Sennheiser Memory Mic uzak mesafeden kaliteli kayıt yapabiliyor

Son dönemde vlogger veya içerik yayıncılığı giderek yükselen bir trend haline geldi. YouTube’un lokomotif olduğu bu trendde insanlar kendilerine göre bir şeylerin hikayesini anlatmaya çalışıyor. Bunun için de elbette gerekli ekipmanlara ihtiyaç var.

Sennheiser Memory Mic özellikleri ve fiyatı

Genelde akıllı telefon veya video kamera ile yapılan çekimlerde sesin kalitesinin bozulmaması açısından mikrofona yakın durmak önemli. Bununla birlikte kameradan uzaklaşmak gerektiğinde kablolu mikrofonlar kolaylık sağlamıyor.

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Sennheiser tarafından geliştirilen Memory Mic, Bluetooth bağlantısı sayesinde belirli bir mesafeye kadar yüksek kaliteli kayıt yapmanızı sağlıyor. Klipsi ile yakanıza tutturabildiğiniz mikrofon eller serbest olarak içerik hazırlamanızı da kolaylaştırıyor.

Özellikle akıllı telefonlar ile içerik üretmeyi destekleyecek olan mikrofon ortam seslerini yakalayarak daha akıcı hale getiriyor. Tek şarj ile 4 saat kullanılabilen Sennheiser Memory Mic için belirlenen fiyat 200$ seviyesinde.