Sega Mega Drive Classic konsolu da raftan iniyor

Nintendo’nun nostalji sevenlere yönelik olarak NES Classic konsolunu yeniden satışa sunacağını açıklamasının ardından, bir dönem en büyük rakibi olan Sega da, Mega Drive konsolunu raftan indiriyor. Sega Mega Drive Classic oyun konsolu, rakibine göre bazı avantaj ve dezavantajlara sahip.

Sega Mega Drive Classic oyun konsolu, 16-bit dönemini yansıttığı için NES konsolundan bir nesil öndeydi. Elden geçirilmiş konsolda, emülatörden ziyade yerleşik oyun sistemi kullanıldığı için, orijinal oynanış tecrübesi aynen yansıtılıyor.

İki adet kablosuz kontrolcüye sahip olan konsolun en önemli kısmı, kartuş desteği ile birlikte gelmesi. Halen evinde 30 yıllık oyun kartuşları olan varsa, geçmiş yıllardaki tak çıkar deneyimini yeniden yaşayabilecek. Kartuş olmayanlar ise, konsol içerisindeki Sonic ve Mortal Combat gibi 80 oyunluk efsane listenin tadını çıkarabilecek.

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Konsolun dezavantajı, rakibi gibi HDMI yerine standart AV kablosu ile harici ekranlara bağlanabiliyor olması. Yine de hemen tüm televizyonlarda AV desteği mevcut. Diğer taraftan, konsolu üretecek olan Çinli At Games’in malzeme kalitesi konusunda sınıfı geçemediği ifade ediliyor.

Sega Mega Drive Classic yanında, Sega Mega Drive Portable adında taşınabilir bir oyun konsolu da yer alıyor. 3.2 inçlik ekran ve analog kontrolcülere sahip olan konsol, yine 80 adet oyun barındırıyor. Kullanıcılar, BIN veya SMD dosyaları ile SD kart üzerinden de oyun yüklemesi yapabiliyor. Her iki konsol da, 50 Pound karşılığında Ekim ayında satışa sunulacak.