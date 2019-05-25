Sızıntılar Microsoft’un mor renkli Xbox One S Fortnite versiyonunu ortaya çıkardı

Teknoloji Editörü
Microsoft görünüşe göre Fortnite fanlarınımutlu etmek için konsollarından Xbox One S’i özel bir renkte satışa sunacak. WinFuture raporuna göre mor renkli Xbox, önümüzdeki haftalarda Fortnite severlere özel bir kit ile satışa sunulacak. Bu kit içerisinde “Dark Vertex” adlı kostüm ve 2000 V-Bucks (oyun içi para birimi) bulunacak. Set içerisinde ayrıca rapora göre bir aylık Xbox Live Gold, EA Access ve Xbox Game Pass abonelikleri sunulacak.
Microsoft’un tam olarak ne zaman satışa sunacağı belli olmayan bu mor konsol, iddiaya göre 299 dolar fiyat etiketi, 1TB depolama ve Blu-ray optik sürücü ile gelecek. Microsoft, oyunlara yönelik kostümlü konsolları daha önce de örneğini gördüğümüz üzere Minecraft için yapmıştı.9 Haziran Pazar günü E3 konferansında yıllık etkinliğini düzenleyecek Microsoft, şimdiye kadar yapılan açıklamalarına göre “büyük bir şeyler” sergileyecek. Bu mor konsol da muhtemelen o etkinlikte tanıtılacaktır.
https://www.theverge.com/2019/5/25/18639559/microsoft-xbox-one-s-purple-fortnite-limited-edition-specs-pricing-leak Yorum Yaz Paylaş Tweetle