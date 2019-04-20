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Sızıntıya göre Moto Z4, Snapdragon 675 ve 6,4 inç ekranla gelecek

Motorola'nın bu yıl tanıtılacak amiral gemisi modeli ve onun orta seviye yandaşı Moto Z4 ve Z4 Play hakkında ilginç sızıntılar ortaya çıktı. Eğer sızıntı doğruysa Z4 modeli orta seviye çiple gelecek.
1 ay
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Yeni ortaya çıkan bir sızıntıya göre Moto Z4, orta seviye Snapdragon 675 çipiyle gelecek. Moto Z4 Play modelini kapsaması gereken bu çip, firmanın amiral gemisi modelinde karşımıza çıkacak mı, çıkarsa 5G hızına nasıl yetişecek orası belirsiz. 
Ana Moto Z serisi için biraz anlamsız olan bu çip seçimi, firmanın bu hattının değer kaybetmesine sebep olacaktır. Geçen yılın modeli Moto Z3 çok da etkileyici bir cihaz olmasa da içerisinde Snapdragon 835 çipi, uygun fiyata yüksek performans sunuyordu. Eğer Moto Z4 orta seviye bir performansla gelirse böyle bir değeri de olmayacak. 
Daha da önemlisi ise Qualcomm Snapdragon 675’in 5G standartlarında hıza ayak uydurup uyduramayacağı. En güncel model olan ve 5G modül takılabilen Moto Z3, 5G’nin test aşamasındaki hızlarında bile tekliyordu. Qualcomm’un kendi sayfasına göre ise Snapdragon 675’in maksimum indirme hızı 600Mbps iken Snapdragon 835’te bu değer 1Gbps seviyesinde. 
Sızıntının geri kalanına göre Moto Z4 ve Z4 Play modellerinin ikisi de 48MP çözünürlüklü arka kamerayla gelecekler. Amiral gemisi model ise 25MP selfie kamerasına sahip olacak. Play modelinin ön kamerası hakkında ise detay yok. Bu çözünürlükler, geçen neslin 12MP kameralarına kıyasla büyük bir atlama olacak fakat kaliteyle çözünürlük her zaman aynı çizgide gitmiyor.

https://www.91mobiles.com/hub/moto-z4-specifications-snapdragon-675-25mp-selfie-camera-5g-exclusive/ Yorum Yaz
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