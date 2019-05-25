Sızıntılar Microsoft’un mor renkli Xbox One S Fortnite versiyonunu ortaya çıkardı

Fortnite fanlarınımutlu etmek için konsollarından Xbox One S’i özel bir renkte satışa sunacak. “Dark Vertex” adlı kostüm ve 2000 V-Bucks (oyun içi para birimi) bulunacak. Set içerisinde ayrıca rapora göre bir aylık Xbox Live Gold, EA Access ve Xbox Game Pass abonelikleri sunulacak. Microsoft görünüşe görefanlarınımutlu etmek için konsollarından’i özel bir renkte satışa sunacak. WinFuture raporuna göre mor renkli Xbox, önümüzdeki haftalarda Fortnite severlere özel bir kit ile satışa sunulacak. Bu kit içerisindeadlı kostüm ve(oyun içi para birimi) bulunacak. Set içerisinde ayrıca rapora göre bir aylıkveabonelikleri sunulacak.

Microsoft’un tam olarak ne zaman satışa sunacağı belli olmayan bu mor konsol, iddiaya göre 299 dolar fiyat etiketi, 1TB depolama ve Blu-ray optik sürücü ile gelecek. Microsoft, oyunlara yönelik kostümlü konsolları daha önce de örneğini gördüğümüz üzere Minecraft için yapmıştı.

https://www.theverge.com/2019/5/25/18639559/microsoft-xbox-one-s-purple-fortnite-limited-edition-specs-pricing-leak

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

günüyıllık etkinliğini düzenleyecek Microsoft, şimdiye kadar yapılan açıklamalarına göre “büyük bir şeyler” sergileyecek. Bu mor konsol da muhtemelen o etkinlikte tanıtılacaktır.