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Snapchat'in günlük video izlenme sayısı 10 Milyarı aştı

Son dönemin popüler uygulamalarından Snapchat rekor kırmaya devam ediyor. Filtre seçenekleriyle kullanıcı kitlesini genişleten uygulamada günlük izlenen video sayısı 10 milyarı barajını geçti.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Kullanmayanlar için, Snapchat anlık görüntülerin veya en fazla 10 saniye uzunluğunda videoların paylaşıldığı bir sosyal ağ. Bu platformun asıl ilginç özelliği ise paylaşılan görüntülerin 24 saat sonra silinmesi. Özel olarak kişiye gönderdiğiniz gönderiler ise bir kez izlendikten sonra tarihe karışıyor. Uygulamanın son zamanlardaki filtre seçenekleri ise popülerliğini önemli ölçüde arttırmış durumda.
Yaklaşık 2 ay önce günlük video izlenme sayısını 8 Milyar olarak açıklayan platform, bugün ise sayının %25 seviyesinde arttığını ve 10 Milyarı aştığını açıkladı. Bu rakam aynı zamanda Kasım ayından bu yana %67 , geçen yılın yaz aylarından bu yana ise iki katlık bir artış olduğunu gösteriyor. 
Şirketin yöneticisi geçtiğimiz dönemlerde bir söyleşi sırasında Snapchat'in günlük kullanıcı sayısının 100 Milyon seviyesine yükseldiğini söylemişti. Şubat ayındaki verilere göre ise bu kullanıcılar günde ortalama 25-30 dakikasını Snapchat'te geçiriyor. Kullanıcıların %60'lık bir kısmı ise uygulama üzerinden fotoğraf veya video kaydediyor.
Bu verilere bakarak uygulamanın çıkışını sürdürdüğünü söyleyebiliriz, şirket değeri de aynı şekilde yükselmeye devam ediyor ancak ivmelenmesi biraz azalmış durumda. 3 yıl önce 800 Milyon dolar değer biçilen Snapchat'in bugünkü değeri ise 16 Milyar Dolar seviyesinde.

http://www.phonearena.com/news/Consumption-of-video-doubles-on-Snapchat-10-billion-videos-are-viewed-each-day_id80658 Yorum Yaz
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gurkanse 3 yıl en beğenilen
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Cihat_, 3 yıl
Ergen kızların bu ara favori uygulaması.
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A.B.D(azimBora) 3 yıl
Yarısının Türk ve saçma sapan videolar olduğuna kalınımı basarım kerimcan durmaz gibi.
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BekirTemel 3 yıl
Kızların uygulaması bence bu
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Pi 3 yıl
Bu vidyo izleme seylerinin topunun Allah belasini versin. Su para pul mevzularindan sonra iyice suyu cikti herseyin. Uc bes video izleyeyim diyorum. Yok scorp yok periskop falan. Ortalik fuzuli bos beles adam dolu. Hele su scorp vidyolari yok mu?? En tepede olacam vallahi kapattiririm su sacma sapan programlara girisi. Millet iyice embesil oldu yahu. Ya da bu vidyolar sayesinde mi ortaya çıktılar bilemiyorum... Boyle olmamali.
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V4LKyR 3 yıl
Rootlu telefon Snapchat'e login olmuyor... Nedir çözümü?
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-forumber- 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

Rootlu telefon Snapchat'e login olmuyor... Nedir çözümü?

Rootdan değil, Xposed'dan kaynaklanıyor o sorun. Xposed'ı kaldırırsanız giriş yapacaktır.
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emre1393 3 yıl
Boşa harcanan zamana bak be, millet kafayı yemiş
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Seyrim 3 yıl
Sisiriyorlar sonra dönüp kimse bakmıyor..
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gurkanse 3 yıl en beğenilen
=dünyadaki işsiz sayısı
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alemburda34 3 yıl
Daha denemiş değilim ama sonu Vine gibi olur eminim.
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