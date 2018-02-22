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Snapchat 1 milyon öfkeli kullanıcısına yeni tasarımı sevdirmeye çalışıyor

Tasarımını radikal bir şekilde yenileyen Snapchat, tepki gösteren kullanıcılarına saç baş yolduracak cinsten bir açıklama yaptı. Bu açıklama kullanıcıları sakinleştirmek yerine daha da kızdırdı.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz günlerde sizlere duyurduğumuz üzere Snapchat'in yeni tasarımını beğenmeyen kullanıcılar imza kampanyası başlatarak eski tasarıma dönülmesini istemişlerdi. Bu kampanyaya 1 milyonun üzerinde katılım gerçekleşince, Snapchat'ten açıklama geldi: Yeni tasarımı zamanla çok seveceksiniz.
İmza kampanyasına katılan 1.2 milyon kullanıcı özür mesajı beklerken, gelen bu açıklama sinir kat sayısını daha da yükseltmiş durumda. Snapchat'in açıklaması: "Sizleri anlıyoruz, tasarımla ilgili görüşlerinizi bize bildirmek için zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz." şeklinde başlıyor. Sonrasında ise "Yenilenen arayüz, zamanla size göre şekillenecek ve uyum sağlayacak. Aynı şey yeni Discover için de geçerli." şeklinde devam ediyor.
Ayrıca Bkz. "Amazon'un sesli asistanı Alexa ile çalışan akıllı klozet tasarlandı"

Snapchat'in açıklaması kullanıcıları daha da kızdırdı

Bu açıklamalar karşısında çılgına dönen kullanıcılar ise, bize neyi nasıl seveceğimizi öğretmeyip, uygulamayı bizim istediğimiz şekilde değiştirin şeklinde serzenişte bulunuyor. App Anie'ye göre Snapchat sadece Şubat ayının başından bu yana kullanıcılarından 194 bin tek yıldız puanı aldı. Bakalım Snapchat, kullanıcıları ile inatlaşmayı mı yoksa eski tasarıma dönmeyi mi seçecek? Hep beraber göreceğiz.

https://mashable.com/2018/02/21/snap-responds-to-snapchat-redesign-petition/#sKzrodtmxkqp Yorum Yaz
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ardicli2000 1 yıl en beğenilen ahmethi
Kullanmayın geçin. Ben kullanmadım kullanmıyorum. Hayatımdan bir şey eksilmedi.
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Johan Elmander 1 yıl
10.22.7.0 eski tasarım olan en yeni sürüm, şu an onu kullanıyorum rahatım.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Çöp
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ahmethi 1 yıl
Bıktık bu dayatmacı yaklaşımlardan !!!
1 Yanıt Yanıtla +1
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ardicli2000 1 yıl ahmethi
Kullanmayın geçin. Ben kullanmadım kullanmıyorum. Hayatımdan bir şey eksilmedi.
Kullanmamayı tavsiye ederim. Bir deneyin.
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playmaker10 1 yıl
Tasarımı falan sorun değil de, hem deliler gibi şarj yiyor hem de arayüz kasım kasım kasılıyor. Android'te de ios'ta da kullandım, fark yok, ikisinde de rezalet. Bu zamanda bu kadar kötü ve verimsiz uygulama çıkarmak anlaşılır gibi değil.
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QuexSeeL 1 yıl
Baya ya seve seve seveceksiniz ya da "seve seve" seveceksiniz yeni tasarımı deyip kestirip atmışlar.
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