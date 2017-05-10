Snapdragon 660: Orta seviyeye özelleştirilmiş çekirdek

Qualcomm beklendiği gibi dün itibariyle Snapdragon 600 serisine iki yeni üye ekledi ancak beklenmeyen şey bu seriye ilk kez özelleştirilmiş Kryo çekirdeklerinin dahil edilmesiydi. Firma orta seviye için yeni bir özelleştirmeye gitmiş.

Qualcomm’un duyurduğu yonga setleri Snapdragon 660 ve Snapdragon 630 şeklinde sıralanıyor. Snapdragon 660 yonga seti daha çok orta seviyenin üstüne hitap ederken Snapdragon 630 ise giriş seviyesine doğru yaklaşıyor.

Snapdragon 660

Firmanın Snapdragon 653 yonga setinin üzerine konumlanan Snapdragon 660 yonga setinde Cortex-A73 çekirdeklerinin kullanılmasını bekliyorduk ancak firma bir sürpriz yaparak Kryo 260 adındaki özelleştirilmiş çekirdeklere yer vermiş.

Bilindiği üzere Qualcomm, Snapdragon 835 yonga setinde tam bir özelleştirmeye gitmemişti. Kryo 280 çekirdekleri, tam olarak bilinmemekle birlikte Cortex-A73 çekirdeğinin temel özelliklerini alarak üst seviyede bir özelleştirme yapmıştı ve performans odaklı yarı özel bir çekirdek ortaya çıkmıştı. Enerji verimliliği odaklı Kryo 280 çekirdekleri ise Cortex-A53 temelinde yükselmişti.

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Snapdragon 660 yonga seti de aynı yöntemi kullanıyor. 2.2GHz saat hızında çalışan Kryo 260 çekirdeği Cortex-A73 üzerine yükselmiş ancak performans düşük tutulmuş ve Seviye 2 ön bellek de 1MB olmuş. Enerji tasarrufu odaklı 1.8GHz saat hızında çalışan Kryo 260 ise Cortex-A53 çekirdeğini temel almış. Böylece ortaya 4+4 formatında bir yapı çıkmış.

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Snapdragon 653 yonga setine göre Kryo 260 çekirdekleri yüzde 20 daha iyi performans sağlarken, Adreno 512 grafik birimi de yüzde 30 daha fazla grafik gücü getiriyor. Yonga setinin 14nm sürecinin enerji tasarrufu odaklı son versiyonunda döküm yapıldığı belirtiliyor. Böylece performans artış sağlarken enerji tüketimi aynı kalıyor.

Yonga setinin LPDDR4 1866MHz çift kanal 32-bit bellek desteği sunması da diğer bir dikkat çeken özellik. Yonga seti X12 LTE modem ile 600Mbps indirme hızlarına olanak tanıyor. Ayrıca Vulkan API desteği de mevcut.

Snapdragon 630

Bu yonga setinde standart ARM çekirdekleri kullanıldığını görüyoruz. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği 2.2Ghz hızında çalışırken diğer 4 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1.8GHz saat hızında çalışıyor. Snapdragon 626 yonga setinden yüzde 30 daha güçlü olan Snapdragon 630 yonga setinde LPDDR4 1333MHz çift kanal 16-bitlik bellek desteği öne çıkıyor. Yine 14nm sürecinin enerji verimliliği odağındaki son versiyonunda dökülüyor. Her iki yonga setinin de 8GB’a kadar bellek desteği sunduğu ifade ediliyor.

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Yenilikler

Yonga setlerinin paylaştıkları önemli özellikler var. Örneğin Spectra 160 görüntü sinyal işlemcisi; çift kamera, bokeh efekti, akıcı optik yakınlaştırma, düşük ışıkta arttırılmış performans, dual piksel otomatik odaklama, gelişmiş video dengeleme gibi destekler sunuyor. X12 LTE modem yanında veri aktarımını ikiye katlayan 2x2 MU-MIMO WiFi AC ve Bluetooth 5.0 teknolojileri de dikkat çekiyor.

Diğer bir önemli husus da Qualcomm Quick Charge 4.0 teknolojisinin entegre edilmiş olması. Gerçi ilk QC 4.0 cihazlarını Snapdragon 835 yonga seti ile birlikte yılın ikinci yarısında görebileceğiz ancak Snapdragon 660 ve 630 yonga setleri de akabinde piyasada olacaktır.

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Yapay zeka tarafında da yonga setleri avantajlı. Quacomm’un Snapdragon Nöral İşleme Motoru entegrasyonu yanında TensorFlow, Caffe ve Caffe 2 gibi makine öğrenme dillerine de destek sunuluyor. Böylece sadece mobil cihazlarda değil yapay zeka projelerinde de yonga setlerini görebileceğiz.

Snapdragon 660 yonga seti ortaklara dağıtıma başladı. Çift kameralı Samsung Galaxy C, Xiaomi Redmi Pro 2, Xiaomi Mi Max 2, Oppo R11, Vivo X9s Plus, Nokia 7 ve Nokia 8 modellerinin bu yonga setini kullanacağı tahmin ediliyor. Snapdragon 630 ise ay sonuna doğru üretime başlayacak.