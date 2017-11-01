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Şifreli mesajlaşma platformu Signal'in masaüstü uygulaması çıktı

Kullanıcıların güvenli iletişim için tercih ettiği şifreli mesajlaşma platformundan biri olan Signal artık Windows, Mac ve Linux destekli masaüstü uygulamasına da sahip.
1 yıl
1,9b
1
15
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Gizlilik odaklı popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Signal artık bağımsız bir masaüstü uygulamasına sahip. Yeni uygulama mesajlaşma servisinin mobil uygulamaları ve web sürümünün arasına katılmış durumda.
Şimdiye kadar masaüstü platformda şifreli mesajlaşma yapabilmek için Chrome web uygulaması gerekiyordu. Artık kullanıcıların Signal Desktop'ı kurması yeterli olacak. Windows 7 (64 bit) veya daha yüksek sürümlerde kullanılabilen uygulama macOS 10.9 Mavericks yada Advanced Package Tool'u destekleyen Linux işletim sistemlerinde de çalışabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Alibaba'nın kurucusu Jack Ma kung fu filminde oynadı"
Yeni masaüstü uygulamasının tasarım ve işlevsellik açısından Chrome uygulamasıyla aynı özellikler sunduğunu belirtelim. Signal Desktop'ı sisteminize indirmek için buraya tıklayarak resmi web sitesine erişebilirsiniz. Sayfada işletim sisteminize uygun kurulum dosyalarının yanı sıra popüler mesajlaşma uygulamalarının mobil versiyonlarını indirebileceğiniz bağlantılar da yer alıyor.

http://gadgets.ndtv.com/apps/news/signal-standalone-desktop-app-now-available-for-windows-mac-linux-1769913 Yorum Yaz
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ozbey08 1 yıl en beğenilen
fetö bu programı kullanır,sonra ben onlardan değilim diye ispatlamaya çalış dur yıllarca. o yüzden şifreli gizli kapaklı yazışmalar yapmayın.
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BekirHan 1 yıl
Aman aman neme lazım, birileri kullanır sonra bizde b** yoluna gideriz.
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drjacob 1 yıl
WhatsApp gayet güzel fazlası zarar :)
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o8 1 yıl
aman başımıza iş açılmasın matmazel
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wakari_mayo 1 yıl
Whatsapp'ın şifreleme altyapısını yapan adamların programı bu. Ancak sorun şu ki NSA tarafından içine sızıldığı konusunda bazı duyumlar mevcut. Telegram şu anlık daha güvenli gibi duruyor. En azından adamlar açık açık bizden Telegram kullanıcılarının bilgilerini istediler vermedik ve vermeyeceğiz diye söyleyebiliyorlar. Daha şeffaf.
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Bilgisayar Bağımlısı 1 yıl wakari_mayo
wakari_mayo
Whatsapp'ın şifreleme altyapısını yapan adamların programı bu. Ancak sorun şu ki NSA tarafından içine sızıldığı konusunda bazı duyumlar mevcut. Telegram şu anlık daha güvenli gibi duruyor. En azından adamlar açık açık bizden Telegram kullanıcılarının bilgilerini istediler vermedik ve vermeyeceğiz diye söyleyebiliyorlar. Daha şeffaf.

NSA'in bu tarz programlama sızma gibi bir derdi olacağını sanmıyorum. X64-86 Abd'nin tekelindeki bir teknoloji. Temelden üretilirken zaten Abd'nin kucağında doğuyor bu projeler.
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HamidHan 1 yıl
Yukarıdaki arkadaşlar ciddi mi? Ben bir kurayım diyordum, vazgeçtim şimdi.
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Afodfrea 1 yıl
işin adalet yasa kısmını geçelim de - sonuçta tr de nolacağı belli olmuyor- signal ya da telegram tarzı uygulamalar kullansak keşke facebook'un whatsapp'ı yerine. bu iki uygulamanın bulut tabanlı olması çok büyük avantaj, telefona ihtiyaç duymadan aç masaüstünde kullan. çok güzel ama kullanan yok
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Saint Ralph 1 yıl
Telegram numara, isim vermeden eklemesi güzel. Başkasını tanımam.
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dr20mouse 1 yıl
Uzak durmak lazım fetö kullanırsa başımız yanar whatsappa devam
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ozbey08 1 yıl en beğenilen
fetö bu programı kullanır,sonra ben onlardan değilim diye ispatlamaya çalış dur yıllarca. o yüzden şifreli gizli kapaklı yazışmalar yapmayın.
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kadirirdem 1 yıl ozbey08
Haklısın.
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imhotep_of_grudge 1 yıl ozbey08
tam çomar mantığı...
whatssapp messenger'da kullanmayın... oda şifreli...
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huhuq 1 yıl
güzel program
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Tugrul_512bit 1 yıl
4096bit şifreleme olsa hiçbir program kıramaz. Sağlam olsun diye 8192bit de şifrelenebilir.
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