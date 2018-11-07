Snapdragon 675 işlemciye sahip ilk cihaz Geekbench’te görüntülendi

Qualcomm, geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde orta segment cihazları birer oyun canavarına dönüştürebilmeyi vaat eden, yapay zeka destekli Snapdragon 675 yonga setini tanıtmıştı.
Snapdragon 670 ve Snapdragon 710'la benzer sayılan SDM-675, diğerlerinin aksine 10nm sürecinde değil, 11nm sürecinde tasarlandı ve Qualcomm’un 4. nesil Kryo çekirdek tasarımına sahip. 2+6 olmak üzere 8 çekirdekli işlemci, 1.71 GHz hızında çalışıyor.
Qualcomm’un yeni nesil, orta seviye yonga seti Snapdragon 675’i taşıyan ilk cihaz, Geekbench sonuçlarında ortaya çıktı. Cihazın marka ve modeli şu an için bilinmese de, ortaya çıkan bu kayıtlar Snapdragon 675’in performansı hakkında oldukça büyük ipucu veriyor.4 GB’lık bir RAM’e ve Android 9 Pie işletim sistemine sahip cihazın, Geekbench testinde tek çekirdekte 2267 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6103 puan aldığı görülüyor. Böylelikle Snapdragon 675, Snapdragon 710'u her iki testte de geride bırakıyor.
https://www.gsmarena.com/the_first_smartphone_with_snapdragon_675_spotted_on_geekbench-news-34085.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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