Snapdragon 1000 yonga seti Intel’e kafa tutmaya geliyor

Snapdragon 835 ile masaüstü segmente ilk adımını atan Qualcomm, Snapdragon 850 ile bunu pekiştirmeyi planlıyor. Firmanın uzun dönemli planları ise doğrudan Intel işlemcileri hedef alıyor.

Snapdragon 1000 özellikleri

Bir süredir gündemde olan Snapdragon 1000 adındaki yeni yonga setinin detayları da netleşmeye başladı. Primus kod adlı bir dizüstü modeli üzerinde denemelerinin yapıldığı belirtilen Snapdragon 1000 yonga seti tam 12W ısıl tasarım gücüne sahip.

Sadece dizüstü segmenti için geliştirilen Snapdragon 1000 yonga seti mobil taraftaki en yüksek ısıl tasarım gücünü bile ikiye katlıyor ve Intel’in 15W seviyesindeki düşük profil işlemcilerine yetişiyor.

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Mobil dünyanın aksine Qualcomm’un yazılım kısıtlamaları nedeniyle çok sayıda çekirdeğe sıcak bakmadığı belirtiliyor. Snapdragon 1000 yonga setinde ARM’ın dizüstüleri de hesaba kattığı Cortex-A76 çekirdekleri kullanılacak. 7nm sürecindeki yonga seti önceki nesillere göre yüzde 35 daha fazla performans sunacak. TDP değerini de hesaba katarsak bu oran daha da artabilir.

Microsoft ve Qualcomm ortaklığında çok daha ileriye gitmesi beklenen ARM tabanlı Windows bilgisayar projesi bu sayede önemli bir aşama kaydetmiş olacak. Qualcomm da en azından Intel’in U serisi veya Y serisi işlemcileri ile doğrudan bir rekabete başlayabilecek. Önümüzdeki yıllar dizüstü segmenti açısından oldukça hareketli geçeceğe benziyor.