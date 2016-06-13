Sevilen oyun Quake PC'ye geri dönüyor

Geçtiğimiz haftalarda Doom efsanesi tekrar aramıza katılmışken, sıra Quake efsanesine geldi. Bethesda E3'deki basın konferansında yeni Quake oyununun CGI ile yapılmış trailer videosunu yayınladı. Quake Champions adıyla duyurulan yeni oyunun videosunda önceki oyundan tanıdık yüzler ve silahlar yer alıyor.

Yenilenen grafikleri ve geliştirilen oyun motoruyla hayranlarını bir kez daha bilgisayar başına kitleyecek oyun orjinalinin üstüne irili ufaklı bazı yenilikler de getiriyor. Karakter sınıflarının kazandırıldığı yeni oyunda her karakter sınıfının kendine has özellikleri bulunacak. FPS kilidinin bulunmayacağı oyun sunduğu 120Hz desteği ile VR için de uygun olacak.

PC'ye özel olarak geliştirilen oyunun e-sports piyasasında Overwatch gibi oyunlarla rekabet içinde olması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2016/6/12/11917238/quake-champions-announced-release-date-trailer-e3-2016