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Sevilen oyun Quake PC'ye geri dönüyor

Bir zamanların efsane FPS oyunu Quake bilgisayarlara geri dönmeye hazırlanıyor. Bethesda, E3 kapsamında Quake Champions adındaki yeni oyunla ilgili trailer videosu yayınladı.
2 yıl
10,6b
1
28
Oyunlar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz haftalarda Doom efsanesi tekrar aramıza katılmışken, sıra Quake efsanesine geldi. Bethesda E3'deki basın konferansında yeni Quake oyununun CGI ile yapılmış trailer videosunu yayınladı. Quake Champions adıyla duyurulan yeni oyunun videosunda önceki oyundan tanıdık yüzler ve silahlar yer alıyor.
Yenilenen grafikleri ve geliştirilen oyun motoruyla hayranlarını bir kez daha bilgisayar başına kitleyecek oyun orjinalinin üstüne irili ufaklı bazı yenilikler de getiriyor. Karakter sınıflarının kazandırıldığı yeni oyunda her karakter sınıfının kendine has özellikleri bulunacak. FPS kilidinin bulunmayacağı oyun sunduğu 120Hz desteği ile VR için de uygun olacak.
PC'ye özel olarak geliştirilen oyunun e-sports piyasasında Overwatch gibi oyunlarla rekabet içinde olması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2016/6/12/11917238/quake-champions-announced-release-date-trailer-e3-2016 Yorum Yaz
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pranis 2 yıl en beğenilen
quake 3 arena'daki karakterler olduğuna göre, eğer o kadar hızlı olursa çok daha keyifli olur. fakat skill vs. girerse işin içine o olmaz..
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mcgul 2 yıl
hey gidi günler hey evde pc yokken internet kafelerde az oynamadık bu oyunu
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mavizaman 2 yıl
Quake pcye aldığım ilk oyundu hey gidi günler 16sene evvelden bahsediyorum.

bedesta müdahil olamasa doomun çıkacağı yoktu ama bedestanın doom yorumunu da beğenemedim açıkçası quakele doom kardeş oldukları için videodan görüleceği üzere modellemeler doomvari olacak.
hevesimi kırsada quake quaketir.

quake 3 arenanın efsane introsu bilen bilir.

Quake pcye aldığım ilk oyundu hey gidi günler 16sene evvelden bahsediyorum.bedesta müdahil olamasa doomun çıkacağı yoktu ama bedestanın doom yo...
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Colt Defender .45 ACP 2 yıl
YEEEEEEEEEEEEEEY

15 YILDIR BU ANI BEKLIYORUM ÜSTAT GERI DÖNDÜ.


GÖZLERİM YAŞARDI
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JoeyBane 2 yıl
bu oyunu sevenler simdi coluk cocuk sahibi
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Rubisco 2 yıl
Herşey bazı yeni oyunlardaki gibi sınıf/skill üzerine kurulu olursa rezil olur tabi. Önemli olan oyunun oynanılaiblirliği. Grafikler detaylar istediğin kadar iyi olsun, single takılmak dışında rekabetçi multi oynamaya çalışan herkes grafikleri dibine kadar kurcalar mutlaka. Yani iş dönüp dolaşıp oyunun oynanılabilirliğinin içine edilmemesine bakar. CPM mesela işi iyice rekabetçi hale çekip fizikte QW'den faln esintiler taşıdığı için yerine göre QW'den gelenler tarafından sevilirken, Q2'den Q3'e gelen / Q3 ile oynamaya başlayanlardan CPM'in daha mücadeleci / zorlayıcı ortamına burun kıvıran çok çok fazla insan vardı. Sonrasında CS faln derken iyice geriledi gitti zaten. Warsaw Reflex vs. tarzında alternatiflerin peşinde koşanlar oldu ama, sadece oldu yani.
Q3'ü görece rakipsiz kılan o zamanlar benzeri alternatif olmaması ve oyuncu kitlesinin birbirinin gazıyla artmasıydı. Turnuva ödül vs. çabası zaten.
Şimdi elini atsan heryerde iyi kötü saçma oyun dolu, kabul edilebilir ping ile oyunayabiliyorsun. Heryer bug dolu üstüne.İnsanların algısı faln da farklı. Özel olarak turnuva bilmemne bol ödül ile ne kadar gaz verebilirlr emin değilim ama eskiden olduğu gibi olabileceğini sanmıyorum hiç.
Q3'de NTF'de sınıflar vardı, silah sınırlaması, hız/fizik kısıtlaması vardı. Benzeri seçenek olarak olursa ne ala. Yoksa, bugünkü ortam ve alternatifleri de düşününce zor bence.
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MegaWolt38 2 yıl
Quake in tüm serileriyle büyümüş biri olarak, Bethesda'nın elinin değdiği oyunu merakla bekliyorum.
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Bfg10k 2 yıl
Quake 3 tadını, kıvamını yakalayalım hocam başka bir şey istemem.

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javaprof 2 yıl
sınıf tabanlı quake mi olur çıkmasaydı daha iyiydi ama belki skin dir o tipler.
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ReiCheN 2 yıl
vay be. Merakla bekliyorum
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mavizaman 2 yıl
Quake pcye aldığım ilk oyundu hey gidi günler 16sene evvelden bahsediyorum.

bedesta müdahil olamasa doomun çıkacağı yoktu ama bedestanın doom yorumunu da beğenemedim açıkçası quakele doom kardeş oldukları için videodan görüleceği üzere modellemeler doomvari olacak.
hevesimi kırsada quake quaketir.

quake 3 arenanın efsane introsu bilen bilir.

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BekirHan 2 yıl
Doom Quake karışımı birşey olmuş sanki. Açalım bir Quad Machine dinleyelim.
youtube.com/...
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jubeii 2 yıl
o zamanlar bu open GL APİ kullanıyordu. Salak sistemlerde bile on numara çalışırdı.
Hattahep şunu derdim. Niye open GL değilde microsoftun uyuz direck x ini kullandılar ve
geliştirdiler. Aaralarında essek at kadar fark vardı.
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lapatid 2 yıl
Skill olaylarini oyle bir entegre etmeleri lazimki,oyunun hizina tumsek olmadan,seri sekilde etkili kullanilabilecek bir oyun dinamiği ve arayüz lazım.İşi çok zor bethesdanin,quake 4 hikaye moduydu neyse ama bu bildiğin 3 Arena nın devami niteliginde,mukemmeli basarmasi lazim,fallout u batirdigi gibi yapmaz umarim.
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crysef 2 yıl
Grafikler fena değil oyun iyi gibi
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