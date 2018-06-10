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Snapdragon 1000 yonga seti Intel’e kafa tutmaya geliyor

Snapdragon 1000 yonga seti 12W ısıl tasarım gücü sayesinde performansı önemli ölçüde arttıracak ve dizüstü segmentinde Intel U serisi işlemcilerine rakip olacak.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 1000 yonga seti Intel’e kafa tutmaya geliyor

Snapdragon 835 ile masaüstü segmente ilk adımını atan Qualcomm, Snapdragon 850 ile bunu pekiştirmeyi planlıyor. Firmanın uzun dönemli planları ise doğrudan Intel işlemcileri hedef alıyor.

Snapdragon 1000 özellikleri

Bir süredir gündemde olan Snapdragon 1000 adındaki yeni yonga setinin detayları da netleşmeye başladı. Primus kod adlı bir dizüstü modeli üzerinde denemelerinin yapıldığı belirtilen Snapdragon 1000 yonga seti tam 12W ısıl tasarım gücüne sahip.

Sadece dizüstü segmenti için geliştirilen Snapdragon 1000 yonga seti mobil taraftaki en yüksek ısıl tasarım gücünü bile ikiye katlıyor ve Intel’in 15W seviyesindeki düşük profil işlemcilerine yetişiyor.

Ayrıca Bkz. "Android GO telefonlar için yeni Snapdragon yongalar geliyor"

Mobil dünyanın aksine Qualcomm’un yazılım kısıtlamaları nedeniyle çok sayıda çekirdeğe sıcak bakmadığı belirtiliyor. Snapdragon 1000 yonga setinde ARM’ın dizüstüleri de hesaba kattığı Cortex-A76 çekirdekleri kullanılacak. 7nm sürecindeki yonga seti önceki nesillere göre yüzde 35 daha fazla performans sunacak. TDP değerini de hesaba katarsak bu oran daha da artabilir.

Microsoft ve Qualcomm ortaklığında çok daha ileriye gitmesi beklenen ARM tabanlı Windows bilgisayar projesi bu sayede önemli bir aşama kaydetmiş olacak. Qualcomm da en azından Intel’in U serisi veya Y serisi işlemcileri ile doğrudan bir rekabete başlayabilecek. Önümüzdeki yıllar dizüstü segmenti açısından oldukça hareketli geçeceğe benziyor.

 

https://www.gsmarena.com/snapdragon_1000_might_have_12_w_tdp_take_on_intel_directly-news-31554.php Yorum Yaz
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efyavas 11 ay en beğenilen
Microsoft varsa işin içinde düzgün bir yazılım çıkarmayarak bu işi de batırır gibime geliyor. Zira emülatörle olacak iş değil bu
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ergunx 11 ay
Bizdede hala seçim arabaları kafa ütülüyor
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PC_Meraklısı 11 ay efyavas
Şu anda sen kimin işletim sistemini kullanıyorsun?
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Celonfix 11 ay PC_Meraklısı
Belki Linux yada macOs kullanıyordur?
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Leopolddedalus 11 ay spenx01
Madem türkiyede teknolojik yatırım karlı değil (ki öyle) gitsin muhteşem yeterliliğe sahip halkımız yurtdışında yapsın yatırımını o hindistanlı bebeler slikon vadisinde doğmadılar işi bu kadar basite indirgeyemezsin halkın yaptıkları olaysa kötü ekonomi olgudur birbiriyle ilişkili şuan bu ülke bir anda zengin olsa bile bir şey değişmez esas sorun halkın yaptıkları onlar değişmeli tıp varken niye möleküler biyoloji yazılım yazdın diyen zihniyet değişmeli yoksa bir şey değişmez ve bunu söylemek için mars projesine sahip olmak da gerekmez
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yonex78 11 ay
Bizde Linux kurarız o makinalara :)
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firtinax 11 ay
1000 dolarlık laptoplar olacaksa çok da anlamı yok.
Hele ki emülatörle Windows çalıştıracaksa (hem de i7 cpu fiyatına sırf pil ömrü için alınmaz.
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intel7mix 11 ay
Büyük adımlar ve inşallahbaşarılı olurlarda rekabet artar
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Leopolddedalus 11 ay
Bizde de hala seçim arabaları kafa ütülüyor ve insanlar seçim arabalalarının kafa ütülediğini söylemek dışında bir bok yapmıyor
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spenx01 11 ay Leopolddedalus
sen marsa insan yollama projesi falan yapiyorsun galiba.
insanlarin sucu degil, ekonomi politikalarinin sonucu. turkiyede, teknoloji yatirimi yapmak karli degil, olay bu.
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efyavas 11 ay en beğenilen
Microsoft varsa işin içinde düzgün bir yazılım çıkarmayarak bu işi de batırır gibime geliyor. Zira emülatörle olacak iş değil bu
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Elsa 11 ay efyavas
Windows Mobile ve iOS native çalışırken, Android yıllardır emülatör olarak çalışıyor ?
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ergunx 11 ay
Bizdede hala seçim arabaları kafa ütülüyor
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