Sinek kuşundan ilham alan robot

Her konuda olduğu gibi drone teknolojilerinde de doğadan ilham alıyoruz. Bu noktada sinek kuşlarını ayrı bir yere koymak gerekiyor. Çünkü saniyede 80 kereye kadar kanat çırpabilen bu kuşlar havada asılı durma gibi ilginç yeteneklere sahip. Araştırmacılar da sinek kuşundan ilham alarak yeni bir robot geliştirmiş.

Sinek kuşu boyutlarıyla aynı

Daha öncesinde bu tarz robotlarla ilgili haberler duyuldu. Purdue Üniversitesi tarafından geliştirilen yeni sinek kuşu robotu ise havada durma ve anında 180 derece dönebilme gibi özelliklere sahip. Ayrıca boyutları ve ağırlığı da yetişkin bir sinek kuşuyla neredeyse aynı. 17 cm açıklığı bulunan kanatlar, 12 gram ağırlığında ve ağırlığının iki katından fazla (27 gram) taşıyabiliyor.

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Üç boyutlu yazıcıdan çıkartılmış karbon fiber gövdesi bulunan robot böylece oldukça küçük ve hafif. Şu an için üzerinde herhangi bir kamera bulunmuyor. Etrafının haritasını çıkarmak için elektrik akımı değişimlerini ölçen sensöre sahip. Yapay zeka algoritmaları da haritanın oluşturulmasında yardımcı oluyor.

Araştırma ekibi böyle bir robotun arama kurtarma faaliyetlerinde kullanabileceğini söylüyor. Gerek küçük boyutları gerekse de üstün hareket kabiliyetleri gerçekten böyle bir kullanım senaryosunda yararlı olabilir. Tabii ki bunun için robota GPS, kamera ve birçok sensör dahil edilmeli. Şimdilik emekleme aşamasında olan sinek kuşu robotu zamanla gelişecektir. Sinek kuşu robotunun nasıl çalıştığını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

https://newatlas.com/hummingbird-robot-purdue/59640/