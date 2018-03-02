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Sarhoş olduğu için Uber'e yanlış adres girdi ve 1600 dolar ödedi

ABD'li Kenny Bachman alkollü olduğu için evine kendi arabası ile gitmek yerine Uber çağırmayı tercih etti ancak adresi yanlış girince 1600 dolarlık yolculuk yapmak zorunda kaldı.
1 yıl
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19
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sarhoş olduğu için Uber'e yanlış adres girdi ve 1600 dolar ödedi
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Arkadaşlarıyla geç saate kadar eğlenen Amerikalı bir adam alkollü olduğundan dolayı evine dönmek için kendi arabasını kullanmak yerine Uber çağırmayı tercih etti. Ancak sarhoş adam adresi yanlış girdi ve bu hatanın maliyeti yaklaşık olarak 1600 dolar oldu.

Batı Virginia eyaletindeki evine gitmek için Uber çağıran Kenny Bachman, ayıldığında evinde değil hâlâ daha minibüsteydi. Neye uğradığını şaşıran Bachman şoföre nerede olduğunu sordu. Kendi evinden 480 kilometre uzaklıkta, New Jersey’de olduğunu öğrendi. Yolculuk ücretini sorduğunda ise 1635,93 dolar yanıtını aldı ve şok oldu.

Fiyatı duyduktan sonra uyumaya devam eden Bachman, yaptığı şeyin delilik olduğunu söylüyor. Yolculuk için 3.94 dolar başlangıç ücreti, 2.35 dolar rezervasyon ücreti, 696.95 dolar gidilen mesafe için ve geçen zaman 115.90 dolar yani toplamda 891,14 dolar ödemesi gereken Bachman, normal Uber yerine UberXL çağırmıştı. Bundan dolayı fiyat daha da arttı ve 1635 dolarlık yolculuk ücreti ödemesi gerekti.

Sarhoş olduğu için Uber'e yanlış adres girdi ve 1600 dolar ödedi

Yolculuk sonunda Bachman, sürücünün parası olmadığı halde ücretli yollara girip ceza ödemeyi kabul etmesinden dolayı sürücüye 5 yıldız verdi. Ancak sürücüye 5 yıldız vermesine rağmen New Jersey’e varır varmaz Uber’e itirazda bulundu.

Uber ise yolculuğun gerçekleştiğini, sürücünün yolcuğu istediği yere götürdüğünü doğruladı. Uber, Bachman ile iletişime geçti ve görüşmeler sonunda ücreti ödemeye ikna etti.


http://www.nj.com/entertainment/index.ssf/2018/02/1600_dollar_uber_ride_story.html Yorum Yaz
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JQKER 1 yıl en beğenilen
Fiyatı duyduktan sonra uyumaya devam eden ...... adam bile iplememiş biz haberini okuyoruz
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bako39 1 yıl
iyi de bize ne?
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ImRoyal 1 yıl KanGörünce Bayılan Vampir
tek dikkatini adamın içkisi mi çekti? Ayık kafayla dünyanın anasını ağlatanlara ses yok. İçiyorsa kendine içiyor. Düşüp sızıyor. Bu sürekli birilerinden nefret etmek için bahane aramalarınız insanı çileden çıkarır. Sizin gibi sakat beyinli insanların gözünde sorunsuz insan yoktur. Çünkü amacınız nefret etmek. Buluyorsunuz bir açık.
tek dikkatini adamın içkisi mi çekti? Ayık kafayla dünyanın anasını ağlatanlara ses yok. İçiyorsa kendine içiyor. Düşüp sızıyor. Bu sürekli birilerinden nefret ...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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Göle 1 yıl
Ben de sarhoşken cep telefonumu kaybettim. Borcu duruyor hala.
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aycibin 1 yıl
söför uber değil de takisici olsa "abi bu saatte o kadar yolu ne diye gidicem.hem ordan dönecek müşteri bulmam sıkıntı,hem 2 saat sonra taksiyi devredicem.başka arabaya bin" derdi.
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Omisis046 1 yıl
Kullanıcıların yanlış adres girmesini önlemek için birşey yapılmalı bence. Yoksa doğru olmaz.
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DH Misafiri 1 yıl
Uber çıktı taksicilerin yamyam olanları da kendilerini ortaya çıkardı.ayıklamak için güzel fırsat pislikleri çürükleri ayırın adam olan her türlü ekmek yer.saldırgan şerefsizler de bok yesin.
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Witcher3 1 yıl
1600- dolar para değilki onlar için haber değeri yok
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hareketliperde 1 yıl
anafikir: ubere binmeyin. bumudur?
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buraxus 1 yıl
Bizde de taksicilerin kafası güzel (görevini layıkıyla yapan her taksici başımın tacıdır)
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Hakkını Arayan Serçe 1 yıl
Taksici çakallık etmiş. Sarhoş adamın yanlış yazdığını tahmin etmiş olması gerekir.
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Tamam peki deki trip 1 yıl
Adamlar sarhos kafayla 1600 dolar oduyor. Turkiyede ayik kafayla adami


Haber degeri efsane en onemli haberlerde basta olmali.
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Pipisipispis 1 yıl

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