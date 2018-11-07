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Snapdragon 675 işlemciye sahip ilk cihaz Geekbench’te görüntülendi

Orta segmentin yeni simalarından Snapdragon 675 işlemciye sahip bir cihaz, performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te görüntülendi. Detaylar haberimizde.
6 ay
4,5b
1
6
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Qualcomm, geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde orta segment cihazları birer oyun canavarına dönüştürebilmeyi vaat eden, yapay zeka destekli Snapdragon 675 yonga setini tanıtmıştı.
Snapdragon 670 ve Snapdragon 710'la benzer sayılan SDM-675, diğerlerinin aksine 10nm sürecinde değil, 11nm sürecinde tasarlandı ve Qualcomm’un 4. nesil Kryo çekirdek tasarımına sahip. 2+6 olmak üzere 8 çekirdekli işlemci, 1.71 GHz hızında çalışıyor.
Qualcomm’un yeni nesil, orta seviye yonga seti Snapdragon 675’i taşıyan ilk cihaz, Geekbench sonuçlarında ortaya çıktı. Cihazın marka ve modeli şu an için bilinmese de, ortaya çıkan bu kayıtlar Snapdragon 675’in performansı hakkında oldukça büyük ipucu veriyor.
4 GB’lık bir RAM’e ve Android 9 Pie işletim sistemine sahip cihazın, Geekbench testinde tek çekirdekte 2267 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6103 puan aldığı görülüyor. Böylelikle Snapdragon 675, Snapdragon 710'u her iki testte de geride bırakıyor.
https://www.gsmarena.com/the_first_smartphone_with_snapdragon_675_spotted_on_geekbench-news-34085.php Yorum Yaz
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Guhong01 6 ay en beğenilen
"Geekbench'de" değil, "Geekbench'te"!
Donanımhaber, editör alırken Türkçe sınavına sokmalı adayları. Bu tip hataları bir kaç editör sık sık yapıyor, hepsinin Erdi Özüağ'dan eğitim alması lazım.
"Geekbench'de" değil, "Geekbench'te"!Donanımhaber, editör alırken Türkçe sınavına sokmalı adayları. Bu tip hataları bir kaç editör sık sık yapıyor, hepsini...
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Y-ZiyA 6 ay
O zaman niye 710 çıktı
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eAkman 6 ay
Zira 660 tan sonrası 700 serisi (örn:710) olacaktı ki oldu da. Şimdi bu ne oluyor? Yani hangi seviye? Neden?
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esmerbuyucu 6 ay
Snapdragon 453, 746, 836, 283, 827, 730
Rakamları attım, ama illaki birini tutturmuşumdur diye düşünüyorum
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pro-üye 6 ay
Snapdragon her segmentte yenilik yaptığı zaman fiyatı aynı tutuyor fakat telefon üreticileri yeni bir işlemci konulduğu için fiyatı yükseltiyor garip bir döngü
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Emin KOÇ 6 ay
7 nm.ye geçemiyoruz bari bir dünya işlemci çıkaralım gibi bir durumları var galiba.
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Guhong01 6 ay en beğenilen
"Geekbench'de" değil, "Geekbench'te"!
Donanımhaber, editör alırken Türkçe sınavına sokmalı adayları. Bu tip hataları bir kaç editör sık sık yapıyor, hepsinin Erdi Özüağ'dan eğitim alması lazım.
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