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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sızıntılar Microsoft’un mor renkli Xbox One S Fortnite versiyonunu ortaya çıkardı

Microsoft'un önümüzdeki ay düzenlenecek E3 konferansında tanıtması beklenen bir ürün daha ortaya çıktı. Blu-ray sürücülü ve mor renkli Xbox One S sürümü, Fortnite kitiyle satışa çıkacak.
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Oyun Konsolları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Microsoft görünüşe göre Fortnite fanlarınımutlu etmek için konsollarından Xbox One S’i özel bir renkte satışa sunacak. WinFuture raporuna göre mor renkli Xbox, önümüzdeki haftalarda Fortnite severlere özel bir kit ile satışa sunulacak. Bu kit içerisinde “Dark Vertex” adlı kostüm ve 2000 V-Bucks (oyun içi para birimi) bulunacak. Set içerisinde ayrıca rapora göre bir aylık Xbox Live Gold, EA Access ve Xbox Game Pass abonelikleri sunulacak.
Microsoft’un tam olarak ne zaman satışa sunacağı belli olmayan bu mor konsol, iddiaya göre 299 dolar fiyat etiketi, 1TB depolama ve Blu-ray optik sürücü ile gelecek. Microsoft, oyunlara yönelik kostümlü konsolları daha önce de örneğini gördüğümüz üzere Minecraft için yapmıştı.
9 Haziran Pazar günü E3 konferansında yıllık etkinliğini düzenleyecek Microsoft, şimdiye kadar yapılan açıklamalarına göre “büyük bir şeyler” sergileyecek. Bu mor konsol da muhtemelen o etkinlikte tanıtılacaktır.

https://www.theverge.com/2019/5/25/18639559/microsoft-xbox-one-s-purple-fortnite-limited-edition-specs-pricing-leak Yorum Yaz
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Mutlak.Sıfır 2 hf. en beğenilen
Ayda 5-6 tl'ye oyun oynayabildiğin bir platformda "oyun yok" diyenler gelir şimdi. Oyun dediği de ekstra 5-6 tane fazla oyun kendini özel hissedecek o yüzden, yoksa oyunlar 300-400-469 tl'ymiş pek önemi yok bu arkadaşlar için.
Ayda 5-6 tl'ye oyun oynayabildiğin bir platformda "oyun yok" diyenler gelir şimdi. Oyun dediği de ekstra 5-6 tane fazla oyun kendini özel hissedecek o yüzden, ...
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MonitörKertenkelesi 1 hf.
Stadia gibi online oyun sistemleri geldiğinde bütün konsollar zaten moraracak şimdiden mor konsollara para vermeye gerek yok. :)))
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Ohol Oula 2 hf.
Benim gibi delikanlı arkadaşlar nasıl bu purple renkli zamazingoyu alıp oynayabilecek? Başka bir rengi yok muydu bunun? Galatapalace'ın yıllar önceki formalarına döndü bu.
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Mutlak.Sıfır 2 hf. en beğenilen
Ayda 5-6 tl'ye oyun oynayabildiğin bir platformda "oyun yok" diyenler gelir şimdi. Oyun dediği de ekstra 5-6 tane fazla oyun kendini özel hissedecek o yüzden, yoksa oyunlar 300-400-469 tl'ymiş pek önemi yok bu arkadaşlar için.
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esmerbuyucu 2 hf.
Thanos reis edition 👍🏼
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