Snapchat'in günlük video izlenme sayısı 10 Milyarı aştı

Kullanmayanlar için, Snapchat anlık görüntülerin veya en fazla 10 saniye uzunluğunda videoların paylaşıldığı bir sosyal ağ. Bu platformun asıl ilginç özelliği ise paylaşılan görüntülerin 24 saat sonra silinmesi. Özel olarak kişiye gönderdiğiniz gönderiler ise bir kez izlendikten sonra tarihe karışıyor. Uygulamanın son zamanlardaki filtre seçenekleri ise popülerliğini önemli ölçüde arttırmış durumda.

Yaklaşık 2 ay önce günlük video izlenme sayısını 8 Milyar olarak açıklayan platform, bugün ise sayının %25 seviyesinde arttığını ve 10 Milyarı aştığını açıkladı. Bu rakam aynı zamanda Kasım ayından bu yana %67 , geçen yılın yaz aylarından bu yana ise iki katlık bir artış olduğunu gösteriyor.

Şirketin yöneticisi geçtiğimiz dönemlerde bir söyleşi sırasında Snapchat'in günlük kullanıcı sayısının 100 Milyon seviyesine yükseldiğini söylemişti. Şubat ayındaki verilere göre ise bu kullanıcılar günde ortalama 25-30 dakikasını Snapchat'te geçiriyor. Kullanıcıların %60'lık bir kısmı ise uygulama üzerinden fotoğraf veya video kaydediyor.

Bu verilere bakarak uygulamanın çıkışını sürdürdüğünü söyleyebiliriz, şirket değeri de aynı şekilde yükselmeye devam ediyor ancak ivmelenmesi biraz azalmış durumda. 3 yıl önce 800 Milyon dolar değer biçilen Snapchat'in bugünkü değeri ise 16 Milyar Dolar seviyesinde.

http://www.phonearena.com/news/Consumption-of-video-doubles-on-Snapchat-10-billion-videos-are-viewed-each-day_id80658