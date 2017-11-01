Şifreli mesajlaşma platformu Signal'in masaüstü uygulaması çıktı

Gizlilik odaklı popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Signal artık bağımsız bir masaüstü uygulamasına sahip. Yeni uygulama mesajlaşma servisinin mobil uygulamaları ve web sürümünün arasına katılmış durumda.

Şimdiye kadar masaüstü platformda şifreli mesajlaşma yapabilmek için Chrome web uygulaması gerekiyordu. Artık kullanıcıların Signal Desktop'ı kurması yeterli olacak. Windows 7 (64 bit) veya daha yüksek sürümlerde kullanılabilen uygulama macOS 10.9 Mavericks yada Advanced Package Tool'u destekleyen Linux işletim sistemlerinde de çalışabiliyor.

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tasarım ve işlevsellik açısından Chrome uygulamasıyla aynı özellikler sunduğunu belirtelim. Signal Desktop'ı sisteminize indirmek için mobil versiyonlarını indirebileceğiniz bağlantılar da yer alıyor. Yeni masaüstü uygulamasınınaçısından Chrome uygulamasıyla aynı özellikler sunduğunu belirtelim. Signal Desktop'ı sisteminize indirmek için buraya tıklayarak resmi web sitesine erişebilirsiniz. Sayfada işletim sisteminize uygun kurulum dosyalarının yanı sıra popüler mesajlaşma uygulamalarınınindirebileceğiniz bağlantılar da yer alıyor.

http://gadgets.ndtv.com/apps/news/signal-standalone-desktop-app-now-available-for-windows-mac-linux-1769913