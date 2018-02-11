SkyPixel jürisi 2017'nin drone ile çekilen en iyi fotoğraflarını seçti

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Drone ile çekilen fotoğrafların paylaşıldığı platformlardan SkyPixel, geçtiğimiz yılın en iyi fotoğraflarını açıkladı. Drone fotoğrafçılığının meraklıları ve profesyonellerinin buluştuğu platformda ödüller de profesyonel ve meraklılar olarak iki ayrı kategoride verildi.

Büyük ödülün sahibi, 'Kutup Ayısının Üzerinde' adlı çalışmasıyla Florian Ledoux oldu. Ledoux’un çektiği fotoğraf altındaki notta gelecek nesillere mesaj, günümüz insanlarına ise bir gönderme var:

"Sevgili gelecek nesil, umarım ileride de kutuptaki vahşi yaşamı bugün olduğu gibi göreceğiz. Çevremiz değiştiği için burası şuan tehdit altında. Ben birçoğunu görme fırsatı yakaladım ve size şunu diyebilirim gördüğüm en güzel şeydi."

SkyPixel jürisinin seçtiği fotoğrafların yanında sitedeki en popüler 10 fotoğraf da ödüller arasında listelendi. Bu sayede yılın ödüllerinde ziyaretçilerin de sesine kulak verilmiş oldu.