Şirket CEO'su OnePlus 6T'de neden kablosuz şarj özelliği olmadığını açıkladı

OnePlus 6T'nin tanıtımının üzerinden henüz saatler geçti diyebiliriz ve çinli şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile dikkat çekmiş durumda. Ancak kullanıcılar bu özelliklerde bir telefonun kablosuz şarj desteği sunmamasının hayal kırıklığı olduğunu belirtirken, konuyla ilgili açıklama şirket CEO'su Pete Lau'dan geldi.

Kablosuz şarj teknolojisi istediğimiz seviyede değil

Lau'ya göre kablosuz şarj teknolojisinin telefona dahil edilmesi çok karmaşık değil ancak CEO bu teknolojinin henüz yavaş olduğunu belirtti. İleride kablosuz şarj özelliğinin daha iyi noktalara ulaşmasından sonra cihazlarına entegre edeceklerini belirten Lau konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/oneplus-6t-wireless-charging-headphone-jack-absence-pete-lau-1939678

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"Kablosuz şarj teknolojisi çok karmaşık değil. Bunu uygulayabilirdik ama istemedik çünkü çok yavaştı. Kullanıcı deneyimini istediğimiz seviyeye çıkarmadı." CEO'nun bu açıklamalarının ne kadar tatmin edici olduğufakat amiral gemisi düzeyindeki bir cihazda böylesine bir özelliğinde bir başka tartışma konusu diyebiliriz.