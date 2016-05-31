Şimdi sıra Lenovo ZUK Z2’de

Lenovo’nun çevrimiçi olarak satış yapan ve Xiaomi’nin stratejisine rakip olmak için hayata geçirilen ZUK markası, ilk modeli Z1’in ardından, geçtiğimiz ay da amiral gemi seviyesinde Z2 Pro modelini duyurmuştu. Şimdi sıra ZUK Z2 modelinde.

Lenovo ZUK Z2, bazı açılardan Z2 Pro modelinin kırpılmış hali ancak bazı konularda da onu geride bırakıyor. 5 inçlik Full HD LTPS ekran ile gelen ZUK Z2, 2.5 kavisli ön panel ile Premium hissiyatı artırıyor. Tasarım tarafında metal çerçeve ve polikarbonat gövde görüyoruz.

Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alan modelde 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor. Bu haliyle cihazın performans konusunda abisinden hiç de geri kalmayacağını söyleyebiliriz.

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Arka kısımda Samsung imzalı 13MP çözünürlüğündeki kamera elektrikli görüntü dengeleme sistemi – EIS, faz algılamalı otomatik odaklama, 5 katmanlı lens, çift mod odaklama gibi özellikler sunuyor. Ön kısımdaki 8MP çözünürlüğündeki kamera ise geniş açılı ve 1.4 mikron piksel büyüklüğü ile karanlık ortamlarda daha iyi sonuçlar veriyor.

Ön kısımdaki Home tuşunun içerisine bir parmak izi okuyucu entegre edilmiş. U-Touch 2.0 teknolojisi ile desteklenen okuyucu, sadece 0.1 saniyede ekran kilidini açabiliyor.

Cihazda 3500mAh kapasiteli bir batarya mevcut ve QuickCharge 3.0 teknolojisi ile 1 saat içerisinde yüzde 80 doluluk oranına ulaşabiliyor. USB Type-C bağlantısı sunan Lenovo ZUK Z2 için belirlenen fiyat 275$ seviyesinde. Fiyatına göre en iyi donanımı sunan ZUK Z2, ön kayıtlara başladı. Yukarıda bahsettiğimiz fiyata sadece stok sayısınca ön kayıt yaptıran ilk müşteriler sahip olabilecek.

Lenovo ZUK Z2 Pro modelinde ise 5.2 inçlik Full HD Super AMOLED ekran, 128GB depolama kapasitesi, 6GB LPDDR4 RAM, 3100mAh kapasiteli batarya gibi farklı bulunuyordu ve fiyatı da 415$ seviyesindeydi.