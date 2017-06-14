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Snap Inc. daha gelişmiş bir gözlük peşinde

Popüler sosyal ağına entegre ettiği donanımların yüksek bir benimsenme oranına sahip olduğunu fark eden Snapchat geliştiricisi Snap Inc., yatırımlarını arttırma yoluna gidiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl Spectacles adındaki kısa kayıt gözlüğünü duyuran ve 1 milyona yakın bir satış rakamı elde eden Snapchat geliştiricisi Snap Inc., daha gelişmiş bir gözlük konsepti için kolları sıvadı. Konseptin patenti onaya sunulmuş durumda.

Daha zengin

2015 yılında yapılan bir patent başvurusunda ortaya çıkan planlar, Snap Inc.’nin zengin gerçeklik ile harmanlanmış yeni bir gözlük üzerinde çalıştığını gösteriyor. Gözlük kullanıcının konumunu tespit ederek çeşitli içerikleri gözlük camlarına getiriyor.

Snapchat aslında bir süredir zengin gerçeklik konseptini kullanıcılarına sunmaya başlamıştı. World Lens adındaki yeni filtreler konuma göre kullanıcının görsellerine çeşitli resimler, kelimeler veya farklı içerikler eklemesini sağlıyordu. Bu filtreler daha çok sponsor ortaklardan geldiği için iyi bir gelir modeli oluşturmuştu.

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Yeni gözlüklerin de bu konsepti temel alacağı tahmin ediliyor. Kullanıcılar gözlük yardımıyla belirli bir zaman diliminde camlara yansıtılacak konun odaklı 3 boyutlu nesneler ile etkileşime geçebilecek veya kaçınabilecek.

Snap Inc.’nin ayrıca bir video kayıt Drone’u üzerinde çalıştığı da gündeme gelmişti. Popüler sosyal ağına entegre ettiği donanımların yüksek bir benimsenme oranına sahip olduğunu fark eden Snap Inc., yatırımlarını arttırma yoluna gidiyor. Bu çalışmalar elbette makine öğrenme dili ve yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırımların da artmasını sağlayacak. Şimdilik yeni gözlüğün ne zaman ortaya çıkacağı bilinmiyor. 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/06/areport-snap-developing-new-spectacles-with-ar-featuressnapchat-developing-new-spectacles-with-ar-features.html Yorum Yaz
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odeon99 2 yıl
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