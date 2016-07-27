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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sega Mega Drive Classic konsolu da raftan iniyor

Nintendo’nun NES Classic konsolunu yeniden satın alabilmek için merakla bekleyenler varsa, Sega’nın hamlesini gözden geçirmekte fayda var. Firma, Mega Drive konsolunu yeniden satışa sunuyor.
2 yıl
5,4b
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15
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sega Mega Drive Classic konsolu da raftan iniyor

Nintendo’nun nostalji sevenlere yönelik olarak NES Classic konsolunu yeniden satışa sunacağını açıklamasının ardından, bir dönem en büyük rakibi olan Sega da, Mega Drive konsolunu raftan indiriyor. Sega Mega Drive Classic oyun konsolu, rakibine göre bazı avantaj ve dezavantajlara sahip.

Sega Mega Drive Classic oyun konsolu, 16-bit dönemini yansıttığı için NES konsolundan bir nesil öndeydi. Elden geçirilmiş konsolda, emülatörden ziyade yerleşik oyun sistemi kullanıldığı için, orijinal oynanış tecrübesi aynen yansıtılıyor.

İki adet kablosuz kontrolcüye sahip olan konsolun en önemli kısmı, kartuş desteği ile birlikte gelmesi. Halen evinde 30 yıllık oyun kartuşları olan varsa, geçmiş yıllardaki tak çıkar deneyimini yeniden yaşayabilecek. Kartuş olmayanlar ise, konsol içerisindeki Sonic ve Mortal Combat gibi 80 oyunluk efsane listenin tadını çıkarabilecek.

Ayrıca Bkz. "İşte Nintendo’nun yeni konsolu: NES Classic!"

Konsolun dezavantajı, rakibi gibi HDMI yerine standart AV kablosu ile harici ekranlara bağlanabiliyor olması. Yine de hemen tüm televizyonlarda AV desteği mevcut. Diğer taraftan, konsolu üretecek olan Çinli At Games’in malzeme kalitesi konusunda sınıfı geçemediği ifade ediliyor.

Sega Mega Drive Classic yanında, Sega Mega Drive Portable adında taşınabilir bir oyun konsolu da yer alıyor. 3.2 inçlik ekran ve analog kontrolcülere sahip olan konsol, yine 80 adet oyun barındırıyor. Kullanıcılar, BIN veya SMD dosyaları ile SD kart üzerinden de oyun yüklemesi yapabiliyor. Her iki konsol da, 50 Pound karşılığında Ekim ayında satışa sunulacak.

 
Sega Mega Drive Classic konsolu da raftan iniyor
 

http://hexus.net/gaming/news/hardware/94957-sega-mega-drive-classic-console-available-pre-order-50/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
berk5 2 yıl
Portable olanda gözüm kaldı hoş telefonlarda bile alasını hatta gelmiş geçmiş tüm sega oyunlarını beleşe yüksek kalitede oynayabiliyoruz hatta kablosuz gamepad bile bağlayarak yapabiliyoruz bunu. Ama işte o eskinin tadı hala damaklarda yeni teknolojiler geçemiyor yerine :( Bilgisayarımda Mortal Kombat X var oynuyorum harika bir oyun ama Sega'daki Ultimate Mortal Kombat 3'ün yerini tutar mı be ordaki heyecan çok çok başkaydı. :(
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Master_Evil 2 yıl
bende almayı düşünürüm bunu, çocukluğum bununla geçti, portable olanından önce tvye bağlanan ilk tercihim olur, aynı şekilde ps1 çıkarsınlar onu da alırım
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okanikus 2 yıl
Oyunlarından en keyif aldığım konsol şimdi elimde ps4 var ama nerede o eski keyif...
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zotacing 2 yıl
50 Pound

300TL'den giriş yapar gibi Türkiye'de en iyi ihtimal.

220-230TL'den giriş yaparsa alırım bir tane. PS4'ün verdiği keyife 500 basar en azından.
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AL3ATROS 2 yıl
Bit pazarına nur yağacak.
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OldGamers86 2 yıl
Allah akıl fikir versin...
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bodyman700 2 yıl
Portable olan alınır
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bulteir 2 yıl
nes classic amazondan ön siparişe açıldı diye haber yaptınız bir türlü bulamıyorum.
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personalcomputer 2 yıl
Nostalji güzeldir.
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wustti 2 yıl
bende hala 50 ye yakın kartuş var duruyor. bu konsoldaki oyın listesine de bakmak lazım. nitendonun cihaz daha şık görünüyor. bunun av girişli olması da dezavantaj.
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Patren 2 yıl
sony de playstation 1 remastered edition çıkartır
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Ginga Bishounen 2 yıl
Aynı firma seneler öncede böyle bir paket yapıp satışa sunmuştu fakat hiç olumlu yorumlar duymamıştım.
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sega, sega mega drive classic ve
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