Scorsese'nin Joker filmi için Leonardo DiCaprio ismi gündemde

DC Comics çizgi romanlarının film ve televizyon haklarını elinde bulunduran Warner Bros, bir yandan DC sinematik evrenini kurmaya devam ederken, bir yandan da sinematik evrenden bağımsız, münferit hikayelerin anlatılacağı DC uyarlamaları için hazırlıklarını sürdürüyor. Stüdyonun hazırlıklarına başladığı bu münferit filmlerden biri de 80'li yıllarda geçecek yeni bir Joker filmi.

Hakkında ilk detaylar geçtiğimiz hafta ortaya çıkan yeni Joker filmi için çalışmalara başlayan Warner Bros, sevilen karakteri canlandırması için bir numaralı tercihini belirledi. Stüdyo Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri olan, Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun Joker'i canlandırmasını istiyor.

Normalde DiCaprio gibi büyük bir yıldızın, özellikle de DC cephesinde işler pek iyi gitmiyor iken böyle bir rolü kabul etmesi neredeyse imkansız olurdu. Ne var ki Warner Bros'un elinde ünlü oyuncuyu ikna edebilecek son derece güçlü bir koz var. Bu koz, usta yönetmen Martin Scorsese'den başkası değil.

DiCaprio ile daha önce defalarca çalışan ve ünlü oyuncunun yükselişinde büyük katkısı olan Scorsese, yeni Joker filminin yapımcılığını üstleniyor. Üstelik The Hollywood Reporter'ın haberine göre Warner Bros'un en başta Scorsese'nin peşine düşmesinin sebebi ünlü yönetmenin DiCaprio'yu Joker rolü için ikna edebileceğine inanması.

Scorsese'nin yapımcılığını üstlendiği Joker filminin senaryosunu Todd Phillips (The Hangover, War Dogs) ve Scott Silver (8 Mile, The Fighter) kaleme alacak. The Hangover serisi ile adını duyuran ve son filmi War Dogs ile övgü toplayan Phillips aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlenecek.

1980'li yıllarda geçecek film, Joker'ın hepimizin bildiği suç dehası haline nasıl geldiğini anlatacak. Filmin başta Taxi Driver olmak üzere Scorsese'nin eski filmlerini andıran karanlık bir suç filmi olacağı söyleniyor.

http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/leonardo-dicaprio-joker-movie-warner-bros-wants-actor-role-1034392