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Şirket CEO'su OnePlus 6T'de neden kablosuz şarj özelliği olmadığını açıkladı

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus dün tanıttığı OnePlus 6T ile dikkatleri üzerine çekti. Şirket CEO'su eleştiri konusu olan kablosuz şarj özelliğinin olmamasının nedenini açıkladı.
6 ay
5,7b
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14
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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OnePlus 6T'nin tanıtımının üzerinden henüz saatler geçti diyebiliriz ve çinli şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile dikkat çekmiş durumda. Ancak kullanıcılar bu özelliklerde bir telefonun kablosuz şarj desteği sunmamasının hayal kırıklığı olduğunu belirtirken, konuyla ilgili açıklama şirket CEO'su Pete Lau'dan geldi.

Kablosuz şarj teknolojisi istediğimiz seviyede değil

Lau'ya göre kablosuz şarj teknolojisinin telefona dahil edilmesi çok karmaşık değil ancak CEO bu teknolojinin henüz yavaş olduğunu belirtti. İleride kablosuz şarj özelliğinin daha iyi noktalara ulaşmasından sonra cihazlarına entegre edeceklerini belirten Lau konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Şirket CEO'su OnePlus 6T'de neden kablosuz şarj özelliği olmadığını açıkladı
"Kablosuz şarj teknolojisi çok karmaşık değil. Bunu uygulayabilirdik ama istemedik çünkü çok yavaştı. Kullanıcı deneyimini istediğimiz seviyeye çıkarmadı." CEO'nun bu açıklamalarının ne kadar tatmin edici olduğu tartışılır fakat amiral gemisi düzeyindeki bir cihazda böylesine bir özelliğin es geçilmesi de bir başka tartışma konusu diyebiliriz.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/oneplus-6t-wireless-charging-headphone-jack-absence-pete-lau-1939678 Yorum Yaz
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.PanxeR. 6 ay en beğenilen
arabalarda ve iş yerinde çok işe yarıyor böyle palavralara gerek yok maliyet ten kısmışlar işte
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veteriner69 6 ay
Huawei Mate 20 de hızlı kablosuz şarj özelliği getirdi, hatta kutu içine kablosuz şarj aparatını da dahil etti.
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Xtrud 6 ay
Stereo hoparlör niye yok? IP sertifikası peki?
1 Yanıt Yanıtla +6
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OverClocK1ng 6 ay
Ben doğrusunu yazayım: Telefonda IP sertifikası olmadığı için suya girilmiyor. Dolayısıyla şarj soketi de ıslanmadığı için kablolu şarj olabiliyor.
Bende S9 var. Suya girdiğim zaman "Şarj bağlantı noktasında nem algılandı, şarj kablosu takmayın" diyor.
Ben de kablosuz şarjımım üzerine koyuyorum. En azından yavaş da olsa hiç olmazsa şarj oluyor.
Ama yine de bu bahane değil. Şarj soketi bozulursa da yine yavaş da olsa kablosuz şarj edebilmek iyi bir şey...
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V4LKyR 6 ay OverClocK1ng
Oha teknolojiye bak... Nem algılandı diye bildirim bile veriyor. İlginç.
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DarthLuca 6 ay
yince gayet de verimli olabiliyor, mate 20 pro gibi. Belkide korkmuşlardır, yarın öbür gün mate 20 pro bizim telefonu kablosuz sarj ederken görülmesin diye...
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Xtrud 6 ay
Stereo hoparlör niye yok? IP sertifikası peki?
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The Balance 6 ay Xtrud
Henüz gelişmemişler gerek yok.
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profecco 6 ay
Her türlü telefona sonradan eklenebiliyor kablosuz şarj özelliği ama sonradan eklenenler 1 amper verebiliyor en fazla 2 veya 3 amper vereni görmedim şimdilik.
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Y-ZiyA 6 ay
Ürünü daha detaylı incelemedim Gsmarena vb. Ancak kablosuz şarj konulabilmesi için kasanın da belli özelliklere sahip olması gerekiyor. Bu da tasarım tercihlerini değiştiriyor, sağlamlığı azaltıp, maliyeti arttırıyor.
Plastik ve cam kasalarda sanırım daha kolay, metal kasalarda pek mümkün değil diye hatırlıyorum. Bu da bir sebep olabilir.
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.PanxeR. 6 ay en beğenilen
arabalarda ve iş yerinde çok işe yarıyor böyle palavralara gerek yok maliyet ten kısmışlar işte
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simbolmina 6 ay
İş yerinde falan kullanmak için epey pratik aslında. Masaya koyup iş bitince şarj pedine koyuyorsun. Gün boyunca veya akşam eve giderken şarjım var mı yok mu derdi çekmiyorsun.
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veteriner69 6 ay
Huawei Mate 20 de hızlı kablosuz şarj özelliği getirdi, hatta kutu içine kablosuz şarj aparatını da dahil etti.
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nedensiz07 6 ay
Adam haklı beyler.. Dağılın..
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Ekrem71.5 6 ay nedensiz07
tamam
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5 etiket daha android telefon oneplus 6t Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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