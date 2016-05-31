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Şimdi sıra Lenovo ZUK Z2’de

Xiaomi’nin karşısına, çevrimiçi satış yapacak ZUK markası ile çıkan Çinli Lenovo, ZUK Z2 2 Pro amiral gemi modelinden sonra ZUK Z2 modelini de piyasaya sürüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo’nun çevrimiçi olarak satış yapan ve Xiaomi’nin stratejisine rakip olmak için hayata geçirilen ZUK markası, ilk modeli Z1’in ardından, geçtiğimiz ay da amiral gemi seviyesinde Z2 Pro modelini duyurmuştu. Şimdi sıra ZUK Z2 modelinde.

Lenovo ZUK Z2, bazı açılardan Z2 Pro modelinin kırpılmış hali ancak bazı konularda da onu geride bırakıyor. 5 inçlik Full HD LTPS ekran ile gelen ZUK Z2, 2.5 kavisli ön panel ile Premium hissiyatı artırıyor. Tasarım tarafında metal çerçeve ve polikarbonat gövde görüyoruz.

Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alan modelde 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor. Bu haliyle cihazın performans konusunda abisinden hiç de geri kalmayacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "ARM Mali-G71: Giriş seviyesine 16 çekirdek desteği geliyor"

Arka kısımda Samsung imzalı 13MP çözünürlüğündeki kamera elektrikli görüntü dengeleme sistemi – EIS, faz algılamalı otomatik odaklama, 5 katmanlı lens, çift mod odaklama gibi özellikler sunuyor. Ön kısımdaki 8MP çözünürlüğündeki kamera ise geniş açılı ve 1.4 mikron piksel büyüklüğü ile karanlık ortamlarda daha iyi sonuçlar veriyor.

Ön kısımdaki Home tuşunun içerisine bir parmak izi okuyucu entegre edilmiş. U-Touch 2.0 teknolojisi ile desteklenen okuyucu, sadece 0.1 saniyede ekran kilidini açabiliyor.

Cihazda 3500mAh kapasiteli bir batarya mevcut ve QuickCharge 3.0 teknolojisi ile 1 saat içerisinde yüzde 80 doluluk oranına ulaşabiliyor. USB Type-C bağlantısı sunan Lenovo ZUK Z2 için belirlenen fiyat 275$ seviyesinde. Fiyatına göre en iyi donanımı sunan ZUK Z2, ön kayıtlara başladı. Yukarıda bahsettiğimiz fiyata sadece stok sayısınca ön kayıt yaptıran ilk müşteriler sahip olabilecek.

Lenovo ZUK Z2 Pro modelinde ise 5.2 inçlik Full HD Super AMOLED ekran, 128GB depolama kapasitesi, 6GB LPDDR4 RAM, 3100mAh kapasiteli batarya gibi farklı bulunuyordu ve fiyatı da 415$ seviyesindeydi. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/05/sd820-powered-zuk-z2-is-now-official-4gb-of-ram-in-tow.html Yorum Yaz
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ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Zuk z2 275 dolar
Zuk z2 pro 415 dolar
Neymis ikiside sd820 4 veya 6 gb ram
yok kamerasi soyle yok 128 gb hafiza
yok batarya boyle hepsi goz boyama.
Yemezler lenovo bu fiyatlarda oyle kuvvetli rakiplerin var ki bu copu kim alsin.
Ben olsam samsung c5 alirim metal govdesiyle premium hissi yaratiyor.donanim zaafiyeti var ama havasi yeter.premium his yasayan sansli insan...
Ben olsam samsung j7 (2016) alirim.donanim fakiri ama armasinda fiyakali bir 2016 yaziyor.
Ben olsam gm plus alirim donanim fukarasi ama 2 sene guncellemesi var neeeaaaberrr.
Ben olsam turkiyenin en guclu operator telefonunu alirim.
2gb mobil internetimle doya doya digiturk play keyfi
Ben olsam turkcelin....
Zuk z2 275 dolarZuk z2 pro 415 dolarNeymis ikiside sd820 4 veya 6 gb ramyok kamerasi soyle yok 128 gb hafizayok batarya boyle hepsi goz boyam...
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enderun40 3 yıl
Türkiyede kiler anca zukunu alır.
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DH Misafiri 2 yıl
Zuk z2 elime geçti cihaz hızlı ancak kamera berbat aşırı berbat
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DH Misafiri 2 yıl
şu an süper kampanya var zuk serisinde, aliexpresste kaçırmayın bütün zuk serisi yarı fiyatına
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XPerience 2 yıl
Cihaz 1500 TL altında gelirse gerçekten tam bir fiyat/performans ürünü olur. Özellikleri şahane. Fazladan para dökmeye ne gerek var dedirtecek cinsten.
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şazenuş 3 yıl
.
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DH Misafiri 3 yıl
Zuk Z2 fiyatına göre verdiği performans Xiaomi Mi5 e göre daha iyi.Yurtdışından Mi5 getirtcektim birisi vasıtasıyla, bu telefonu gördüm biraz daha bekleyeyim dedim aliexpress te satışa çıkar o zaman asıl fiyatını anlarım diye.Çünkü fiyatların bu haberdeki gibi komik derecede düşük olmayacağını biliyorum. Şuan Aliexpress te 306 dolar ve almayı düşünüyorum. Sakın Mi5 ile kaşılaştırıp çamur atmaya çalışmayın telefona çünkü Mi5 ten daha iyi bir f/p oranına sahip olduğu gayet açık. Ürün linki bu ve güvenilir satıcı: aliexpress.com/...
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DH Misafiri 3 yıl
LENOVO TAŞLAMASI
Latinler ne güzel demiş:
Omne vivum ex ovo.
Benimse bitmez derdim,
Lenovo da yavrum Lenovo.
Bir Afyonlu abey sordu:
Len oğlum o ne o?
Deşme be abey derdimi,
Lenovodur Lenovo.
Bin üç yüz kayme saydım,
Pul değil paradır o.
Yıl olmadı kartı yandı,
Yaktı beni Lenovo.
Elli günden eksiği yok,
Servis süreciymiş aboo.
Düzeldi geldi ama,
Biter mi çilesi lo?
Derken tıktıklamaya başladı,
Dedim dursun giden gelmiyo.
Saat gibi tıkladı durdu,
Bizim servis görmüş Lenovo.
Bununla kalsa iyi,
Tıklayıp dururken o.
Ekranı yukarı kaldırırken,
Katırt dedi çöktü sağa.
Menteşeden kırılmış,
Tövbe asla düşmedi o,
Kanadı kırık kuş gibi,
UPS ile servise uçtu Lenovo.
İki gün sonra geldi mesaj:
Hata sizin yollayın 566yı.
Yollamazsanız siz bilürsüz,
On beş güne evdedir o.
Ben yandım el yanmasın,
Uzak dursun benden o.
Yarın eve gelir gelmez,
Tüketici Hakemi boyluyo.
"Omne vivum ex ovo"=Her canlı bir yumurtadan doğar.
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enderun40 3 yıl
Türkiyede kiler anca zukunu alır.
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DH Misafiri 3 yıl
Zuk z2 275 dolar
Zuk z2 pro 415 dolar
Neymis ikiside sd820 4 veya 6 gb ram
yok kamerasi soyle yok 128 gb hafiza
yok batarya boyle hepsi goz boyama.
Yemezler lenovo bu fiyatlarda oyle kuvvetli rakiplerin var ki bu copu kim alsin.
Ben olsam samsung c5 alirim metal govdesiyle premium hissi yaratiyor.donanim zaafiyeti var ama havasi yeter.premium his yasayan sansli insan...
Ben olsam samsung j7 (2016) alirim.donanim fakiri ama armasinda fiyakali bir 2016 yaziyor.
Ben olsam gm plus alirim donanim fukarasi ama 2 sene guncellemesi var neeeaaaberrr.
Ben olsam turkiyenin en guclu operator telefonunu alirim.
2gb mobil internetimle doya doya digiturk play keyfi
Ben olsam turkcelin....
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DH Misafiri 3 yıl
ozkn_s
Zuk z2 275 dolarZuk z2 pro 415 dolar Neymis ikiside sd820 4 veya 6 gb ram yok kamerasi soyle yok 128 gb hafizayok batarya boyle hepsi goz boyama.Yemezler lenovo bu fiyatlarda oyle kuvvetli rakiplerin var ki bu copu kim alsin.Ben olsam samsung c5 alirim metal govdesiyle premium hissi yaratiyor.donanim zaafiyeti var ama havasi yeter.premium his yasayan sansli insan...Ben olsam samsung j7 (2016) alirim.donanim fakiri ama armasinda fiyakali bir 2016 yaziyor.Ben olsam gm plus alirim donanim fukarasi ama 2 sene guncellemesi var neeeaaaberrr.Ben olsam turkiyenin en guclu operator telefonunu alirim.2gb mobil internetimle doya doya digiturk play keyfi Ben olsam turkcelin....

Kardeşim uçmuşsun sen j7 diyo ya tam troll :) hayatında eline zuk mu değmiş acaba 6 ay zuk z1 kullandım aşık oldum telefona bunu alan aşktan öte gider ilişkiye falan girer heralde :)
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eraslan35 3 yıl
maalesef Türkçe dil desteği yok bu telefonun,sadece İngilizce ve Çince.
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Robot Doktoru 3 yıl eraslan35
Android değilmi? android in çekirdeğinde tüm dil desteği var zaten
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