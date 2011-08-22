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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skype grup mesajlaşma servisi GroupMe'yi satın aldı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Büyük şirketlerin teknoloji geliştirme ve patent üretme adına diğer şirketleri satın alma olaylarına son dönemlerde daha sık rastlamaya başladık. Google-Motorola anlaşmasından sonra şimdi de Skype yeni bir satın almayla haberlere konu oldu.

8.5 milyar dolar karşılığında Microsoft tarafından satın alınan ve Facebook'da görüntülü görüşme hizmetini başlatan Skype grup mesajlaşma hizmeti veren GroupMe firmasını satın aldı. Skype bu hamleyle metin ve fotoğraf mesajlaşma özelliğini genişletmek istiyor.

GroupMe firması 2010 yılında New York'da faaliyet göstermeye başlayan ve SMS tabanlı gruplar, chat odaları hizmetleri sunan bir firma. Yıl içinde yatırımcılardan 11 milyon dolar fon elde eden GroupMe aynı alanda faaliyet gösteren Sensobi firmasını da bünyesine katmıştı. GroupMe mobil platform uygulamaları da oldukça popüler durumda.

Skype düzenlediği basın toplantısında GroupMe'nin en iyi metin iletişiminin yanında kullanıcıların samimi olduğu kişilerle planlar yapma, fotoğraf ve lokasyon paylaşma ve her zaman bağlantılı olma gibi yenilikçi özellikler sağlayacağını belirtti.

Skype’ın eksik olduğu grup mesajlaşma alanında arayış içinde olduğunu CEO Tony Bates geçmişte sık sık dile getirmişti. Çünkü bu alanda Google Slide şirketini, Facebook ise Beluga şirketini satın almış, Apple ise iOS 5 ile birlikte iMessage özelliğini duyurmuştu. Skype'ın rekabet edebilmesi adına bu satın alma büyük önem taşıyor.

Skype ve GroupMe arasında varılan anlaşmanın bugün sona ermesi bekleniyor. Satış bedelinin 85 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

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Bl00dyHell 7 yıl
erencexor
MS, Skype yi ; Skype, GroupMeyiAhçı Bahçıvanı, Bahçıvan Şoförü, Şoför Uşağı,

İyi güldüm
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umutarslan.com 7 yıl
erencexor
MS, Skype yi ; Skype, GroupMeyiAhçı Bahçıvanı, Bahçıvan Şoförü, Şoför Uşağı,

Filmin adı Grup indirimi :D:D
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SEO-Uzmanı 7 yıl
MS, Skype 'yi ; Skype, GroupMe'yi
Ahçı Bahçıvanı, Bahçıvan Şoförü, Şoför Uşağı,
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