Ses hızını aşan süpersonik jetler 15 yıl aradan sonra geri dönüyor

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Sivil havacılık tarihinin gelmiş geçmiş en fantastik uçaklarından biri olan Concorde, sesten iki kat hızlı uçarak (2.179 km/s) New York – Londra arasındaki 7 saatlik uçuşu yarıya indirmeyi başarmıştı. O dönemde tıpkı Concorde gibi süpersonik jetler göklerin tek hakimi olmaya aday görünüyordu. Fakat 2003 yılında işler tersine döndü ve süpersonik jet fikri rafa kaldırıldı. Bu tarihten tam 15 yıl sonra süpersonik hava yolculuğu için yeni bir umut ışığı doğdu.

Yeni yasalar önünü açıyor

Amerika’daki yeni yasalar, süpersonik jet projesini geri döndürmek için çabalayan bazı girişimlerin yüzünü güldürdü. Zengin iş adamlarının desteklediği bu girişimler, bir uçağın ses bariyerini aştığı anda oluşan sonik patlamayı sönümleyebilecek yeni teknolojileri test ediyordu. Bu patlamalar 1973 yılında meclisin süpersonik jetlerin Amerika üzerinde uçmasını yasaklamasına neden olmuştu. Fakat Başkan Trump’ın ekim ayında imzaladığı yeni yasa tasarısı bu yasağın kaldırılmasını sağlayarak endüstriye yeni bir soluk kazandırdı.

Pek çok şirketin bu konuda devam eden çalışmaları bulunuyor. NASA, X-59 QueSST kod adlı süpersonik uçağının prototipini 2023 yılında Amerika’nın büyük şehirlerinde test etmeye hazırlanıyor. Aerion, Spike Aerospace, ve Boom Supersonic gibi girişimler de uzun uçuş sürelerini yarıya indirecek uçaklar tasarlıyor. General Electric’in Aerion için süpersonik jet motoru yapacağını duyurması da bu çalışmalardan yalnızca bir tanesi.

Çevreciler endişeli

Süpersonik jetlerin geri dönme ihtimali çevrecileri daha şimdiden endişelendirmeye başladı. İnsanlar daha hızlı uçakların çevreye daha fazla kirletici gaz salacağını düşünüyor. Her ne kadar önümüzdeki 10 yıl içinde bu uçakları uçurmayı planlayan şirketler düşük emisyonları hedeflese de, daha hızlı gitmek için daha fazla yakıt gerekmesi fikri kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden olmuş durumda.

https://www.theverge.com/2018/11/13/18089300/supersonic-jet-concorde-boom-aerion-carbon-us-laws