Snapchat 1 milyon öfkeli kullanıcısına yeni tasarımı sevdirmeye çalışıyor

Geçtiğimiz günlerde sizlere duyurduğumuz üzere Snapchat'in yeni tasarımını beğenmeyen kullanıcılar imza kampanyası başlatarak eski tasarıma dönülmesini istemişlerdi. Bu kampanyaya 1 milyonun üzerinde katılım gerçekleşince, Snapchat'ten açıklama geldi: Yeni tasarımı zamanla çok seveceksiniz.

İmza kampanyasına katılan 1.2 milyon kullanıcı özür mesajı beklerken, gelen bu açıklama sinir kat sayısını daha da yükseltmiş durumda. Snapchat'in açıklaması: "Sizleri anlıyoruz, tasarımla ilgili görüşlerinizi bize bildirmek için zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz." şeklinde başlıyor. Sonrasında ise "Yenilenen arayüz, zamanla size göre şekillenecek ve uyum sağlayacak. Aynı şey yeni Discover için de geçerli." şeklinde devam ediyor.

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Snapchat'in açıklaması kullanıcıları daha da kızdırdı

Bu açıklamalar karşısında çılgına dönen kullanıcılar ise, bize neyi nasıl seveceğimizi öğretmeyip, uygulamayı bizim istediğimiz şekilde değiştirin şeklinde serzenişte bulunuyor. App Anie'ye göre Snapchat sadece Şubat ayının başından bu yana kullanıcılarından 194 bin tek yıldız puanı aldı. Bakalım Snapchat, kullanıcıları ile inatlaşmayı mı yoksa eski tasarıma dönmeyi mi seçecek? Hep beraber göreceğiz.

https://mashable.com/2018/02/21/snap-responds-to-snapchat-redesign-petition/#sKzrodtmxkqp