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Scorsese'nin Joker filmi için Leonardo DiCaprio ismi gündemde

Yapımcılığını ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin üstleneceği yeni Joker filmi için hazırlıklara başlandı. Sevilen karakteri canlandırması için yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio'nun ismi gündemde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,5b
1
30
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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DC Comics çizgi romanlarının film ve televizyon haklarını elinde bulunduran Warner Bros, bir yandan DC sinematik evrenini kurmaya devam ederken, bir yandan da sinematik evrenden bağımsız, münferit hikayelerin anlatılacağı DC uyarlamaları için hazırlıklarını sürdürüyor. Stüdyonun hazırlıklarına başladığı bu münferit filmlerden biri de 80'li yıllarda geçecek yeni bir Joker filmi.
Hakkında ilk detaylar geçtiğimiz hafta ortaya çıkan yeni Joker filmi için çalışmalara başlayan Warner Bros, sevilen karakteri canlandırması için bir numaralı tercihini belirledi. Stüdyo Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri olan, Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun Joker'i canlandırmasını istiyor.
Normalde DiCaprio gibi büyük bir yıldızın, özellikle de DC cephesinde işler pek iyi gitmiyor iken böyle bir rolü kabul etmesi neredeyse imkansız olurdu. Ne var ki Warner Bros'un elinde ünlü oyuncuyu ikna edebilecek son derece güçlü bir koz var. Bu koz, usta yönetmen Martin Scorsese'den başkası değil.
DiCaprio ile daha önce defalarca çalışan ve ünlü oyuncunun yükselişinde büyük katkısı olan Scorsese, yeni Joker filminin yapımcılığını üstleniyor. Üstelik The Hollywood Reporter'ın haberine göre Warner Bros'un en başta Scorsese'nin peşine düşmesinin sebebi ünlü yönetmenin DiCaprio'yu Joker rolü için ikna edebileceğine inanması.
Scorsese'nin yapımcılığını üstlendiği Joker filminin senaryosunu Todd Phillips (The Hangover, War Dogs) ve Scott Silver (8 Mile, The Fighter) kaleme alacak. The Hangover serisi ile adını duyuran ve son filmi War Dogs ile övgü toplayan Phillips aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlenecek.
1980'li yıllarda geçecek film, Joker'ın hepimizin bildiği suç dehası haline nasıl geldiğini anlatacak. Filmin başta Taxi Driver olmak üzere Scorsese'nin eski filmlerini andıran karanlık bir suç filmi olacağı söyleniyor. 

http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/leonardo-dicaprio-joker-movie-warner-bros-wants-actor-role-1034392 Yorum Yaz
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lterlemez 2 yıl en beğenilen
Bence, her ne kadar başka bir karakteri canlandırmış olsa da (The Riddle) Jim Carey de bu role uygun bence. Uygun görülmez ise, Johnny Depp sanki daha uygun gibi.
Bence, her ne kadar başka bir karakteri canlandırmış olsa da (The Riddle) Jim Carey de bu role uygun bence. Uygun görülmez ise, Johnny Depp sanki daha uygun gib...
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eric13 2 yıl
Dicaprio herhalde Scorsesinin evlatlığı. Her çektiği filmde bir şekilde oynatıyor
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Am@deus 2 yıl
Aklıma gelen tek isim daha önce beraber çalıştıkları dafoe, gerçi adam yaşını aldı.
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axaxa 2 yıl
Manyak rolünde çok oynadı bunu da yapar bence.
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Vespucci 2 yıl
Scorsese ile Dicaprio baya yakınlar, muhtemelen Leo rolü kabul eder. Lakin kendisi ne kadar iyi bir oyuncu olursa olsun, her oyuncu her role yakışmaz. Bence yanlış bir seçim olur.
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Gordon Freedos 2 yıl
Filmin reklami icin ortaya atilan bir asparagas oldugunu dusunuyorum. Bu yapim icin gotham dizisinden şu arkadas olabilir mi acaba? Bence performansi gayet iyiydi.
i.ytimg.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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Adventure. 2 yıl Gordon Freedos
Cameron Monaghan olsa başkasına gerek yok ama dizide oynayan oyuncular filmlerde olmayacak gibisinden bir açıklama yapılmıştı diye hatırlıyorum.
Di Caprio ise efsane bir aktör ama Joker çok farklı bir karakter valla bilemedim :) dediğin gibi dikkatleri çekmeye yönelik bir PR çalışmasıda olabilir.
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Mr. Cheritto 2 yıl
Scorsese = KLİŞE
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GunslingeR085 2 yıl
Hadi bakalım, Scorsese işin altından kalkabilecek biri. DiCaprio olursa mükemmel olur
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fuujitsu 2 yıl
Yakışmaz bence.
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Portraitclub 2 yıl
Bence Hayrettin bu role daha uygun
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Dodge 2 yıl
DiCaprio olursa efsane bir yapım olur.Scorsese isminin projede olması olasılıkları artırıyor.
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Mr. Cheritto 2 yıl
Hayal etmek bile güç


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