2.35 dolar rezervasyon ücreti, 696.95 dolar gidilen mesafe için ve geçen zaman 115.90 dolar yani toplamda 891,14 dolar ödemesi gereken Bachman, normal Uber yerine UberXL çağırmıştı. Bundan dolayı fiyat daha da arttı ve 1635 dolarlık yolculuk ücreti ödemesi gerekti.

Yolculuk sonunda Bachman, sürücünün parası olmadığı halde ücretli yollara girip ceza ödemeyi kabul etmesinden dolayı sürücüye 5 yıldız verdi. Ancak sürücüye 5 yıldız vermesine rağmen New Jersey’e varır varmaz Uber’e itirazda bulundu.

Uber ise yolculuğun gerçekleştiğini, sürücünün yolcuğu istediği yere götürdüğünü doğruladı. Uber, Bachman ile iletişime geçti ve görüşmeler sonunda ücreti ödemeye ikna etti.

http://www.nj.com/entertainment/index.ssf/2018/02/1600_dollar_uber_ride_story.html