Şirket CEO'su OnePlus 6T'de neden kablosuz şarj özelliği olmadığını açıkladı

Teknoloji Editörü
OnePlus 6T'nin tanıtımının üzerinden henüz saatler geçti diyebiliriz ve çinli şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile dikkat çekmiş durumda. Ancak kullanıcılar bu özelliklerde bir telefonun kablosuz şarj desteği sunmamasının hayal kırıklığı olduğunu belirtirken, konuyla ilgili açıklama şirket CEO'su Pete Lau'dan geldi.
Kablosuz şarj teknolojisi istediğimiz seviyede değil
Lau'ya göre kablosuz şarj teknolojisinin telefona dahil edilmesi çok karmaşık değil ancak CEO bu teknolojinin henüz yavaş olduğunu belirtti. İleride kablosuz şarj özelliğinin daha iyi noktalara ulaşmasından sonra cihazlarına entegre edeceklerini belirten Lau konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:"Kablosuz şarj teknolojisi çok karmaşık değil. Bunu uygulayabilirdik ama istemedik çünkü çok yavaştı. Kullanıcı deneyimini istediğimiz seviyeye çıkarmadı." CEO'nun bu açıklamalarının ne kadar tatmin edici olduğu tartışılır fakat amiral gemisi düzeyindeki bir cihazda böylesine bir özelliğin es geçilmesi de bir başka tartışma konusu diyebiliriz.
https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/oneplus-6t-wireless-charging-headphone-jack-absence-pete-lau-1939678 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bende S9 var. Suya girdiğim zaman "Şarj bağlantı noktasında nem algılandı, şarj kablosu takmayın" diyor.
Ben de kablosuz şarjımım üzerine koyuyorum. En azından yavaş da olsa hiç olmazsa şarj oluyor.
Ama yine de bu bahane değil. Şarj soketi bozulursa da yine yavaş da olsa kablosuz şarj edebilmek iyi bir şey...
Plastik ve cam kasalarda sanırım daha kolay, metal kasalarda pek mümkün değil diye hatırlıyorum. Bu da bir sebep olabilir.
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